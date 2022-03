China: Conferencia de Prensa del Primer Ministro Li Keqiang

En la mañana del 11 de marzo de 2022, en la quinta sesión de la XIII Asamblea Popular Nacional se celebró una conferencia de prensa virtual en el Gran Palacio del Pueblo, a la cual el Primer Ministro Li Keqiang fue invitado por el portavoz Sr. Zhang Yesui a contestar preguntas de los periodistas chinos y extranjeros.

En sus palabras de apertura, el Primer Ministro Li Keqiang dijo que estaba complacido de reunirse con amigos de los medios y agradeció a los periodistas por su arduo trabajo en la cobertura de las sesiones de la APN y la CCPPCh de China. Señaló que debido al COVID-19, la conferencia de prensa se realizó nuevamente de manera virtual este año y luego abrió el turno de preguntas.

Associated Press: Quiero conocer su opinión sobre los desafíos económicos que enfrenta China en la transición de una era de alto crecimiento a un crecimiento más sostenible, equitativo y ecológico. En el último año, el Gobierno ha tomado medidas para reducir la deuda en el mercado inmobiliario y regular la economía digital. Al mismo tiempo, el Gobierno ha fijado un objetivo de crecimiento del 5,5% que muchos economistas consideran ambicioso dada la pandemia y la guerra en Ucrania. ¿Significa esto que China puede hacer ajustes a corto plazo este año que favorezcan el crecimiento económico sobre un cambio estructural y la reducción de las emisiones de carbono? ¿Cómo equilibra China los dos objetivos? Y específicamente en Ucrania, ¿cómo influyen las importantes relaciones comerciales de China con Europa y el factor de EE. UU. en la respuesta del Gobierno a la crisis? ¿Le preocupa que el apoyo de China a Rusia pueda dañar esas relaciones y luego, a su vez, la propia economía china?

Premier Li: “Usted mencionó el crecimiento económico de China. El año pasado, el volumen total de la economía china alcanzó más de 110 billones de yuanes. En este sentido, un ulterior crecimiento ya significa crecer sobre una base elevada. A nivel mundial, mantener el crecimiento medio y alto de una economía tan grande como China, es en sí una tarea bien difícil. Usted acaba de calificar como ambicioso el objetivo de aproximadamente 5,5% que hemos establecido para el crecimiento económico de este año. Todavía recuerdo que en la conferencia de prensa del año pasado, un periodista me preguntó si es bajo el objetivo de crecimiento por encima del 6% establecido para aquel año. En realidad, en aquel entonces, ya éramos conscientes de que con una base relativamente baja, podríamos alcanzar un crecimiento del 8% e incluso superior, pero al final fijamos el objetivo de lograr un crecimiento superior al 6%. La palabra “superior” supone un margen para un eventual crecimiento mayor, y lo veríamos con buenos ojos. Sin embargo, establecimos nuestras políticas macroeconómicas a base de este objetivo de crecimiento económico del 6%. Es decir, las políticas fiscales, monetarias y de empleo, entre otras, parten de este objetivo. En este marco, bajamos la tasa de déficit y la ratio de apalancamiento macro también ha bajado en medio de la estabilidad, lo cual también ha reservado un espacio para adoptar políticas ante nuevos desafíos de este año.

En el 2020, ante circunstancias tan adversas, no recurrimos a la emisión excesiva de papel moneda del tipo “inundaciones de bancales”. Durante el año pasado, e incluso hasta el pasado febrero, mientras muchos países vienen sufriendo altas inflaciones, el índice del precio al consumidor (IPC) de China no alcanzaba ni siquiera el 1%, y no se puede negar que esto tiene que ver con la implementación de nuestras macropolíticas adecuadas. Pero claro, elaboramos nuestras macropolíticas a base de las condiciones nacionales de China, y lo que acabo de presentarles no es para evaluar a los demás países.

El año pasado, bajo el firme liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China con el camarada Xi Jinping como núcleo, y gracias a los esfuerzos aunados de todo el pueblo chino, no sólo hemos cumplido los principales objetivos y tareas del desarrollo socioeconómico de todo el año, sino que también hemos sentado una sólida base para este año. Efectivamente, este año la economía china enfrenta nuevas presiones bajistas y desafíos. Un crecimiento del 5,5% de la economía china, cuya magnitud es de más de cien billones de yuanes, ya supone en sí un aumento equivalente al volumen económico total de un país de tamaño medio. Y a eso, le debemos agregar un entorno complejo y cambiante repleto de factores inciertos. 10 años atrás, el volumen total de nuestra economía era más de 50 billones de yuanes, y sólo requería un aumento de 6 o 7 billones de yuanes para alcanzar un crecimiento del 10%. Este año, sin embargo, para alcanzar este mismo nivel de crecimiento, necesitamos un aumento nominal del PIB de unos 9 billones de yuanes. Es como escalar una montaña, si uno quiere escalar una montaña de 1000 metros, sólo necesita subir 100 metros para alcanzar el 10% del recorrido. Pero si se trata de una de 3000 metros, con escalar 150 metros, nada más alcanza el 5% del recorrido. Además, las condiciones han cambiado. Cuanto más alto esté, habrá menos presión del aire y oxígeno. Por lo tanto, aunque la velocidad puede parecer haber bajado, el resultado, en realidad, es más considerable.

Lograr un crecimiento de alrededor del 5,5% significa estabilizar el crecimiento a un nivel elevado, que supone en esencia, un avance nada desdeñable. Para tal efecto, debemos acompañar este objetivo con macropolíticas pertinentes. Poniendo las políticas fiscales como ejemplo, este año, la tasa de déficit va a bajar al 2,8%, y el déficit será más de 200 mil millones de yuanes menos en comparación con el del año pasado. Mientras tanto, hemos aumentado los egresos fiscales. Entonces, ustedes preguntarían: ¿de dónde viene el dinero? Como he mencionado en el Informe sobre la Labor del Gobierno, el saldo acreedor de los últimos dos años aportado por las instituciones financieras estatales específicas y las instituciones con operaciones exclusivas, así como las transferencias de los fondos de estabilización y regulación del presupuesto suman no menos de dos billones de yuanes. Asimismo, vamos a destinar el aumento del déficit principalmente a la reducción impositiva y tarifaria, y sobre todo a la devolución de impuestos. Esto significa darle oxígeno a quienes están escalando altas montañas. Claro, también vamos a tomar múltiples medidas complementarias en finanzas y empleo.

