Confusas informaciones sobre paradero de ex campeón de boxeo

Arturo Marambio Morales desapareció el 12 de febrero. Familiares desmienten publicación de otros medios, respecto a la aparición de su vehículo. PDI amplia proceso investigativo

Familiares de Arturo Marambio Morales, comerciante ambulante y ex calificado boxeador iquiqueño, de quien no se tienen noticias desde el 12 de febrero pasado, desmintieron que, haya aparecido el vehículo placa patente KJ VT 12, de color gris que el deportista conducía, al momento de perderse su rastro.

Los familiares afirmaron que, en una publicación en redes sociales, se muestra un video con un vehículo de similares características, que habría sido abandonado en las inmediaciones del poblado de La Tirana.

Según el padre de la persona desaparecida, el también ex campeón chileno de boxeo, Arturo Marambio Ortega, al enterarse de esta publicación, recorrieron el lugar, pero no encontraron nada, desmintiendo de este modo, publicaciones de otros medios, incluso nacionales que; señalaban el hallazgo del móvil.

“Yo no he hablado que el auto haya aparecido. Mandaron un video del auto, el que, según la polola de mi hijo y por la patente, es el auto, el que se ve sucio, con los focos quebrados, pero el auto no ha aparecido”.

Según Marambio padre, en el video que circula en las redes sociales, se escucha la voz de una persona, informando el lugar donde supuestamente estaba el vehículo. “Ese video no sabemos quién lo mandó, que día fue, ni a que hora. Según lo que vimos, es el auto, pero cuando fuimos a La Tirana, no encontramos nada. Nosotros no hemos visto el auto, ni hemos hablado que haya aparecido, el auto no existe”, enfatizó el angustiado padre.

La denuncia por presunta desgracia interpuesta por los familiares de persona desaparecida, en la Fiscalía de Pozo Almonte, ha derivado un trabajo investigativo que está a cargo de la Policía de Investigaciones.

El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Subprefecto Cristian Sayago, señaló:

“Al respecto hemos realizado diversas diligencias relacionadas con el caso y además, hemos realizado consultas a distintas fuentes de informaciones, tanto abiertas como cerradas y una vez analizados todos estos antecedentes, podríamos determinar una línea investigativa, para dar con el paradero de esta persona”, puntualizó.

Mientras se espera el avance en las investigaciones, los familiares de Arturo Marambio Morales, están atentos a los teléfonos: : 983747534 y +56975646251, a la espera de un llamado que, pueda entregar noticias sobre su paradero.