Colchane nuevamente en el centro de la noticia

Desde el municipio, el alcalde Javier García denunció la noche del martes que mujeres

embarazadas, ancianos, adultos y menores de edad estaban abandonados y les

impedían ingresar al dispositivo de primera atención. Manifestando que la capacidad

de atención de salud y ayuda social estaba colapsada al ser unas 300 personas.

Delegación Presidencial del Tamarugal manifestó que varios extranjeros quedaron

fuera del complejo fronterizo sin poder concretar la salida de Chile por diversas

razones, pero se les autorizó el ingresó al albergue y ayer reanudaron sus trámites

para abandonar el país.

Servicio Nacional de migraciones clarificó que los afectados son 109 bolivianos de los

cuales 89 ingresaron clandestinamente y no se autodenunciaron, además de un grupo

pequeño sin ningún documento de identidad.

TEXTO

La imposibilidad de un grupo de migrantes en situación irregular para retornar a Bolivia

la tarde-noche del martes, colocó nuevamente a la comuna fronteriza en el centro de

la noticia internacional.

Fue un centenar de inmigrantes irregulares bolivianos los varados en la frontera

porque no habían informado su ingreso a suelo chileno ni poseían el salvoconducto

necesario para abandonarlo, informó el miércoles la autoridad de migraciones.

La legislación migratoria chilena establece que los inmigrantes que ingresan por pasos

fronterizos deben autodenunciarse “voluntariamente” ante la policía civil y exhibir un

documento de identidad de su país. Para volver a salir se requiere una autorización del

Servicio Nacional de Migraciones.

Los inmigrantes intentaron dejar el país el martes por la tarde y al no poder hacerlo

quedaron varados en medio del frío nocturno. Tras algunas gestiones de autoridades

municipales, cerca de la medianoche fueron admitidos en un centro de acogida

destinado a quienes se autodenuncian.

Inicialmente la municipalidad denunció que los varados eran 300 entre venezolanos,

bolivianos y colombianos, , el alcalde Javier García alertaba cerca de las 21 horas “la

gran cantidad de menores de edad que deben enfrentar temperaturas bajo cero”,

alegando “sin ningún tipo de respuesta de parte de las autoridades chilenas, cientos

de migrantes de diversas nacionalidades como bolivianos, venezolanos, colombianos

entre otros, se encuentran varados en la localidad de Pisiga Carpa, en la comuna de

Colchane. Los extranjeros intentan ingresar a Bolivia pero según han denunciado a los

funcionarios municipales de Colchane se les impide la salida del territorio nacional ya

que habrían ingresado al país de manera irregular”.



El jefe comunal manifestaba su preocupación por “la alta cantidad de menores de

edad, que sufrirán las inclemencias de las temperaturas bajo cero del altiplano chileno.

Según narraron los migrantes a funcionarios municipales, piden ingresar al refugio de

primera respuesta para migrantes irregulares ubicado dentro del Complejo Fronterizo

de Colchane, recibiendo la respuesta negativa de parte de sus responsables. “Aquí hay

una flagrante falta a los derechos humanos de cientos de personas, que sufren de la

indolencia de las autoridades chilenas y que también tendrá efectos en nuestros

pobladores cuando los migrantes empiecen a buscar refugio y comida en los hogares

de nuestra gente “, denunciaba el alcalde de Colchane acotando que su municipio no

cuenta con espacio para albergar a los cientos de migrantes y tampoco capacidad de

atención médica.

Ana Paola Flores, una de las migrantes en el lugar, informó que estaban varados en la

frontera desde el martes a las 17 horas. “No nos dejan pasar por el problema que

hemos pasado ilegal. Y no nos dejan pasar a nuestro país”, dijo la mujer, agregando

que “nos dijeron que debemos hacernos la autodenuncia, pero eso tarda entre una

semana y 15 días. No tenemos para devolvernos”.

SOLUCIONES

Ante la situación protagonizada por un grupo de personas que intentaban realizar su

trámite migratorio para salir del país, la Delegación Provincial de Tamarugal informó

que se autorizó el ingreso al dispositivo de primera atención de dicha comuna a fin de

que las personas pasaran la noche en las condiciones necesarias para garantizar el

resguardo de su salud.