Las medidas que adoptamos no sólo sirven para afrontar situaciones coyunturales, sino que también se basan en las necesidades actuales y tienen la mirada puesta en el futuro. Se trata de medidas sostenibles y no significan en absoluto anticipar el uso de los recursos del futuro. Como mencionó usted, China tiene que afrontar numerosos desafíos como el cambio climático, la brecha de ingresos y la deuda. Todo esto requiere de nosotros, una respuesta eficaz en este año y a largo plazo. Estamos haciendo planes y disposiciones para tomar medidas pertinentes. La modernización de China aún tiene un largo camino que recorrer, en el que necesitamos resolver problemas surgidos en el desarrollo con un mejor desarrollo.

Usted hizo mención de la situación de Ucrania, que ahora llama la atención de todo el mundo. La parte china se siente profundamente preocupada y apenada. Esperamos sinceramente la distensión de la situación en Ucrania y el retorno a la paz lo antes posible. China siempre aplica la política exterior independiente y de paz, y al desarrollar las relaciones bilaterales, nunca apunta contra terceras partes. A la luz del espíritu de respeto mutuo, beneficios recíprocos y ganancias compartidas, vamos a desarrollar relaciones de cooperación con todas las partes, proporcionando de esta manera mayor estabilidad al mundo#.

Reuters: Desde el ataque de Rusia a Ucrania, ha habido dos millones de refugiados, cientos de civiles muertos y una creciente preocupación por la perspectiva de una escalada nuclear. Sin embargo, China se ha negado a condenar la conducta de Rusia o llamarla una “invasión”. ¿China se abstendrá de condenar la conducta de Rusia en Ucrania sin importar lo que haga? ¿Está China preparada para brindar más apoyo económico y financiero a Rusia mientras enfrenta sanciones? ¿Y China está preocupada por los impactos de las sanciones de otros países si lo hace?

Premier Li: “Como acabo de mencionar, China siempre aplica la política exterior independiente y de paz. En cuanto a la situación de Ucrania, China aboga que la soberanía y la integridad territorial de todos los países deben ser respetadas, los propósitos y principios de la Carta de la ONU deben ser plenamente acatados, y las razonables preocupaciones de seguridad de todos los países deben ser tomadas en serio. De acuerdo con esto, China va a hacer nuestros propios juicios y está dispuesta a trabajar junto con la comunidad internacional para jugar un papel positivo para la recuperación de la paz.

La situación actual de Ucrania es realmente preocupante. Por eso es menester hacer el máximo esfuerzo para apoyar a Rusia y Ucrania a superar las dificultades y alcanzar la paz mediante negociaciones. Apoyamos y animamos todos los esfuerzos favorables a la solución pacífica de esta crisis. La prioridad actual es evitar la escalada e incluso la pérdida de control de la situación tensa. La comunidad internacional y todas las partes ya tenemos un consenso al respecto.

China exhorta a mantener la máxima moderación para evitar una eventual crisis humanitaria a gran escala. China ha planteado iniciativas en respuesta a la situación humanitaria de Ucrania, y seguirá proporcionando asistencia humanitaria a la parte ucraniana.

Con la economía mundial ya asediada por los impactos de la pandemia, las sanciones pertinentes golpearán la recuperación económica mundial, lo cual perjudicará a todas las partes. China está dispuesta a hacer nuestros propios esfuerzos constructivos para defender la paz y la estabilidad del mundo, así como fomentar el desarrollo y la prosperidad.”

CNBC: La Institución Nacional para Finanzas y Desarrollo dice que la reducción tarifaria es lo que ayuda más a las pequeñas empresas y, en segundo lugar, la reducción impositiva. Pero, ¿existen cifras exactas de cómo la reducción tributaria y tarifaria ayudó a la economía? ¿Y cuáles son las consideraciones para los gobiernos territoriales, especialmente cuando se enfrentan a la desaceleración del mercado inmobiliario y su efecto en los ingresos? Y finalmente, en cuanto a los consumidores, ¿hay consideraciones para usar vales de consumo u otras medidas?

Premier Li: “Para llegar a la conclusión, debemos tener el sustento teórico y práctico. Las prácticas de los últimos años nos han señalado que la reducción tributaria y tarifaria surte efectos más directos. Durante una conversación con una decena de empresarios en la región oriental del país en el año pasado, ellos me comentaron de las dificultades en el funcionamiento de las empresas, y su deseo de contar con más apoyo de macropolíticas del Gobierno. Les contesté: “El Gobierno central sí tiene políticas de reserva, pero tiene que utilizarlas de manera intensiva. Hay tres opciones, y ustedes pueden elegir nada más una. La primera es la inversión masiva, y con ésta, ustedes podrían obtener pedidos. La segunda es la emisión de vales de consumo, que podría incentivar directamente el consumo. La tercera es la reducción tributaria y tarifaria a las empresas, que estabilizará el empleo y promoverá las inversiones y el consumo.” Después de pensar unos instantes, ellos me contestaron casi al unísono que eligieron la tercera opción. Porque es la más directa, equitativa y eficiente. Según los informes que he recibido en este año, reducir la carga impositiva y tarifaria es la expectativa primordial de la gente sobre las macropolíticas del Gobierno. Esto quiere decir que tenemos que fertilizar la raíz para que ésta sea sólida, y de la raíz sólida nace el árbol frondoso.

