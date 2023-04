Congreso Internacional Femenino de Ufología,Paranormal, Misterio y Espiritualidad.

Por: Carmen Sandoval (cancionangelical)

Este Congreso será transmitido para todo público de forma gratuita en la plataforma Facebook

“Congreso Femenino”: Los días 15 y 16 de abril, desde las 15:00 hrs. en adelante. Lo organiza

Asiup Chile, creado por su directora Carmen Soto.

Son 16 expositoras que darán a conocer sus trabajos de investigación, sus conocimientos, sus

experiencias, sus salidas a terreno, sus capturas fotográficas o audiovisuales. Hoy queremos

destacar a dos de ellas:

Oddet Silva.

Es una vigilante del cielo mexicano, en el año 2.000 observó una nave de grandes dimensiones. En

2011 obtuvo su primer registro del fenómeno ovni. En 2012 conforma el grupo Los Vigilantes

Ciudad de México. Algunos de sus registros fueron mostrados en tercer Milenio. También en otros

programas como; Tynichat, Insólita Experiencia, Tertulias de guerrilleros. Colabora con el

programa” Sin miedo a lo desconocido” y base Alíen.

Oddet nos cuenta:”Al inicio tuve muchos avistamientos sorprendentes los cuales no tuve

oportunidad de capturarlos porque solo contaba con una cámara sencilla, más adelante obtuve

una cámara de video; al adquirir esta cámara una Handycam de bolsillo no tenía mucho

conocimiento de cómo utilizarla y con el paso del tiempo empecé a familiarizarme con ella y

después pude adquirir un trípode para obtener mejores tomas y con mejor definición.

Para irme iniciando en este tema tomaba mucha atención en las técnicas de los observadores más

destacados “Skywatchers” y de esa forma fui mejorando mis técnicas de observación”.

“Mi primer avistamiento y único en su clase fue por el año 2.000 cuando me dirigía de regreso a

casa, pues después de ir al trabajo fui al negocio de mis padres a visitarlos a colonia Cuautepec en

CDMX al norte de la ciudad, cuando me encontraba esperando el transporte miré hacia mi lado

izquierdo a la altura del Cerro llamado Tres Padres, un Cerro con Antenas y que se encuentra a

espaldas del famoso Cerro del Chiquihuite dónde se dice que existe una base extraterrestre, llamó

mi atención un objeto de grandes dimensiones, era la primera vez que veía algo así, trataba de

entender que era eso pues no se relacionaba con nada que conociera un avión, un helicóptero y

dije no, no es eso no lo hacen los aviones ni los helicópteros, pues se desplazaba muy lentamente

a baja altura de derecha a izquierda, luego de izquierda a derecha sobre su mismo eje, luego se

detuvo y se desplazó a gran velocidad de derecha a izquierda a una velocidad inimaginable, el

objeto era lenticular, cromado, plateado, ahora buscando información y comparando con el

tamaño de las aeronaves más grandes este pudo haber medido más de 70 – 80 mts. de diámetro y

algo muy curioso es que al momento de que lo ví no había nadie, ni autos ni personas, hasta que lo

perdí de vista ya empezaron a pasar vehículos y gente y cuando tomé mi transporte me vine

reflexionando “qué fue eso” pasaron muchos años y eso se me olvidó, hasta que ya estando

casada en 2011 mi esposo captó la primera imagen de un avistamiento sobre nuestro domicilio y

ahí fue donde empecé toda esta trayectoria observando e investigando, cuando menos me lo

imaginé me fui adentrando en este tema y todo se ha ido dando poco a poco he conocido

personalidades muy importantes expertos en el tema que me han compartido sus conocimientos y

eso me fue llevando a tratar este tema de lo no identificado con la seriedad que se merece.



Después viví muchas experiencias en este trayecto al observar estos objetos o naves, entre esas

experiencias hay algunas que por algún motivo no pude documentar como, por ejemplo, en una

ocasión vi dos objetos a baja altura observando hacia una casa, en cuanto me percaté, estos

empezaron a moverse, uno de ellos era una nave triangular, en la parte de arriba un tipo de aletas

color naranja, aunque yo la pude ver a baja altura, en la cámara no se visualizaba, solo pude

grabar el objeto amorfo, inmediatamente después de terminar de grabar el avistamiento, tuve un

desborde de emociones, los cuales no podía explicarme yo misma, sufrí un descontrol total

estando sola, sentía mucha alegría y a la vez mucha tristeza, nunca entendí que fue lo que pasó,

fue extraño.

