Comerciantes de calle Vivar lanzan un S.O.S. a los vecinos de Iquique

El presidente del gremio que agrupa al comercio establecido de calle

Bartolomé Vivar cuenta que se encuentran “resistiendo” el chaparrón de

inflación y bajas ventas gracias a un conjunto de medidas para controlar la

venta informal en sus aceras. Invitan a entretenidas actividades este

sábado.

Isabel Frías

Periodista U.C.

Lleno de expectativas para celebrar anticipadamente el Día del Niño este sábado 5 de agosto, los

comerciantes establecidos del tradicional barrio de calle Bartolomé Vivar se preparan nuevamente

para recibir al público y, en especial, a los más pequeños de la casa y a sus padres.

Ésta es una de las muchas estrategias que se encuentran ejecutando desde hace meses para

enfrentar los complejos momentos económicos por los que atraviesan y que sus líderes más

visibles asocian a diversos factores, donde se mencionan desde los efectos prolongados dejados

por los desmanes del Estallido Social, sumado a una larga pandemia y añadida una creciente

inflación e incremento de precios que ha dejado un cóctel amargo para los pequeños y medianos

comerciantes regionales: Hoy sufren por los pocos clientes, bajas en las ventas, escasos ingresos e

incremento de arriendos, contribuciones, gastos comunes e insumos.

Ese resumen es el que hace en entrevista con El Longino, Abraham Inostroza Rivas, presidente de

Pequeños y Medianos Locatarios del Centro de Iquique (PYMECI), una sólida entidad que cuenta

con 85 socios que trabajan a lo largo de toda la céntrica arteria de Vivar, entre las avenidas

Tarapacá y O´Higgins.

“Nosotros, los comerciantes de este barrio, compartimos un diagnóstico común y vemos que todo

el comercio del centro de la ciudad está decaído desde el 2019, que fue cuando esto se echó a

perder y que no ha repuntado, sino que va a desmedro. Esto sigue malo, malo, malo…”, reflexiona

de manera apasionada y desafiado a revertir la situación que aqueja a su gremio.

“Parecía que esto se arreglaba con los retiros del 10% desde los fondos de las AFP -continúa

detallando Inostroza- pero aquello fue solo un veranito de San Juan. Fue pan para hoy y hambre

para mañana porque ese dinero se gastó y sabemos que ya no hay platita. Por ese motivo pienso

que lo sucedido con los retiros fue en desmedro y provocó que la inflación se fuera a las nubes; Un

día comimos caviar y al día siguiente estamos tomando sopitas nomás”, grafica.

El dirigente iquiqueño insiste en que esos hechos no fueron los únicos que generaron el panorama

actual, recordando así la desazón que significó para las ventas los confinamientos y medidas

restrictivas que se instauraron en la pandemia del covid-19: “Durante ese período, nuestro

comercio estuvo cerrado cinco meses en el 2020, tres meses en 2021 y todo eso fue una

verdadera locura porque los comerciantes no sabíamos si comprar mercadería para la entrada al

colegio, nadie sabía bien lo que iba a pasar”.

Un elemento fue el Estallido, luego la pandemia, más tarde la inflación, pero un cuarto elemento

es la expansión del comercio informal.

-Si usted me pregunta a mí, el comercio informal es un trampolín para después llegar a formalizar

y es un grupo bien particular porque -mientras converso con usted- estoy viendo frente a mi local,

plena calle Vivar, que son extranjeros y no son residentes de nuestra ciudad.

No es lo mismo que los comerciantes que trabajan en Obispo Labbé cerca de Tarapacá donde

vemos a gente ya mayor, residente de Iquique. En cambio, acá en Vivar hay extranjeros vendiendo

mangos con sal, jugos, completos, comida al paso y motivo por el cual el abordaje de este

problema del comercio establecido debe considerar la participación no solo de las policías sino

también con la gente de Ordenanza Municipal, la seremía dependiente de Prevención del Delito,

Seremia de Economía y representantes de los Servicios de Salud porque acá se expende alimentos

en la calle. Y hay que señalar que cada extranjero que llega trae la última novedad porque,

habiendo consumidores, siempre ellos van a encontrar el producto para ofrecer.

Este mal panorama también surge de las informaciones que reunimos en los encuentros que

sostenemos como gremio; todos conversamos cómo están las ventas y todos los socios cuentan

que está lento; no hay flujo de caja ni de ventas.

Yo tengo mi negocio en Vivar, frente al Bancoestado y desde aquí, mientras doy esta entrevista,

veo desde aquí cómo están las veredas de esta calle comercial de Iquique y el comercio informal

tiene llenas las veredas con sus productos y para los transeúntes les es muy difícil transitar.

Le cuento que para evitar ese fenómeno nosotros colocamos jardineras para mitigar esta

situación, pero esta gente ocupa las mismas jardineras como locales o puestos; lo único que falta

es que coloquen un mesón encima y hoy no tenemos presencia policial porque cuando vienen

Carabineros ellos hacen un saludo a la bandera, los vendedores ambulantes salen y luego vuelven

rápidamente a reinstalarse con sus productos.

¿Y no han recurrido a la prefectura de Carabineros para que realice más patrullaje en Vivar?

-Hemos tenido muchísimas, muchas reuniones con Carabineros, con los Delegados Presidenciales,

Seremias, con Prevención del Delito.

Respecto de los encuentros con la policía uniformada ellos nos han dicho y nos han dicho siempre

lo mismo, la verdad, y es que ellos tienen muy poco personal. Si ustedes se fijan solo en lo que fue

la celebración de La Tirana de manera reciente, allí se vio que hubo muy poca presencia policial y

ocurre que como tiene muy poco contingente que lo manda para acá, luego en la noche los

disfraza de noche de otra unidad y son los mismos; la realidad es que existe un reducido grupo de

funcionarios para muchas tareas y una población muy grande y que crece.

¿Qué expectativas tienen de las actividades que han preparado para este sábado, entiendo para

encarar las bajas ventas y mayor cercanía con la población.

-Nuestra expectativa, de partida, es que ojalá sea un veranito de San Juan y que nos vaya un

poquito mejor de lo que nos está yendo este invierno 2023. Hemos preparado una serie de

actividades para niños, jóvenes, adultos y, además, hemos contado con el apoyo del escenario y

pasarela que están donadas por SQM y algunos los socios se han conseguido una serie de insumos

como desfile de modas, pintacaritas.

También hemos invitado para este finde semana a que asista Carabineros sus shows Ninja y de

perritos policiales que a la gente les encanta. Asistirán entidades y organismos jardines infantiles y

la Cruz Roja. Hemos organizado una jornada bien bonita y lúdica, donde encontrarán instalada una

pantalla en Vivar con calle Thompson para entretener a los niños porque allí estaremos

transmitiendo animaciones y monitos.

¿Le haría algún llamado a nuestros lectores para que vuelva a comprar en el comercio

establecido de Calle Vivar?

-Los invitaría a venir a comprar a Vivar porque aquí va a encontrar calidad, el mejor precio,

respaldo y seriedad porque nos hacemos cargo de su garantía ante cualquier inconveniente que

pudiese presentar. Esa es nuestra mejor manera de conquistar a los clientes. Fotos: Daniel

Troncoso Valverde.