Según los materiales, algunos se preocupan por la disminución de la utilidad marginal de la reducción tributaria y tarifaria por su aplicación durante tantos años, es decir, se preocupan por la disminución de la eficiencia de esta política. Este año, aplicamos una política a gran escala de combinación entre la devolución de impuestos y la reducción impositiva,que totaliza 2,5 billones de yuanes. Con políticas de esta escala, en 2020 hemos logrado superar finalmente las dificultades, cuando la economía se veía más afectada. Y esta vez, hemos reajustado la estructura, poniendo en primer lugar la devolución de impuestos. En función del actual código fiscal del IVA, para los ítems en que los agentes del mercado primero pagan impuestos y luego reciben la devolución, este año adoptamos la medida de la devolución anticipada. Es decir, devolvemos a las empresas el IVA a compensar con un solo pago, que suma 1,5 billones de yuanes. Si esto rinde buen resultado, intensificaremos aún más esta medida.

En la devolución de impuestos, priorizamos las pequeñas empresas y microempresas, porque ellas son numerosas, abarcan múltiples ámbitos y sustentan cuantiosos empleos. Además, se encuentran en el momento más difícil con mayor necesidad de recursos financieros. Por lo tanto, les devolveremos el IVA a compensar con un solo pago y con efecto retroactivo antes de finales de junio de este año. Ofreceremos dentro del año una solución integral a lo relacionado con este tipo de devolución a los sectores prioritarios como la industria manufacturera, el sector servicios de la investigación y el desarrollo. En el futuro, se devolverá cada mes a las pequeñas empresas y microempresas el IVA a compensar. En mis discusiones con miembros de la CCPPCh, uno que es empresario me dijo que en comparación con otras medidas como la reducción tributaria y tarifaria y las inversiones, la devolución de impuestos es la medida con resultados más inmediatos y eficaces. Uno puede encontrar bastantes dificultades al tramitar un proyecto, mientras que la devolución de impuestos, como lluvia oportuna, da efectivo e inyecta liquidez a las empresas. Una acción concreta vale más que mil palabras. Tenemos que implementar adecuadamente esta medida clave.

La reducción tributaria y tarifaria es hacer la resta, pero en esencia, también es hacer la suma. Porque la devolución que hoy hacemos nos trae más aumentos en el futuro. Y la reducción de hoy nos permite mayores ingresos en la mañana. El año pasado, la recaudación fiscal de parte de los nuevos agentes del mercado contribuyentes superó el monto de la reducción tributaria que hicimos. Esto es verificable. A partir de 2013, el año en que empezamos la reforma del IVA, hemos tomado la reducción impositiva como orientación, y el monto acumulado de la reducción alcanza en términos acumulativos 8,7 billones de yuanes. En aquel año, nuestro ingreso fiscal fue de unos 11 billones de yuanes, y en el año pasado, esta cifra casi se duplicó, sobrepasando a los 20 billones de yuanes. Esto se debe a que las empresas se han beneficiado en este proceso, o sea, han aumentado su rentabilidad. Se puede decir que los peces vuelven cuando el agua sea abundante, y para criar más peces hay que darles más agua. De igual manera, lo que hacemos es preservar las fuentes tributarias, y cultivar y vigorizar a los agentes del mercado.

Usted mencionó las nuevas dificultades en los ingresos fiscales territoriales. Ya hemos tomado nota de esto, y por eso, este año los pagos de transferencia de la hacienda central a las territoriales aumentarán en un 18%, algo poco visto durante muchos años, y en total ascenderán a 9,8 billones de yuanes. De este monto total de la devolución tributaria, el grueso corresponde a la hacienda central, y claro que las territoriales también tienen que aportar su parte. Los impuestos devueltos llegan directamente a las empresas. Teniendo en cuenta las dificultades de los niveles de base,los fondos de subsidio de pagos de transferencia llegan directamente a los niveles de base inferiores a los niveles de municipio y distrito. Los gobiernos territoriales deben ser muy disciplinados en este asunto, llevando una vida austera, sin gastar ni un centavo indebido. Lo que corresponde a los agentes del mercado, no puede ser ni un centavo menos, y si les pudieran dar algo más, sería mejor”.

Phoenix TV: Desde el año pasado, la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong ha celebrado sucesivamente las elecciones del Comité Electoral y del VII Consejo Legislativo, y este año, también llevará a cabo las elecciones de su sexta jefatura ejecutiva. Por un lado, se ha implementado el nuevo sistema electoral, y por el otro, la situación pandémica de Hong Kong no ha presentado señales a la mejora, por eso, todo el mundo sigue muy de cerca estas elecciones. ¿Qué comentarios tiene usted al respecto?

Premier Li: “Actualmente, debido a la grave situación pandémica de Hong Kong, el gobierno de la RAE decidió, según las leyes, postergar las elecciones de su sexta jefatura ejecutiva para concentrarse en la lucha contra la pandemia, a lo que otorgamos plena comprensión y apoyo. El Gobierno Central sigue de cerca la situación pandémica de Hong Kong todos los días y presta suma atención a la salud y la seguridad de los ciudadanos hongkoneses. El gobierno de la RAE debe desempeñar el papel protagónico en la lucha antiepidémica, y el Gobierno Central le proporcionará pleno apoyo al respecto.

Vamos a aplicar integral, acertada y firmemente las directrices de “Un país, Dos sistemas”, “administración de Hong Kong por los hongkoneses” y alto grado de autonomía. El relevo del gobierno de la RAE será llevado a cabo estrictamente de acuerdo con las estipulaciones de la Ley Básica. Esperamos que el gobierno de la RAE pueda unir y orientar a las personalidades de todos los círculos de la sociedad hongkonesa, a seguir haciendo esfuerzos por desarrollar la economía, mejorar el bienestar del pueblo, así como consolidar y elevar el estatus de Hong Kong como el centro internacional de finanzas, comercio y navegación, garantizando así la prosperidad y la estabilidad duraderas de Hong Kong “

CCTV: Actualmente, vemos que no son estables las expectativas de algunas empresas, algunos sectores están experimentando una reducción de los puestos de trabajo y en algunas empresas hay despidos. Mientras tanto, está aumentando el número de personas que necesitan buscar el empleo. Sr. Premier, ¿qué medidas vamos a adoptar este año para cumplir con el objetivo de la estabilización del empleo?

