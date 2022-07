Consenso en el Congreso para trabajar en miras de aumentar el presupuesto de Ley Ricarte Soto

En medio de un Instagram Live de la campaña #TratandolaPsoriasis, el diputado Lagomarsino y el senador Chahuán, ambos presidentes de las comisiones de Salud de sus respectivas cámaras, se comprometieron a doblegar sus esfuerzos para conseguir más financiamiento para la Ley.

El senador Francisco Chahuán y el diputado Tomás Lagomarsino llegaron a esperanzadores acuerdos relacionados a ampliarla cobertura de Ley Ricarte Soto (LRS), instancia que permite acceder a un sistema de protección financiera que garantiza el diagnóstico y tratamiento de 27 enfermedades de alto costo, dirigida a los beneficiarios y beneficiarias de todos los sistemas previsionales chilenos de salud (Fonasa, ISAPRE, Dipreca o Capredena), sin importar su situación económica.

En junio LRS cumplió 7 años de ser promulgada, pero la ampliación de patologías a ser cubiertas, se encuentra congelada hasta el momento por falta de financiamiento..

Durante un Live encabezado por la doctora Claudia de la Cruz en la cuenta de Instagram @tratandolapsoriasis, se le consultó a los parlamentarios por la posibilidad de incluir más patologías dentro de la Ley, entre ellas la psoriasis.

“Hoy día, a través de la Ley Ricarte Soto, tenemos la fortuna de contar con cobertura para nuestros pacientes que tienen artritis psoriásica. Sin embargo, la gente con psoriasis todavía no tiene la posibilidad de acceder a estas terapias de alto costo, lo que para nosotros de verdad es una prioridad”, aseguró la doctora de la Cruz.

En este sentido, el diputado Lagomarsino, presidente de la Comisión de Salud de la cámara baja, señaló que, en mayo pasado, presentó una moción para aumentar las patologías cubiertas por Ley Ricarte Soto, proyecto que comenzó su discusión el martes 5 de julio.

“Tanto desde el Ministerio de Salud como de Hacienda nos han planteado que no existe financiamiento para el 5.º decreto, razón por la cual yo elaboré una moción parlamentaria, firmada también por otras diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Salud, la cual permite aumentar el tope de ejecución del 80 al 90% del fondo de la ley Ricarte Soto, de tal forma aumentar cerca de 10 mil millones de pesos y poder así incorporar nuevas patologías”, confirmó el también médico.

PRESUPUESTO

En relación a la proyección de la Ley, el parlamentario representante de la región de Valparaíso sostuvo que “de aquí al 2025, el fondo de la Ley ya no va a tener más presupuesto, es decir, más allá de no permitir el ingreso de nuevas patologías, sino que adicionalmente no podrán ingresar nuevos pacientes, dado que se va a haber alcanzado el tope de sustentabilidad”.

“Es por ello que es fundamental hacer lo que no ocurrió cuando se legisló originalmente la Ley, que es establecer los fondos que se habían proyectado, los cuales en aquel momento iban a financiar adecuadamente los tratamientos de alto costo. Cuando se partió la discusión de la Ley, se planteaba un fondo de 170 mil millones de pesos y que después, durante su tramitación, fue reducido hasta 100 mil millones de pesos”, aseguró.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán, Presidente de Renovación Nacional y quien preside la Comisión de Salud del Senado, se mostró dispuesto a trabajar en pos de lograr mejoras en cuanto al financiamiento de la Ley Ricarte Soto. “Quiero comprometerme con ustedes a seguir trabajando desde la Comisión de Salud para que, en definitiva, los pacientes puedan tener todas y cada una de las coberturas necesarias”.

“Yo por lo menos comprometo el esfuerzo de los cinco Senadores de la Comisión de Salud y no me cabe la menor duda que el presidente de la Cámara comprometerá el apoyo, porque en esta materia no hay izquierda ni derecha. El tema del acceso a una salud digna es fundamental y ha sido el motor que me impulsó a estar en política. Es una vergüenza que tengamos que inventar recursos de protección para dar cobertura”, añadió el senador de Renovación Nacional.

Bajo esta misma línea, el abogado agregó que “acá tenemos un problema estructural del sistema, y quiero señalar que por lo menos nosotros vamos a dar la pelea. Yo por lo menos quiero garantizar que acá en la lucha por mejorar el presupuesto de salud, vamos a estar unidos los parlamentarios de todo el espectro político, porque esto es una necesidad ineludible”.

Tratando la Psoriasis

Ya son casi dos años de la campaña tanto por RR.SS IG y FB @tratandolapsoriasis y en www.lapsoriasis.cl El mes recién pasado se cumplieron 7 años de la implementación de la Ley Ricarte Soto en Chile, y a pesar de que son muchos los beneficiados, también son muchas las personas que esperan la inclusión de su patología para acceder a tratamientos de alto costo, entre ellas la Psoriasis, enfermedad que afecta entre 180 a 200 mil chilenos y de los cuales el 20% requieren de tratamientos de alto costo para poder tratarse y optar a una buena calidad de vida.