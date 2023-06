Debió retirar del colegio a su hija por actos de bullyng

MARIO VERGARA

A la Superintendencia de Educación Regional elevó su reclamo una apoderada que denunció que su hija de 12 años de edad sufrió bullying reiterado.

Jacquelin Cadima, madre de la menor, aseguró a este medio periodístico que lamentó mucho que no se escuchara con la seriedad que corresponde, las quejas en circunstancias que ya está demostrado a nivel nacional que situaciones como esta, a veces culminan en desgracia.

«Mi hija estudia hace años en el Colegio Inglés. Ahora, ella, al sentirse desamparada al interior del establecimiento, ya no quiere regresar allí y yo como madre, no puedo permitir que mi hija siga expuesta al acoso que le está afectando su salud. Lo malo de todo esto es que no se adoptaron los protocolos instruidos por las autoridades de Educación para enfrentar el bullying en los colegios. Déjeme decirle, señor, que ante esta peligrosa situación que afecta a mi hija con mensajes como quítate la vida, no gastes mas oxígeno, gorda y otras frases reiteradas, he decidido retirarla del colegio. Pero al mismo tiempo, ya elevé una presentación ante la Superintendencia de Educación, porque sería irresponsable de mí, no dar cuenta de esto que podría ocurrirle a otras estudiantes».

VERSION DEL COLEGIO

Diario El Longino se contactó con la dirección del colegio para conocer su versión de los hechos y esta fue la respuesta.

«Junto con saludar cordialmente y agradeciendo su muy buena disposición y voluntad con nuestro establecimiento, ante la «denuncia» o solicitud de publicación en su respetado diario regional, el Colegio Ingles y su comunidad escolar manifiestan lo siguiente:

Que, el día 09 de mayo de 2023, se recibió la primera denuncia de parte de la señora Jaquelin Cadima, en la cual expresó que su hija recibió mensajes ofensivos por medio de una red social, de parte de una alumna de un curso inferior.

Que, posteriormente el día 12 de mayo de 2023, recibimos la segunda y ultima denuncia de parte de la apoderada, en contexto de que su pupila habría sido golpeada por la alumna del curso inferior.

Que, desde la primera denuncia, el establecimiento activó todos y cada uno de los protocolos de acción por acoso escolar y/o Bullying. Protocolos incorporados al reglamento 2023 y autorizados por la Superintendencia de Educación. Reforzándose aun más con la llegada de la segunda denuncia.

Que, nuestros protocolos consideran la intervención psicosocial y acompañamiento a todos los alumnos involucrados en las denuncias. Además de la investigación de los hechos denunciados, esto es registrar entrevistas con testigos y entrevistas con denunciante y denunciada, además de las eventuales sanciones y posibilidades de reparación para los hechos que inician el procedimiento.

Ante todo lo ocurrido con la apoderada y su pupila, efectivamente el colegio dio acompañamiento, se informaron los protocolos de acción y las medidas tomadas para que esta situación no se repitiera. Todo según nuestro reglamento, el cual está ratificado y validado por la Superintendencia, ante casos de este tipo.

No obstante, la apoderada insistía con que todo era insuficiente, solicitando el cambio de curso de su hija, acción que se dio a lugar, sin embargo, la apoderada no quedó conforme. Ejemplo: quería que su hija fuera al B y había cupo en el F y eso no le gustó. –

Que, por esta razón la apoderada concurre a la Superintendencia de Educación, denunciando que no se dio cumplimiento a sus peticiones, ante lo cual la Superintendencia, como debe ser, solicita respuesta dentro de un plazo de 5 días hábiles y el día de ayer, nos concedieron 3 días hábiles más, por tanto, estamos dentro del plazo legal”.

Muy atentamente:

José Inzunza Sánchez

Director