Premier Li: “El empleo atañe no sólo a la vida del pueblo, sino también al desarrollo. Sólo teniendo empleo, uno podrá obtener ingresos, hacer la vida promisoria y crear riqueza para la sociedad. Recuerdo que durante una charla con empresarios el año pasado, algunos de ellos me comentaron que en agosto muchos empleados le pidieron un adelanto de sus salarios, porque en septiembre tendrían que pagar las matrículas de sus hijos. En vísperas de la Fiesta de Primavera, realicé una visita por las zonas rurales del noroeste de China. Un campesino local me comentó que tiene un hijo que estudia en la universidad, y cada año cuesta más de 10 mil yuanes. Tiene otro niño que estudia en la escuela secundaria superior, y tiene que gastar por ello 8 mil yuanes al año. Por eso, no basta con sólo labrar su parcela de tierra, y tiene que buscar otros trabajos en la ciudad para ganar más. Me siento bien conmovido por esta laboriosidad de mi gente. Con su trabajo arduo, ellos no sólo están manteniendo la subsistencia de su familia, sino que también se esfuerzan por un mejor futuro para sus hijos.

Este año, vamos a reforzar la intensidad de las macropolíticas, y las políticas fiscales y monetarias se aplicarán en virtud del cumplimiento de los objetivos para el empleo. Por ende, resaltamos que priorizar el empleo también es una macropolítica. En este sentido, las demás políticas deben acompañar este esfuerzo y debemos trabajar para alcanzar los objetivos para el empleo. Porque tenemos que crear cada año más de 11 millones de puestos de trabajo en las zonas urbanas y, si pueden ser más de 13 millones, mejor. A mi juicio, con tal de que materialicemos el empleo relativamente pleno, podremos alcanzar, lo que algunos llaman la tasa de crecimiento potencial de la economía china. Poniendo un ejemplo concreto, en 2020 cuando los impactos de la pandemia eran bien severos, no establecimos una meta específica para el crecimiento económico. Pero sí fijamos una meta clara que era crear más de 9 millones de puestos de trabajo en las zonas urbanas. Al final, logramos crear más de 11 millones de puestos de trabajo en las zonas urbanas y la economía tuvo un crecimiento positivo, cuya tasa alcanzó el 2,2%, situando a China como la única en lograr un crecimiento positivo entre las principales economías del mundo.

Este año, veremos un aumento récord de nuevos solicitantes de empleo en la fuerza laboral, que son unos 16 millones de personas. Hay 10 millones 760 mil graduados de los centros docentes superiores, cifra que bate un nuevo récord histórico. Además, tenemos que dar oportunidades de trabajo a los casi 300 millones de trabajadores emigrados del campo y garantizar la colocación de los militares licenciados. Por otra parte, con los constantes altibajos en las operaciones de las empresas, hay gente que necesita recolocarse. Tenemos que entablar nuevas plataformas de empleo para atender al creciente número de manos de obra urbanas. En cuanto a las personas que entran por primera vez en el mercado laboral, debemos apoyarles con múltiples medidas como la capacitación, para resolver el problema del empleo con medidas orientadas al mercado. Por ejemplo, a lo largo de estos años, venimos promoviendo las actividades emprendedoras e innovadoras de las masas para desarrollar las nuevas tecnologías, modalidades operativas y modelos, y cultivar nuevas fuerzas motrices. Tenemos la certeza de que las personas comunes también tienen gran sabiduría. Si pueden poner en juego sus habilidades y sabiduría, abrirán amplios y brillantes horizontes en el trabajo.

Aquí tengo que mencionar también los empleos flexibles, porque abarcan a más de 200 millones de personas, con variadas modalidades y una amplia cobertura. Como China sigue siendo un país en desarrollo, esta forma de empleo va a existir durante un largo tiempo. Las personas con empleos flexibles trabajan contra vientos y lluvias, y trabajan muy duro, y en muchos lugares se les están ofreciendo servicios reconfortantes. Respecto a sus derechos e intereses laborales y seguridad social, el Gobierno ha de ir perfeccionando las políticas concernientes, es decir, proporcionarles a los “repartidores” el “cinturón de seguridad”. De esta forma, las nuevas modalidades de empleo como los empleos flexibles no sólo pueden dar solución a las apremiantes necesidades laborales, sino que también activarán tanto la vitalidad del mercado como la creatividad de la sociedad.”

Agencia EFE: Ya llevamos dos años de la pandemia. Y China ha permanecido cerrada al mundo durante todo este tiempo. Entonces, mi pregunta es ¿durante cuánto tiempo es sostenible la política de cero COVID para China? ¿Existe una hoja de ruta para comenzar a reabrir el país en un futuro previsible?

Premier Li: “El virus de COVID-19 es un enemigo común de la humanidad. Durante los dos años de su transmisión, el virus no deja de mutarse y todavía nos quedan unas leyes que investigar a fondo, y por consiguiente es imperativo reforzar la protección de las vacunas y la I+D de los medicamentos eficaces. En la actualidad, toda la comunidad internacional necesita seguir cooperando solidariamente y ayudándose mutuamente, tener mayor entendimiento e inclusión el uno hacia el otro y hacer esfuerzos aunados por crear condiciones para el retorno a la normalidad del mundo.

China siempre coordina la respuesta a la pandemia con el desarrollo socioeconómico y promueve activamente el intercambio y la cooperación internacionales. De acuerdo con la evolución de la situación epidémica y las características del virus, vamos a hacer que la prevención y el control antiepidémicos sean más científicos y precisos, con miras a defender la vida y la salud del pueblo, garantizar el orden normal en la producción y la vida y garantizar la seguridad de las cadenas industriales y de suministro.

