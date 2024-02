Delegado presidencial de Tarapacá “Esta es una muestra contundente que los militares en la frontera tienen las facultades necesarias para actuar”

El Delegado Presidencial d Tarapacá, Daniel Quinteros dio a conocer lo ocurrido el

pasado miércoles en la zona fronteriza de Colchane con Bolivia, donde una

patrulla militar debió disparar a vehículos que ingresaba por pasado no habilidad

transportando extranjeros indocumentados.

“Efectivos militares dispararon ayer miércoles contra un furgón que evadió el

control policial en la zona fronteriza de Colchane, la conductora del vehículo

trasladaba 16 migrantes, de diferentes nacionalidades, que habían ingresado por

pasos no habilitados”, señaló la autoridad.

Añadió que frente a esta situación los uniformados actuaron acorde al protocolo y

la legislación vigente sobre esta materia, precisando el delegado presidencial que

este suceso se produjo el pasado miércoles, manifestando que “a primeras horas,

cuando el Ejército se encontraba realizando controles en el sector de frontera y en

ese momento una conductora evadió ese control y puso en riesgo a los efectivos

militares que allí se encontraban, y por lo tanto hicieron uso de sus armas de

fuego, de acuerdo a las facultades que establece el marco constitucional vigente,

hay una persona que fue apercibida, que es la conductora, hay una investigación

del Ministerio Público que tiene que avanzar, creo que esa una muestra

contundente que los militares en frontera tienen facultades, para controlar y para

registrar, para detener y para hacer uso de sus armas de fuego como ocurrió”.

Según sé conoció la conductora portaba la documentación del caso al día y

quedó bajo apercibimiento por decisión del Ministerio Público y respecto a los

migrantes el Delegado Presidencial señaló que “cada persona que es controlada

en la frontera y no cuenta con la documentación para acreditar el ingreso regular

al país, son denunciadas ante la autoridad migratoria que es la Policía de

Investigaciones y se sigue el procedimiento administrativo con el Servicio Nacional

de Migraciones que revisa los antecedentes y toma decisiones al respecto”.

GENERAL CARABINEROS

Junto al Delegado Presidencial se encontraba el jefe de la Zona Tarapacá, general

Juan Francisco González, quien informó a la prensa que » fue sorprendido un

vehículo transportando pasajeros, en calidad de migrantes, que habían ingresado

por pasos no habilitados, y por lo tanto personal del Ejército generó un control, la

persona no lo acató, según la información preliminar que tenemos, se hace uso de

las armas con dos disparos no hay lesionados, no hay personas que sufrieron

lesiones, los hechos fueron informados al Ministerio Público, quedando la

conductora, de nacionalidad chilena, apercibida al artículo 26”.

También se conoció que la fiscal subrogante del Tamarugal, Daniela Campusano,

tomo conocimiento de la situación agregando que “el día de ayer (miércoles)

fuimos informados por personal de la Subcomisaria de Carabineros de Colchane

que fue realizada una fiscalización por funcionarios del Ejército, específicamente

en el sector de Pisiga centro, comuna de Colchane, a vehículos de transportes de

pasajeros, los cuales suelen efectuar traslados de personas extranjeras, con

ingresos irregulares”.

La fiscal explicó que el personal del Ejército “se percató que un furgón trasladaba

a una persona en el techo y al intentar fiscalizar a la conductora huyó del lugar,

haciendo caso omiso a la solicitud de detención, que fue instruida en retiradas

oportunidades, por lo que el personal del Ejército efectuó dos disparos con efectos

disuasivos al neumático y a la parte baja del motor, sin embargo, la conductora no

detuvo la marcha, siendo alcanzada por el vehículo militar y obligada a orillarse.La

conductora fue controlada, una mujer chilena, con documentación al día para el

traslado de pasajeros, y trasladaba un total de 16 migrantes de diferentes

nacionalidades, los que fueron puestos a disposición del control migratorio

establecido y la conductora quedó finalmente citada ante esta Fiscalía local del

Tamarugal”.