Club Leonas de Tarapacá entregó donativo a  familias de Laguna Verde

Con emoción y agradecimiento recibieron familias del sector Laguna Verde la donación que les llevó el Club de leones Leonas de Tarapacá, para mitigar algo del sufrimiento que les significó perder vivienda y enseres en el mega incendio del pasado 10 de enero. Gracias al financiamiento de la Fundación Lions Clubs International se logró ayudar a 145 familias damnificadas de ese campamiento.

La entrega se concretó en el jardín infantil Arenita, recinto donde asisten los menores de la toma, que facilitó sus dependencias para el acopio y armado de los kits con ayuda por parte de las leonas. Los utensilios hogareños que se repartieron con la presencia del Gobernador del Distrito T1 de Leones, Enrique Ogalde Sepúlveda, el alcalde Mauricio Soria e integrantes de los clubes Leones de Arica, El Ancla de Antofagasta, y Esmeralda de Iquique, que colaboraron con Leonas de Tarapacá en la distribución.

En la oportunidad y expresando el sentimiento de las familias y sobretodo de los padres de los menores que concurren al jardín, habló la, directora (S) de Arenita Carol Cortez, indicando la importancia de acoger la actividad por ser muy alentadora para las familias.

“Nosotros conocemos la realidad de nuestras familias, de los niños y niñas, este aporte es muy importante para ellos y en especial los párvulos, porque esos días fueron muy tristes, tratamos de brindarle lo máximo como institución y mucha solidaridad de las familias JUNJI y externos, como es ahora con las damas leonas. Esta actividad es muy importante y de utilidad para nuestros niños y niñas, por lo cual agradezco en nombre de cada familia aquí presente”.

Agregó Carol Cortez que la presencialidad de clases ha sido importante para que los párvulos superen ese trauma, ya que el equipo educativo ha brindado la atención que requieren. “Ha sido felicidad volver a verlos, que dentro de todo lo sufrido por el incendio se encuentran bien con sus familias. Aquí juegan, están alegres, comparten con sus amigos y reciben cuidados, dándole a los padres y familiares la seguridad que están bien, aprendiendo y jugando”.

No solo agradecimientos al club Leonas Tarapacá por la solidaridad con los que sufren manifestó el jefe comunal, también adelantó que les ayudará en gestionar la obtención de un lugar para el desarrollo de su obra social. “Hicieron un gran trabajo para apoyar a las familias con el kit que trae variados elementos que ayudará a mitigar las perdidas. Esto es esperanzador, porque siguen las muestras de cariño para la gente de Laguna Verde que pasó momentos muy dramáticos. Felicitar a los clubes leones de Arica, Iquique y Antofagasta que llegaron colaborar con Leonas de Tarapacá, encabezados por el jefe de distrito, me contaron que necesitan un lugar estable donde desarrollar sus obras sociales y me comprometí a apoyarles en esa tarea porque su trabajo es en beneficio de todos”, enfatizó el alcalde Mauricio Soria.

PROYECTOS

Vicky Ortiz, presidenta del Club Leones Leonas de Tarapacá, hizo un reconocimiento a sus asociadas por el trabajo cumplido para concretar la ayuda en Laguna Verde y valoró el aporte que recibieron desde la fundación internacional de clubes de leones para adquirir los utensilios de hogar, ropa de abrigo y otros elementos que se entregó.

“Postulamos un proyecto a Fundación Lions Clubs, que nos brinda los recursos permitiendo a los leones, de todo el mundo, hacer estas obras tan necesarias como es ayudar a las familias de Laguna Verde. Con este operativo favorecimos a 145 familias damnificadas, es un granito de arena ante todo el daño que ellos tuvieron, pero se hace de corazón, con cariño”.

Leonas de Tarapacá tiene 18 años de existencia -los cumplen el 30- sirviendo a la comunidad y siempre de manera itinerante al no tener sede. “Necesitamos con urgencia disponer de un espacio dedicado para servir a la comunidad. En pandemia estuvimos atendiendo con aportes solidarios a gente en situación de calle llevando alimentos que los preparábamos en nuestras casas. Eso le comentamos al alcalde, que las peticiones en Bienes Nacionales no han sido aceptadas y esperamos que con el apoyo del alcalde pronto tengamos el espacio para trabajar”, expresó Ortiz.

Gobernador del Distrito T1 de Leones:

“Tenemos variados proyectos para la ciudad”

Enrique Ogalde Sepúlveda, Gobernador del Distrito T1 de Leones (Arica a Casablanca) resaltó el trabajo que se ha cumplido este año en la zona por parte de los leones y adelantó los proyectos que esperan concretar.

Mencionó que este 2022 han tratado de ayudar al máximo en Iquique con actividades para quienes están en situación de calle, damnificados de incendio y ahora entregando el aporte que viene de Estados Unidos.

“Nos hubiera gustado entregar antes la solidaridad, pero esto tiene un trámite desde solicitar los recursos hasta que podemos comprar y entregar, pasando por cotizar, recepcionar y empacar. Se ha hecho un buen trabajo, las Leonas de Tarapacá han concretado una acción que nos deja contentos porque este granito de arena ayuda a mitigar en parte el dolor que se siente en estas situaciones, donde muchas veces la gente se siente sola. Si con esto que dan los clubes de leones tienen un momento de esperanza, nos deja muy contentos”.

Recalca que todos los clubes leones lo que hacen es servir, sin recibir nada a cambio, “solo nos motiva el poder darle a alguien la oportunidad de recuperar sus enseres, mitigar el hambre o capacitarse para que a futuro realicen actividades productivas, como soldadura, gasfitería o electricidad. Nuestra tarea es amplia, va desde la causa inicial que motiva el surgimiento de los Leones que era ayudar a gente con problemas de visión y ahora también trabajando en temas de cáncer infantil, medio ambiente y diabetes”.

En cuanto al ofrecimiento del alcalde Soria de ayudarles a conseguir sedes para los clubes locales, que no cuentan con un espacio físico para hacer su labor, Ogalde valora el compromiso.

“El se comprometió apoyarnos, hacer gestiones y eso nos deja contentos porque es un anhelo que hace 18 años tiene Leonas de Tarapacá. No queremos sedes para que dama se junten y hagan vida social, sino sede asistencial para hacer atención de primera en la casa propia, haciéndose cargo de no videntes de la ciudad, en un proyecto que va más allá de la sede, porque queremos traer una clínica oftalmológica para cubrir las necesidades de la zona y una clínica dental que atienda a toda persona que carezca de recursos para hacerlo en forma particular, ese es el objetivo final. Creemos que vamos por buen camino pero necesitamos el empujón de las autoridades, para lograr la casa propia”.