A raíz de la aparición de la pandemia, he hablado muchas veces con responsables de organizaciones internacionales y de empresas multinacionales, así como empresarios. Todos ellos esperan tener los intercambios comerciales necesarios garantizados. Hemos abierto “canales exprés” y “corredores verdes” para asegurar la producción y gestión normales de las empresas y los proyectos en los eslabones clave. Vamos a seguir acumulando experiencias, en aras de responder oportunamente a los eventuales cambios y conseguir progresivamente el flujo ordenado y fluido de las mercancías y las personas.”

Agencia de Noticias Xinhua: En los últimos años, se ha mejorado el entorno de negocios de nuestro país, que conduce a un importante aumento de los agentes del mercado y una mayor facilidad para la tramitación de los asuntos de las empresas. Pero aún existen bastantes inconvenientes. Bajo las actuales circunstancias, ¿qué esfuerzos hará el Gobierno para mejorar el entorno de negocios e incentivar la vitalidad y la creatividad del mercado?

Premier Li: “Durante la última década, el Consejo de Estado convoca una vez al año una conferencia a nivel nacional sobre la profundización de la reforma orientada a simplificar la administración y descentralizar los poderes, a combinar la descentralización con el control y a optimizar los servicios, así como la mejora del entorno de negocios. También me di cuenta de que muchos gobiernos territoriales celebraron reuniones en torno a la mejora del entorno de negocios a principios de este año. Al reformar las funciones del Gobierno, estamos mejorando el suelo para el crecimiento de los agentes del mercado. La reducción tributaria y tarifaria es como darles fertilizante y agua para ellos, y las actividades emprendedoras e innovadoras de las masas tienen por objetivo promover a más agentes del mercado a arraigarse y crecer. Siempre que hagamos valer la creatividad del pueblo y que activemos el vigor de los agentes del mercado, nuestra economía tendrá un crecimiento pujante nada difícil de imaginar. Esto requiere una reforma a sí mismo del Gobierno, para que los departamentos gubernamentales no se concentren en su propio poder sino que ayuden a los agentes del mercado a crecer y prosperar mediante reformas.

Tocar los intereses es más difícil que tocar lo más profundo del alma. Lo valioso es mantener la consistencia de las políticas. En los últimos años, venimos impulsando las reformas orientadas al mercado y la reforma conducente a simplificar la administración y descentralizar los poderes, a combinar la descentralización con el control y a optimizar los servicios. Por ejemplo, hemos cancelado o delegado a autoridades de niveles inferiores más de mil permisos administrativos. Los permisos no administrativos ya se hicieron cosas del pasado. En el pasado, uno tardaba varias docenas de días e incluso hasta más de cien días en montar un negocio y obtener la licencia de funcionamiento. Pero ahora, esto toma como promedio nada más cuatro días a nivel nacional, y como mínimo, un día en algunos lugares. Actualmente, se puede acceder a alrededor del 90% de los servicios gubernamentales en línea, mediante aplicaciones de teléfonos móviles, de manera transprovincial, o sin contacto físico. Lo que hacemos en realidad es romper la barrera de los intereses y cambiar la forma tradicional de pensar, y continuaremos aplicando las medidas beneficiosas para las empresas y el pueblo en el futuro.

Gracias a la continua mejora del clima de negocios en los últimos años, la cantidad de agentes del mercado de nuestro país ha llegado a 150 millones, un aumento neto de 100 millones respecto a la cantidad de hace 10 años. La mayoría de ellos son agentes del mercado privados, entre los cuales, 100 millones son industriales y comerciantes autónomos, que no deben ser subestimados, porque por un lado, sustentan los medios de vida de muchas personas y por el otro, atañen al consumo de las masas. En mis conversaciones con algunos empresarios en la CCPPCh, me dijeron que si las pequeñas empresas y microempresas y los industriales y comerciantes autónomos no hubieran articulado la circulación de la economía, las empresas medianas y grandes, e incluso las estatales y las subordinadas a los departamentos centrales, habrían quedado estancadas.

Si ustedes van a lugares de un buen desarrollo económico, se darán cuenta de que tienen enérgicas reformas, un buen clima de negocios y un gran número de agentes del mercado, y por eso gozan de un pujante desarrollo económico. Asimismo, he enfatizado muchas veces que la descentralización y el control son simultáneos. La descentralización no significa una disminución de las responsabilidades del Gobierno, y el control es la responsabilidad y competencia que debe asumir el Gobierno. Descentralizar el poder no es dar rienda suelta. Es imperativo tomar resueltas medidas contra los productos falsificados y de mala calidad, así como el engaño y la estafa, y sobre todo, reforzar la supervisión y el control en las áreas que atañen a la vida y la salud del pueblo, así como a los intereses de las masas, como alimentos, medicamentos, seguridad en la producción y finanzas. Los que violan los reglamentos y las leyes deben ser castigados. Dados los continuos cambios y desenvolvimientos de las nuevas modalidades operativas y modelos, hemos de mejorar de continuo los reglamentos y las formas de supervisión y control, para que los agentes del mercado compitan y se desarrollen en un verdadero entorno equitativo y justo”.

Bloomberg News: Hace cincuenta años, el entonces Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, visitó China y comenzó lo que se conoció como un período de compromiso estadounidense con China. El año pasado, la administración de Biden dijo que ese período había llegado a su fin y que, en cambio, China y EE. UU. se dirigían a un período de intensa competencia. Me pregunto, señor Premier, ¿si estaría de acuerdo con esa evaluación? ¿Serán cada vez más comunes cosas como la prohibición de la venta de semiconductores estadounidenses en China o la prohibición de que las empresas chinas coticen acciones en los EE. UU.?

