Control biométrico de migrantes: Chile Vamos acusa proceso de regularización encubierta y piden sesión especial

Los diputados de Chile Vamos Renzo Trisotti (UDI) Andrés Longton (RN), y José Miguel

Castro (RN), afirmaron que la resolución emanado del Gobierno para empadronar a los

migrantes es, en realidad, un proceso masivo de regularización encubierta.

Los legisladores además convocaron a una sesión especial en la Cámara de Diputados,

para que el Gobierno explique la decisión tomada, al tiempo que les pidieron sincerar su

postura y dejar de engañar a la ciudadanía.

“Un llamado al Gobierno para que explicite cuál es su objetivo final. Acá de parte de la

señora ministra ha manifestado que ese no es el objetivo del Gobierno, que el Gobierno

no pretende hacer un perdonazo de carácter general, pero a través de esta normativa, lo

que están pretendiendo hacer es un perdonazo individual, un perdonazo gota a gota, que

si usted lo considera por miles pasa a ser un perdonazo general”, exigió el diputado de la

UDI, Renzo Trisotti al presidente Gabriel Boric por la resolución emanada del Gobierno.

En la misma línea, el diputado Andrés Longton dijo que “el Gobierno dice que no va a

hacer un proceso de regularización. El año pasado lo anunció, incluso está en el

programa de gobierno del presidente Boric”, y agregó que “este empadronamiento

biométrico para quienes ingresaron por pasos clandestinos no habilitados se reduce a una

palabra: perdonazo. Nadie se va a empadronar si no lo van a regularizar. Es evidente y el

Gobierno no lo quiere sincerar porque es impopular”.

José Miguel Castro agregó que el Gobierno “nos presenta un empadronamiento de tipo

biométrico, algo muy tecnológico, algo muy bueno me parece, pero con un articulado en

esta resolución que permite dejar al arbitrio de la política nacional de migraciones el poder

empadronar. No lo vamos a permitir, y es por eso que vamos a pedirle y citar a la ministra

del Interior que esté para una sesión especial, donde nos tendrá que explicar qué es lo

que pretende hacer con esta resolución. Con base en eso tomaremos a través de las

leyes, a través de un proyecto de ley, a través de indicaciones, poder aclarar y dejar muy

claro que aquí no hay un perdonazo para la gente que ingresó de forma ilegal”.

“Nuestro país no aguanta más inmigración irregular e ingreso por pasos clandestinos. Por

eso le pedimos al gobierno que no avance de esta manera tan descarada, que sincere su

postura y ahí podremos sentarnos a conversar -insistió Longton-. Si quiere regularizar a

cientos y miles de integrantes que ingresaron por pasos no habilitados, que lo diga, y

podremos discutir cómo quieren avanzar en aquella situación que nosotros, por lo menos,

no estamos de acuerdo”.

“Es impresentable que el Gobierno, a través de esta normativa, pretenda modificar lo

aprobado por este Congreso Nacional hace un tiempo atrás, donde en todas las

instancias pretendieron establecer un proceso de perdonazo para todas aquellas

personas que ingresaron de manera irregular y no lo lograron”, dijo el parlamentario

gremialista.

Finalmente, el diputado Renzo Trisotti aseguró que “solicitaremos una sesión especial

para que pueda aclarar esta posición el gobierno, pero hoy día esto tiene color, tiene olor,

tiene forma y tiene intención de un nuevo proceso de regularización masivo, pese a que

por mientras el gobierno esconde la pelota, pero acá ha quedado de manera muy

fehaciente cuál es su espíritu.