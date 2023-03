«Hago un llamado a nuestra gente nortina, que siempre ha sido solidaria con casos dramáticos

como el que enfrenta la paciente postrada y su madre, que no tienen donde vivir, a colaborar»,

dijo el concejal de la Municipalidad de Iquique, Marco Calcagno.

De acuerdo con la información publicada por Diario El Longino -edición del sábado 25 de febrero,

se acerca el momento en que la paciente deba ser retirada desde el Hospital y junto con eso, la

precaria y poco sanitizada casa que ocupaban fue vendida y sus dueños que le informaron de un

plazo hasta el 26 del presente mes de marzo para desalojarla, pues comenzarán una construcción.

«Está demostrado hasta el cansancio que los habitantes de esta ciudad tienen un gran corazón y

así han contribuido muchas veces con ayuda a nivel nacional cuando ha sido necesario. En este

caso tenemos la posibilidad de ser solidarios con nosotros mismos, con una persona de la tercera

edad y su hija que no puede salir de alta porque no tiene un lugar donde vivir.

Hoy día teniendo aprobado un subsidio para arrendar una casa donde vivir no aparecen personas que le ofrezcan en arriendo una casa por 440 mil pesos mensuales, esto por el trámite burocrático, pero además

porque los arriendos son más caros. Además este subsidio no pasa por las manos de la persona

que necesita arrendar, sino que pasa directamente al dueño del inmueble que ofrece arrendarlo».

El concejal Calcagno lanzó un llamado a personas e instituciones que puedan darle un respaldo a

esta familia para superar el drama que está viviendo una madre y su hija postrada, afectada por

una afección cerebral grave.

«Hoy día estas dos personas la están pasando muy mal y dependen de un gesto de solidaridad

para superar este momento».

Como se recordará, en una nota de prensa publicada el sábado pasado por este diario, la madre de

la joven, tuvo palabras de agradecimiento para la atención en el Hospital Regional «que un gesto

muy humanitario le prodigan atención».

La paciente es Valentina Ruth Villalobos Aravena, de 21 años, padece parálisis cerebral agudo, no

tiene movilidad, ni articula palabra alguna y solo gesticula con la boca y con los ojos cuando quiere

expresar algo. Elsa Vera Moya, de 72 años de edad, la ha criado y cuidado desde que Valentina

tenía un año de edad.

Edith Vera, dejó su whatsapp para algún dato de contacto de alguien que les pueda arrendar una

casita.

El whatsapp de la madre es el +56 9 91522813 y la Cuenta Rut para las personas que desean

apoyar con una donación es la 5656096-3