Premier Li: “50 años atrás, China y EE.UU. rompieron el hielo e iniciaron la marcha hacia la normalización de las relaciones diplomáticas. Medio siglo después, a pesar de los constantes vaivenes, las relaciones bilaterales siempre vienen avanzando hacia adelante. Seguimos esperando que ambas partes puedan actuar a la luz de los consensos alcanzados por los dos mandatarios en su encuentro virtual a finales del año pasado, respetarse la una a la otra, convivir en paz y desarrollar cooperación de ganancias compartidas, para gestionar y controlar las divergencias de forma razonable y constructiva, respetando los respectivos intereses vitales y preocupaciones trascendentales. Hay que frecuentar el diálogo y la comunicación. Ya que ambas partes han abierto la puerta la una a la otra, no deben cerrarla otra vez ni mucho menos recurrir a la “desvinculación”. Tanto China como EE.UU. son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y respectivamente el mayor país en desarrollo y el mayor país desarrollado. El buen manejo de las relaciones entre sí atañen al bienestar de ambos pueblos. En la actualidad, muchos desafíos globales requieren la cooperación y la respuesta conjunta de los dos países. Es decir, la cooperación entre China y EE.UU. beneficia tanto a los dos países como al mundo.

Por supuesto, hay muchas diferencias entre los dos países en cuanto al sistema social, la historia, la cultura y la etapa de desarrollo, y es natural que haya divergencias. Pero sostenemos que la cooperación debe ser la corriente predominante, ya que la paz y el desarrollo del mundo dependen de ella. Aunque tenemos competencia del mercado en el campo económico-comercial, ésta debe ser virtuosa y leal. El año pasado, el volumen comercial entre los dos países superó los 750 mil millones de dólares, cifra que supone un crecimiento interanual de cerca del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Pues la cooperación sino-estadounidense es amplia en los ámbitos y enorme en el potencial. Si EE.UU. afloja las restricciones impuestas a las exportaciones de China, el volumen comercial será aún mayor, lo que beneficiará a ambos países y sus pueblos. China está dispuesta a avanzar junto con EE.UU. sobre un camino ancho en busca de beneficios duraderos.”

China News Service: Debido a los impactos de la pandemia en los últimos dos años, vemos que algunos bares y pequeños restaurantes que frecuentábamos no han podido reabrirse tras su cierre. Además de la restauración, sectores como el turismo, la venta minorista y el transporte de pasajeros también resultan muy afectados. El Informe sobre la Labor del Gobierno plantea la importancia de estabilizar los agentes del mercado y garantizar el empleo. Sr. Premier, ¿qué medidas vamos a adoptar este año para ayudar a los sectores que afrontan dificultades especiales?

Premier Li: “Tras el inicio de la pandemia, el sector servicios resulta el más afectado, y sobre todo, los servicios de contacto que abarcan numerosas pymes y microempresas en muchos sectores. Con una base ya vulnerable, estas empresas han trabajado y operado con esfuerzo y esmero, y ante la acumulación de tantas dificultades, muchas de ellas no lograron sobrellevar esta situación. Por lo tanto, ayudar a ellas, es en realidad, sostener el empleo, ya que los 100 millones de industriales y comerciantes autónomos emplean a casi 300 millones de personas. Si hubiéramos esperado hasta que la situación llegara a un punto sin retorno, para este entonces toda ayuda resultaría en vano. Por lo tanto, debemos tener en cuenta su importante papel apalancador independientemente de su tamaño y brindarles asistencias oportunas.

Hemos lanzado más de 40 políticas de ayuda para estos sectores con dificultades especiales. Tan sólo mediante la devolución impositiva, los sectores de restauración, turismo, transporte de pasajeros y cultura pueden disfrutar, según cálculos preliminares, de un reembolso de 180 mil millones de yuanes. Lo que necesitan las empresas de estos sectores no se limita al apoyo fiscal, y el sector financiero debe renovar, sin interrupción alguna,los créditos otorgados a las que cuentan con buenas perspectivas de mercado. Además, las autoridades locales deben apoyarles con la exención total o parcial del alquiler y los gastos de electricidad, siempre y cuando estén en condiciones de hacerlo. Porque esto es, en realidad, una forma en que los propietarios se esfuerzan para que sus clientes se queden.

Efectivamente, la demanda del consumo, particularmente del consumo presencial, es más bien débil en la actualidad. Podemos imaginar que la prosperidad de los numerosos establecimientos comerciales y la concurrencia de la gente a lo largo de las calles transmiten un gran calor humano. Si estas tiendas cierran sus puertas, esto no es nada para celebrar,ya que va a afectar la vida de la gente. Por lo tanto, a estos sectores con dificultades especiales, les echamos una mano no sólo para ayudarles a salir adelante, sino que también permitirle a nuestro pueblo disfrutar de la calidez de la vida e inyectar a nuestra economía un mayor vigor.”

ET Today: En el contexto de la continua propagación de la pandemia y el aumento de las incertidumbres y la inestabilidad en las relaciones entre ambos lados del Estrecho de Taiwan, ¿cómo actuará la parte continental de China para abordar la situación en el Estrecho de Taiwan y, ¿cómo plantea mantener y mejorar el bienestar de los pueblos de ambas orillas?

Premier Li: “Como he señalado en el Informe sobre la Labor del Gobierno, nuestros principios y políticas hacia Taiwan son claros, que consisten en persistir en el principio de Una Sola China y el “consenso de 1992”, oponerse categóricamente a las actividades secesionistas en pos de la “independencia de Taiwan” y promover el desarrollo pacífico de las relaciones interribereñas y la reunificación de la patria.

Los compatriotas de ambos lados del Estrecho son, a fin de cuentas, de una misma familia, y la fraternidad entre ellos no se puede cortar en ningún momento. Estamos dispuestos a seguir compartiendo las oportunidades de desarrollo con los compatriotas de Taiwan, otorgando el mismo trato a los que vienen a la parte continental a trabajar y vivir, y tomando medidas concretas para ayudarles a resolver las dificultades. Siempre que los compatriotas de ambas orillas se unan y se solidaricen para avanzar hacia adelante, promoverán sin falta el desarrollo pacífico de las relaciones entre ambos lados del Estrecho y disfrutarán juntos de los beneficios de la revitalización de la nación china.”

