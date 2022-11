Delegado presidencial Daniel Quinteros por paro de camioneros

“El gobierno invocará la Ley

de Seguridad del Estado”

El delegado presidencial regional de Tarapacá, Daniel

Quinteros Rojas, informó que ante la movilización de

los camioneros el gobierno “va a utilizar todos los

mecanismos y herramientas que nos mandata la ley,

como la Ley de Seguridad del Estado, para poder

garantizar que vamos a establecer el orden público,

que vamos a garantizar la libre circulación por las rutas

y carreteras de nuestra región y que vamos a

garantizar el abastecimiento de cada uno de los

elementos que puedan ser sensible para la

comunidad”.

Junto a ello, el delegado presidencial precisó que la

movilización no es en contra del gobierno, “porque el

gobierno ha atendido cada una de las demandas y

necesidades que se han puesto sobre la mesa, sino

contra todos los chilenos y chilenas que hoy están

siendo afectados por esta movilización. Tenemos

situaciones que podrían ser complejas si esto se

extiende en el tiempo en materia de abastecimiento”.

Para Daniel Quinteros, la ciudadanía tiene todo el

legítimo derecho a manifestarse, “pero no existe en el

ordenamiento jurídico la posibilidad de cortar rutas, de

cortar carreteras, ni de ser quienes decidan que

transporte pasa o no pasa por una determinada ruta.

No les corresponde a ellos ni a nadie el poder definir

quién o no recibe suministro de agua potable, no les

corresponde decidir quién o no recibe el combustible,

no les corresponde tampoco definir quien recibe o no

recibe alimentación para sus familias, paras sus casas

y sus hogares”.

Ante esa anómala situación, el delegado presidencial

preciso: “Nosotros vamos a garantizar el derecho de la

población a manifestarse, pero en completa armonía

con el derecho nacional que nos permite garantizar la

libre circulación por las distintas rutas y carreteras. Hoy

día ellos tienen cortada parcialmente la ruta y eso

resulta inaceptable. Yo creo que la ciudadanía está

muy clara de que el Gobierno ha tomado todos los

esfuerzos necesarios para poder llevar adelante esta

negociación, pero hay un punto en donde resulta

inentendible cual es el motivo de fondo por el cual esto

se mantiene y por lo tanto en algún momento nos

vamos a ver en la obligación constitucional y legal de

accionar con todas las herramientas que nos mandata

la ley”.

MEDIDAS

Daniel Quinteros reiteró que el gobierno se ha hecho

cargo de cada uno de los puntos presentados en el

petitorio de los transportistas, particularmente respecto

del precio de los combustibles. “La demanda es tener

un 35% de rebaja y el gobierno ha decidido poner

sobre la mesa 1.500 millones de dólares para inyectar

al Mepco, que es el mecanismo de estabilización de

los precios de los combustibles para el próximo año.

Además, dijo Quinteros, está sobre la mesa la oferta

de poder congelar los precios de Diesel durante 90

días “y generar un mecanismo que permita disminuir

las variaciones y fluctuaciones que presenta el

combustible a nivel internacional”. También hay una

demanda en seguros complementarios que el gobierno

está dispuesto a poner sobre la mesa y también una

demanda en materia de seguridad de 10 puntos de

descanso seguro, entre Arica y Santiago; y en la

reunión que se sostuvo en Arica se llegó al acuerdo de

12 puntos de descanso seguro.

Finalmente, el delegado presidencial Daniel Quinteros

formuló un llamado a mantener la calma, informando

que estuvo en Los Verdes reiterándole a los

camioneros que el gobierno ha atendido sus

demandas y que la instrucción es liberar las rutas a la

brevedad posible “y vamos a estar monitoreando que

ello ocurra y en caso contrario evaluaremos las

medidas que tomaremos, como invocar la Ley de

Seguridad del Estado como lo informó en La Moneda

la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá”.