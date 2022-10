Cuando el vértigo pone su mundo al revés

El vértigo no es una enfermedad, sino un síntoma de diferentes condiciones

que se pueden presentar en 1 de cada 3 adultos mayores. 1 Especialistas

recomiendan poner atención a este síntoma, para recuperar la calidad de

vida con un tratamiento oportuno.

Casi todo el mundo experimenta mareos en su vida, sin embargo, el

vértigo es diferente 2 . Cuando el vértigo ataca, se siente como si el mundo

comenzara a dar vueltas: una sensación repentina y desagradable que

altera el equilibrio y puede dificultar la calidad de vida 3 . Este síntoma

puede ser tratado 4 ; por esto, generar mayor consciencia sobre qué es el

vértigo y lo que implica, permite a las personas recibir el tratamiento

adecuado para continuar con su vida diaria con confianza.

El vértigo es común: alrededor del 10% de la población mundial lo padece

a lo largo de sus vidas 5 . Uno de cada 3 adultos mayores presenta vértigo y

en Chile tiene una prevalencia de 5,2% al año. A pesar de su alta

incidencia, aún falta concientización entre pacientes y profesionales de la

salud 6 . Mientras que hay muchos casos de mareo general, el vértigo puede

ser un síntoma de varias condiciones de salud que no debe ser ignorado 7 .

El vértigo fue una de las temáticas abordadas en el VI Congreso Médico

Abbott. “Se calcula que un 10% de la población general podría tener

vértigo en algún momento de su vida, aunque la prevalencia es aún más

alta en adultos mayores, ya que el riesgo aumenta con la edad. Es

importante poner atención a los síntomas y realizar un tratamiento

oportuno, porque se trata de una patología incapacitante, que afecta las

actividades diarias y limita la autonomía de las personas”, señaló Dr.

Álvaro Valenzuela Guajardo, Jefe de Servicio del Hospital Las Higueras de

Talcahuano. El especialista añadió que “no es normal que una persona

mayor pierda el equilibrio; por eso, es importante poner atención a los

síntomas y recuperar la calidad de vida con un tratamiento oportuno”.

Los mareos pueden alterar el estilo de vida. Un estudio reveló que, por

esta causa, el 27% de las personas cambian su trabajo, el 21 % lo

abandona por completo. El 50 % informó que redujeron su eficiencia en el

trabajo, el 35 % desarrolla dificultades familiares y el 50 % desarrolla

dificultades para viajar 8 .

¿Qué es el vértigo y el sistema vestibular? – Nuestro GPS

interno

El vértigo no es una enfermedad, sino un síntoma de diversas

afectaciones, las que rara vez son graves o ponen en peligro la vida. A

menudo es causado por un problema en el sistema de equilibrio del oído

interno, el cual se conoce médicamente como sistema vestibular.

“Aunque el vértigo no es peligroso en sí mismo, lo repentino e inesperado

de un ataque puede ser frustrante. Las personas que viven con vértigo

pueden sentirse como si su mundo estuviera girando alrededor, su

equilibrio puede verse gravemente afectado y puede aumentar el riesgo de

caídas”, explicó por su parte el Dr. Álvaro Rojas, Director Médico de

Abbott en Chile.

El sistema vestibular funciona como un GPS interno, es decir, envía

señales al cerebro para que podamos movernos con normalidad y

mantener el equilibrio. Además, proporciona información a través del

oído interno, que es el que capta si nos estamos moviendo y cómo lo

hacemos. Asimismo, nos permite usar ambos lados del cuerpo al mismo

tiempo y dice en qué dirección y qué tan rápido se dirige. La alteración de

las señales con información del oído interno puede causar vértigo 8 .

«Es así como el vértigo se puede tratar con fisioterapia, medicación,

psicoterapia y cirugía en algunos casos. Para evitar enfermedades

innecesarias, se debe alertar a las personas sobre los síntomas del vértigo,

para que quienes lo experimenten puedan buscar ayuda lo antes posible”,

afirmó el Dr. Rojas.

Aunque el vértigo y el mareo comparten similitudes, el vértigo no debe

confundirse con los mareos 2 . Mientras el mareo se describe como una

desorientación espacial o aturdimiento, el vértigo es la ilusión del

movimiento en el entorno o una sensación de «dar vueltas», y afecta el

equilibrio de la persona.

“Es vital ayudar a las personas a comprender el importante papel del

sistema vestibular e identificar que cuando no funciona correctamente, la

vida de las personas puede verse afectada. El vértigo se puede tratar y

existen algunos ejercicios simples, como hacer movimientos de la cabeza y

los ojos, y ejercicios de marcha, que pueden ayudar a las personas en su

camino hacia la recuperación. Al crear una mejor comprensión de lo que

es el vértigo, lo que implica, y cómo se puede tratar, empoderamos a las

personas para buscar apoyo y poder continuar con su vida diaria lo más

pronto posible”, agregó el Dr. Rojas.