Lianhe Zaobao: El 2022 es el último año del actual mandato del Gobierno chino. Repasando los últimos más de cuatro años, para usted, ¿cuáles son los éxitos y los mayores desafíos de este mandato del Gobierno? En el último año de este mandato, la economía china enfrenta presiones sin precedentes. ¿Cuáles son las políticas prioritarias que adoptará para inyectar mayor confianza a la sociedad y responder mejor a las inquietudes del pueblo?

Premier Li: “Desde el inicio de este mandato del Gobierno, la situación internacional es complicada y cambiante y en lo doméstico también se entrelazan contradicciones y dificultades. Hablando del mayor desafío, por supuesto, diría que es COVID-19 y sus consecuentes graves impactos económicos. Frente a esta situación, en todo momento estamos preparados para lo peor, nunca sorteamos los asuntos difíciles, y siempre plantamos cara a los problemas peligrosos, haciendo máximo esfuerzo por encontrar soluciones.

Recuerdo que durante mi primera Conferencia de Prensa de las Dos Sesiones en calidad del Primer Ministro, justamente en este mismo salón, ya manifesté explícitamente que constituyen las tareas fundamentales del Gobierno desarrollar sin cesar la economía, mejorar constantemente las condiciones de vida del pueblo y promover la justicia social. Abogamos por hacer valer la Gran Virtud, poner el pueblo por encima de todo y crear beneficios para todos. Nuestra gobernación está orientada por las aspiraciones del pueblo. En estos años, venimos innovando las modalidades de gobernación con esfuerzos perseverantes y consecuentes. Para contrarrestar los altibajos económicos cíclicos, mantenemos el funcionamiento económico dentro de unos límites razonables, y en particular, adoptamos las macropolíticas que responden directamente a las necesidades de los agentes del mercado. Promovemos firmemente las reformas, simplificamos y eliminamos los trámites engorrosos, defendemos la imparcialidad, cultivamos y robustecemos los agentes del mercado y las nuevas fuerzas motrices, y activamos el vigor del mercado y la creatividad social. Priorizamos la colocación laboral, tenemos siempre presentes las condiciones nacionales y concedemos importancia a la garantización de las condiciones de vida básicas del pueblo. Somos conscientes de que algunos trabajos que ha hecho el Gobierno son reconocidos por el pueblo, pero también hay algunos que no están a la altura de sus expectativas.

Mencionó que este año es el último de este mandato del Gobierno. Es también mi último año como Primer Ministro. En este año, la situación que afrontamos sigue siendo complicada y severa con múltiples dificultades y desafíos. Ya hice explicaciones y aclaraciones sobre cómo vamos a responder a las dificultades y desafíos en el Informe sobre la Labor del Gobierno y en las respuestas anteriores. Yo, junto con mis colegas, vamos a cumplir fielmente las responsabilidades con perseverancia y honrar los compromisos con acciones reales.

Estoy convencido de que bajo el firme liderazgo del Comité Central del PCCh nucleado en torno al camarada Xi Jinping, y con los enérgicos apoyos de los diferentes sectores sociales, y sobre todo, con los esfuerzos aunados de las masas populares, la economía china subirá cuestas y superará baches, y vamos a cumplir las principales metas y tareas establecidas para el desarrollo económico y social de este año, lo que sentará una sólida y debida base para el futuro desarrollo de nuestro país.”

Diario del Pueblo: En los últimos años, pese al continuo incremento de año en año del ingreso per cápita de nuestro país, para muchas personas todavía no les parece fácil la vida, y sobre todo dados los impactos de la pandemia en el bienestar básico. ¿Qué consideración tiene el Gobierno y qué medidas adoptará en cuanto a la mejora del bienestar del pueblo?

Premier Li: “Estos años, el ingreso de nuestros ciudadanos y el PIB del país van creciendo paralelamente. Sin embargo, China sigue siendo un país en desarrollo, con una diferencia notable entre las zonas urbanas y las rurales, y será largo el proceso para asegurar el acceso equitativo a los servicios públicos. A comienzos de este año, me hicieron llegar un documento sobre las diez aspiraciones más vehementes del pueblo, de las cuales la mayoría se relacionan con el bienestar básico del pueblo y provienen de la población rural. Por eso, al desarrollar la economía, el Gobierno siempre ha de tener por objetivo la garantización y la mejora del bienestar del pueblo, y por supuesto, hacer los máximos esfuerzos dentro de su alcance.

Los ingresos fiscales de China ya rondan los 20 billones de yuanes, que no significan holgura. Durante 10 años consecutivos, hemos hecho todo lo posible para garantizar que los gastos fiscales en la educación no son inferiores al 4% del PIB, y esto no es nada fácil. Estos fondos se han dirigido principalmente a la educación obligatoria y las zonas rurales, porque todavía tenemos unos 760 millones de personas empadronadas en el campo. Al mismo tiempo, hay que realizar más inversiones en la educación obligatoria en las zonas rurales y apartadas. Por otro lado, ya tenemos establecida una red de seguro médico básico con más de 1.400 millones de beneficiarios, la cual puede ser la más grande del mundo, pero todavía de un nivel no muy elevado. Por lo tanto, este año vamos a incrementar el importe normativo de los subsidios fiscales para el seguro médico en 30 yuanes per cápita. También hemos establecido el sistema de seguro médico para enfermedades graves, que consiste en comprar los seguros médicos comerciales para enfermedades graves con los fondos del seguro médico básico, gracias al cual para algunas enfermedades, el reembolso puede llegar a entre 300 mil y 500 mil yuanes en algunos lugares y hasta un reembolso total en otros lugares. En general, el porcentaje del reembolso puede alcanzar al 70% de los gastos médicos para los ciudadanos tanto urbanos como rurales, y esta tasa va aumentando a medida del fortalecimiento del poderío nacional. Hay que hacer esfuerzos especiales por consolidar los logros de la liberación de la pobreza, y brindar apoyo y asistencia particulares a los que caen o recaen en la pobreza por las enfermedades.