Desde la Delegación Provincial del Tamarugal, la delegada subrogante, Camila Castillo,

indicó que efectivamente un número importante de migrantes quedaron fuera del

complejo fronterizo sin poder concretar su salida del país por diversas razones,

quedando coordinadas entre el Servicio de Migraciones y PDI las acciones necesarias

para que ayer pudieran regularizar cada situación y así salir del país.

“La situación se encuentra controlada en estos momentos, todas las personas que no

pudieron realizar la salida del país fueron alojadas en el dispositivo de primera

atención de Colchane con atención especial a niños, niñas, adolescentes y mujeres

embarazadas”, señaló Castillo, acotando que un grupo menor de personas,

mayoritariamente hombres, voluntariamente decidieron no ingresar al dispositivo

pero pueden hacerlo si así lo deciden durante la noche, para mañana realizar su

trámite migratorio para salir del país de la forma que corresponde.

MIGRACIONES

Inicialmente la municipalidad denunció que los varados eran 300 entre venezolanos,

bolivianos y colombianos, cifra que fue rebajada a poco más de un centenar por el

director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer.

El director nacional de Migraciones, se refirió ayer a la denuncia del alcalde de

Colchane, Javier García, y la preocupación por la cantidad de niños, mujeres y adultos

mayores que iban a pasar la noche en la calle con temperaturas bajo 0.

“En respuesta a la alerta, el Gobierno dejó entrar a todas las personas a un albergue de

primera acogida instalado en esazona fronteriza de la Región de Tarapacá”.

Sobre la situación en sí, Thayer comentó que se contabilizaron 109 personas, de los

cuales 89 se encontraban en situación irregular y 19 son menores de edad, los cuales

«la mayoría viene con uno de sus padres, pero ustedes bien sabrán que para salir de

Chile, una persona que es menor de edad, si va con uno de sus padres, necesita la

autorización del otro, para resguardar que no haya secuestro, etcétera».

«El caso de los niños es particularmente importante, puesto que cuando no tienen la

documentación, no tenemos la certeza de que están con sus verdaderos padres,

madres o cuidadores legales, entonces, esto tiene que ser puesto a disposición

del Tribunal de Familia, para que sean ellos que determinen la situación de seguridad

de los niños, y eso es lo que se ha activado inmediatamente que nos hemos enterado

de esta situación», profundizó.

La Policía de Investigaciones, que está revisando la situación de cada uno de los 109

migrantes. También se detectó a siete extranjeros que permanecieron en el país por

más tiempo de lo establecido, por lo que deberían pagar una multa para abandonar el

territorio nacional. Sin embargo, para agilizar la situación, se les va a eximir del pago y

autorizar la salida, indicó.

Precisó que los afectados son 109 bolivianos de los cuales 89 ingresaron

clandestinamente y no se autodenunciaron, además de un grupo pequeño sin ningún

documento de identidad y 19 niños.

Agregó que la situación de los menores de edad será informada a un tribunal de

familia, que debe autorizar su salida tras descartar que no están en situación de tráfico

o secuestro de menores.

Ayer la policía realizaba los procedimientos de autodenuncia pertinentes, indicó

Thayer.

SALUD

Respecto a la situación vivida Yolanda Flores, directora de Salud Municipal de

Colchane, enfatiza que los flujos migratorios no han cesado en la comuna, sumando

más de 70 atenciones a migrantes en un día.

“Tuvimos que ir con el equipo de salud a brindar atención a las personas afectadas.

Trasladamos a la urgencia a niños, mujeres embarazadas y a otras personas con mal de

altura. Esta situación nos preocupa. Las temperaturas están muy bajas y esto puede

traer complicaciones a su salud”, señaló Flores.

“Debido a esto el centro de salud comunal se encuentra sin doctor, por el cansancio

producto de la demanda de los migrantes a este recinto médico. Desde el municipio

insistimos en que el Gobierno invierta en un Servicio de Atención Primaria de Urgencia

(SAPU) en esta comuna, para poder dar respuesta a la demanda de atenciones

médicas, en especial la de migrantes irregulares”, señalo la profesional de la salud.

El personal de salud mantuvo ayer un horario especial de atención ante posibles

emergencias que puedan ocurrirle a los migrantes derivado de su larga estadía a la

intemperie.