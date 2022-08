Defensor Regional  «Nuevas formas de cometer delitos han comenzado a llegar al Cono Sur no solo se han instalado en Chile, Perú y Argentina, también en otros países»

Autoridades y órganos policiales han señalado que el grupo delictual organizado que comenzó en cárceles de Venezuela está desarticulado. Así y todo, la comunidad sigue con atención el desarrollo de las investigaciones en contra de la banda criminal cuyo «currículo» registra explotación sexual, tráfico de inmigrantes,tráfico de drogas, extorsión, secuestros y asesinatos.

De aquello, del Tren de Aragua y de otras y materias le consultamos al Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión Calderón, quien no tuvo problemas en contestar.

-De forma seria yo le voy a hacer algunos comentarios. Número uno, Chile es una franja larga y estrecha de territorio que como muchas veces decimos que está al fin del mundo. Y nos hemos ido conectando con el mundo muy lentamente a través de los procesos digitales, pero nos habíamos olvidado que la gente se mueve y en determinados momentos de los años 80 y 90 el movimiento va hacia el Norte, Estados Unidos, Europa. Eso cambió y la gente comenzó a migrar. Pensemos en los 80 y 90, los que se iban a Europa y a Estados Unidos exportaron formas nuevas de cometer delitos. Esas formas nuevas de cometer delitos han comenzado a llegar al Cono Sur no solo se han instalado en Chile, Perú, Argentina.

¿Entonces estamos frente a nuevas formas delictuales, más sofisticadas, más violentas y cómo las enfrenta nuestro país?

Primero, déjeme decirle que se ha generado un tema distinto en la forma de cometer delitos. Segundo, como es algo nuevo, pese a que muchas personas advirtieron lo iba a suceder, una vez más Chile no se preparó, no hubo capacitación policial, no hubo capacitación a los que están encargados perseguir delitos y nos llenamos de problemas. En menos de dos años llegó un gran contingente de migrantes, buenos, malos, más o menos.

¿Qué tan organizados están los grupos delictuales, cómo funcionan?

-Tienen formas de controlar el éxito de sus acciones criminales a las cuales en Chile no estábamos acostumbrados. El secuestro extorsivo, el secuestro con homicidio, las amenazas, las mutilaciones, el uso de personas como instrumento de un crimen. El delincuente chileno ¿qué hacía? ¿mataba? No mataba, amenazaba con un cuchillo, le quitaba algo de valor y salía arrancando, ese era el choro chileno. Lo que está pasando ahora es que nos enfrentamos a una nueva forma de delinquir porque primero lo matan. Son formas exportadas de cometer delitos. México, Centroamérica, Venezuela Colombia. Y finalmente ahora, contestando derechamente su pregunta, es un grupo no menor de personas que al parecer están organizadas, que tienen una forma de trabajo multidimensional, no solo se focalizan en drogas sino que también en la trata de personas, tráfico de migrantes y además manejan muchos recursos económicos y materiales. Hablo de plata, armas de fuego que ingresan a nuestro territorio nacional, que tienen una frontera en el norte absolutamente permeable. Es decir yo voy a Bolivia y cruzo caminando la frontera y nuestras policías por lo larga que es esa frontera tienen pocas posibilidades de controlar. Y aquí cierro mi respuesta para no arriesgar demanda, señalando que los medios de comunicación social se han encargado de darle una presencia a estos grupos organizados, como el Tren de Aragua, que han generado una conmoción en el común de las personas. Escuchaba lo que decía el fiscal regional de Arica. Ese representante del Ministerio Público para la Región de Arica Parinacota, dice en una entrevista de prensa que el Tren de Aragua está desarticulado. A lo largo de Chile qué periodista no lo trató mal al funcionario, porque le quitaron la «comida» a los matinales y a los noticieros centrales porque ya no podrán hablar del Tren de Aragua.

¿Abogado, según su opinión, el denominado «Tren de Aragua» que tanto temor ha sembrado en las regiones del norte del país, está desarticulado?

-Le contesto que no sé. Ese es un grupo organizado de personas, con un modo de ejecutar delitos, muy distinto, más severo, más sangriento, más intimidatorio, de aquellos grupos a los que estábamos acostumbrados y es un grupo de personas que no está focalizado a un acto delictual. Tienen un abanico de hechos delictuales y ojo, no solo se trata de armas, tráfico de drogas, trata o tráfico de migrantes sino también el uso de dinero, lavado de dinero, en la focalización de otro tipo de acciones para los que nuestro país, se lo digo desde un punto de vista personal, no se está preparado.

¿Puede usted, graficar mejor lo que ha señalado?

-Usted, en Chile, puede ir a un banco y depositar una cantidad de dinero y puede sacarlo y es poco probable que el banco le diga algo. Vaya usted a hacer lo mismo en Estados Unidos. En ese país si usted deposita más de diez mil dólares en un banco, se disparan todas las alarmas, lo hacen llenar formularios, le cobran impuestos y finalmente usted termina casi como un delincuente. En Chile si usted va a retirar cinco mil dólares, puede comprar uno, dos o siete automóviles y nadie pregunta nada. Aquí si no pagamos los impuestos nos caen las penas del infierno.