El bienestar básico está estrechamente vinculado con la vida cotidiana de la gente. Ahora, hay más de 100 millones de personas que viajan entre provincias por motivos del trabajo, la manutención de la vejez y la educación, quienes frecuentemente tienen que dar idas y vueltas entre distintas provincias para realizar algunos trámites. En este sentido, la tramitación transprovincial ya es una nueva demanda rígida. Este año, implementaremos una nueva política de la digitalización del carnet de identidad, documento de uso frecuente de la gente. Esto significa que cuando uno quiere tramitar algún asunto, lo puede hacer en su celular con un simple escaneo de un código QR. Por supuesto, también vamos a ofrecer facilidades a los que no usan móviles inteligentes, y sobre todo a los de la tercera edad, y también garantizar la seguridad de datos y la privacidad de los ciudadanos.

Garantizar el bienestar básico de la población no sólo requiere esfuerzos máximos pero dentro de la capacidad, sino que también exige trabajos con dedicación y basados en los hechos. Tenemos que hacer la labor orientados por las realidades y atender los reclamos y las necesidades del pueblo. De hecho, al otro lado de los asuntos del bienestar del pueblo están las necesidades, las opiniones y las aspiraciones del pueblo. Es responsabilidad del Gobierno atender las necesidades del pueblo, solucionar sus dificultades y darles una vida mejor.

Quisiera enfatizar que le incumbe al gobierno popular garantizar los derechos e intereses legítimos del pueblo. Últimamente, ha habido un incidente de grave violación de los derechos e intereses de las mujeres. No sólo sentimos lástimas, sino también mucha indignación por este incidente. A los que hacen caso omiso a los derechos e intereses del pueblo, tenemos que exigir categóricamente sus responsabilidades, mientras a los que perpetran crímenes de trata de mujeres y niños, tenemos que asestarles duros golpes y castigarles sin piedad. Garantizar la seguridad y fomentar el bienestar del pueblo son indivisibles, y por lo tanto, los gobiernos de todas las instancias han de tomar los dos como sus responsabilidades y obligaciones básicas.”

Kyodo News: China está trabajando hacia el objetivo de la prosperidad común y dijo que adoptará un enfoque regulatorio de semáforo para evitar la expansión no regulada del capital. Se ha endurecido la regulación sobre las empresas gigantes de Internet. Por lo tanto, a algunos inversionistas extranjeros les preocupa que China imponga más restricciones a los comportamientos corporativos debido al objetivo de la prosperidad común. ¿Cómo ve esto China? ¿Cómo aliviará las preocupaciones de los inversores extranjeros?

Premier Li: “Para alcanzar la prosperidad común, se requieren esfuerzos mancomunados. La política de apertura de China no ha cambiado ni cambiará. Además, hay estipulaciones claras al respecto en la Ley de Inversión Extranjera. Por eso si esta política alterara, lo haría hacia un rumbo favorable a la ampliación de la apertura y a las inversiones y el comercio.

Los comerciantes extranjeros, al venir a China, han logrado desarrollo para ellos mismos y al mismo tiempo nos han traído inversiones, canales de venta y mercancías que necesitamos, lo cual ha sido beneficioso para todos. Entonces, no tenemos por qué restringirles. Acabo de mencionar las reformas de las funciones gubernamentales. Justamente quiero destacar que es necesario simplificar la administración y descentralizar los poderes, combinar la descentralización con el control y optimizar los servicios. Es imperativo oponerse a los monopolios y las competencias desleales, y evitar la expansión desordenada de los capitales. Todo esto tiene como objetivo respaldar a las empresas que operen legalmente y garantizar el desarrollo equitativo y la competencia leal de las empresas de las diversas formas de propiedad, sean de capital chino o foráneo. Por supuesto, también esperamos que las empresas desarrollen de manera reglamentada y sana.

China es tan grande que puedes encontrar cualquier caso individual que quieras. Pero en general, la economía de China ya está profundamente integrada al mundo. El volumen total de importaciones y exportaciones de mercancías de China ya ocupa más de un tercio del PIB, las importaciones han contribuido a más del 70% del valor agregado industrial, y somos el segundo mercado de importaciones más importante del mundo durante 10 años consecutivos y el mayor país en el comercio de mercancías durante 5 años consecutivos. Por supuesto, en general, todavía estamos pasando de la gama media inferior a la media superior de la cadena industrial, pero esto también demuestra que tanto las industrias como el consumo se están actualizando, y el mercado tiene un enorme potencial que ofrece amplio espacio para todo tipo de inversiones.

Entre China y los países pertinentes, hemos firmado el Acuerdo de la Asociación Económica Integral Regional, o sea, la RCEP, que entró en vigencia este año. Se puede decir que se trata de la mayor zona de libre comercio del mundo. Vamos a aprovechar esta oportunidad para seguir promoviendo el libre comercio, tratar las empresas de propiedad estatal, las empresas privadas y las con inversión extranjera como iguales, y seguir haciendo los esfuerzos por convertir a China en una tierra atractiva para las inversiones extranjeras a nivel global.

Puedo asegurar a todos que, sean lo que sean los vaivenes de la palestra internacional, China va a seguir invariablemente la ampliación de la apertura. Tal como las corrientes del Río Yangtsé y del Río Amarillo no van a ser revertidas, durante estos más de 40 años, China siempre han venido avanzando en medio de reformas y desarrollándose mediante la apertura. No sólo estamos dispuestos a hacer activamente todo lo que favorezca a la ampliación de la apertura de alto nivel, sino que también vamos a defender con firmeza el sistema multilateral del comercio, lo que también corresponde a las propias necesidades del desarrollo de China.

En los más de 40 años de apertura al exterior, China se ha desarrollado, y ha creado bienestar para el pueblo y beneficios para el mundo. Se trata de una puerta de oportunidades que de ninguna manera vamos a cerrar y tampoco la debemos cerrar.

La conferencia de prensa se llevó a cabo de forma virtual en el Salón Dorado en el tercer piso del Gran Palacio del Pueblo y el Centro de Prensa para las Sesiones de la APN y la CCPPCh en el Hotel Media Center. Duró unos 130 minutos”.