Otro extraño suceso que viví empezó el 31 de octubre del 2013 cuando se posó un objeto

multicolor sobre la zona donde me encontraba observando, el cual, permaneció aproximadamente

tres horas, este avistamiento fue muy significativo ya que por recomendación de un amigo

empecé a hablarle con el pensamiento, la respuesta era si me entendía lo que estaba

transmitiéndole, me diera un flechazo y así fue, desde ese entonces utilice esa técnica en los

avistamientos con similares resultados.

Estas son algunas de mi muchas experiencias en la búsqueda de respuestas en estos 12 años que

me adentré en el tema, en todo este tiempo he conocido personalidades muy importantes,

expertos en el tema que me han compartido sus conocimientos y eso me fue llevando a tratar este

tema con la seriedad que se merece”.

Oddet es sin lugar a dudas un gran aporte en captar registros fotográficos y fílmicos, aparte de

toda la investigación que realiza del fenómeno ovni. Tiene la fortuna de vivir en México, al igual

que Chile, acaso sean los países con más movimiento de objetos anómalos en sus cielos, quizás

porque ambos territorios tienen mucha actividad volcánica.

Carmen Soto

Chilena, lleva 26 años en la investigación del fenómeno ovni y paranormal. Su acercamiento con el

fenómeno ufológico fue a los 9 años y en lo paranormal a los 5 años, de ahí en adelante a vivido

entre ambas manifestaciones. Directora de ASIUP Chile. Conductora de Contacto Infinito.

Entrevistadora en Rompiendo Mitos. Creadora de la Radio online Radio Dark Crystal. Coach

internacional de liderazgo empresarial. Administradora de AYFO España. Entrevistadora y

expositora en ALERTA OVNI 2012. Co creadora y fundadora de C.I.U.F.O. Vidente y tarotista

orientador. Medium ayudando de forma individual y a policías nacional e internacional.

Cofundadora y Secretaria en Forchi. Escritora Art. Creadora del Primer Congreso Internacional

Femenino que se llevó a cabo el 12 y 13 de Dic del 2021.

Algunas de las investigaciones de esta incansable trabajadora del misterio son: Voces del Alma,

Pasos en la Oscuridad, Cruce Dimensional, Lo que Esconde el Teléfono, Los Ovspa (Objetos

Voladores del Sol Palpitante).

Carmen nos comenta detalles de algunas de sus investigaciones: “Los ovspa es una investigación

que nace a raíz del Sol Palpitante, ya que estos objetos circulan alrededor del sol, la verdad es que

tienen al sol como una estación de servicio en donde absorben algún tipo de energía algunos de

estos objetos permanecen por más de 80 hrs succionando algo del sol y que evidentemente les

sirve de combustible, otros de estos objetos entran y salen de él, como si vivieran dentro de éste.

Otros objetos utilizan el sol como un portal Dimensional, ¿acortando camino?.

¿Por qué les llamo OVSPA? Por sus formas y tamaños, ya que aquí hay objetos que no vemos en

nuestro espacio aéreo precisamente por sus dimensión, más grande que una nodriza. Algunos son

entre 5 a 20 veces más grande que la tierra. Pero la investigación que más me ha cautivado, es el

Sol Palpitante, ya que gracias a esta investigación he logrado vivir más experiencias, y conocer a un

ser llamado Athom”.

Carmen nos aclara muchos detalles de este ser:- “Athom es un ser de otra dimensión, se me

presentó en Octubre de 2020, pero anteriormente a eso, pasó todo un proceso, al comienzo, se

hacía presente a través de interferencias en mi teléfono, con sonido muy metálico de su voz. En

una ocasión mientras me hacían una entrevista en un programa argentino, se le apareció al

entrevistador, era la primera vez que se mostraba y el conductor me preguntó ¿quién era? y la

verdad, no lo sabía en ese momento. Lo supe después cuando Athom se identificó conmigo, pude

verlo y acepté tener el contacto con él. Así comenzó mi comunicación y también esta

comunicación se extendió a otras personas. Me siento feliz de ser un puente, para dar a conocer

que no estamos solos”.

Sus investigaciones han causado curiosidad en la comunidad extranjera de la ufología y misterios,

sobre todo en España. Carmen nos prometió en un futuro mostrarnos más de su trabajo, tanto del

fenómeno ovni, cómo el paranormal.