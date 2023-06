Chile Day: Ministro Marcel se reúne con inversionistas y destaca  oportunidades en hidrógeno verde, litio y economía digital 

• Ministro: «Está bastante asumido por los distintos actores que estuvieron acá como bancos, analistas e inversionistas, que los temas de corto plazo están básicamente resueltos en Chile. La economía ha pasado por el necesario ajuste y por lo tanto se puede empezar a poner el foco en el mediano y largo plazo.

• La autoridad reafirmó la necesidad de concordar un Pacto Fiscal.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, participó en distintas reuniones en el marco de la primera jornada de Chile Day 2023, que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, y Toronto, Canadá, que debuta como sede de este evento. La instancia, organizada por InBest Chile y el Ministerio de Hacienda, busca promover el mercado financiero chileno como destino de inversión en el contexto global y cuenta también con una versión que se realiza en Londres, Reino Unido.

Este martes, la autoridad partió con un encuentro organizado por el Council of the Americas, liderado por su presidenta y CEO, Susan Segal. En la oportunidad se abordaron temas de mediano y largo plazo, con énfasis en inversiones mineras, de hidrógeno verde, litio y economía digital, y el debate tributario desde la óptica de los incentivos a la productividad y a la inversión.

Luego, el ministro Marcel sostuvo una serie de reuniones con distintos grupos. Primero, fueron representantes de los bancos UBS, Goldman Sachs, JP Morgan Scotiabank, Wells Fargo, HSBC, Deutsche Bank, Bofa, BNP Paribas, Larraín Vial, SMBC y Santander. Más tarde, conversó con inversionistas como BlackRock, BTG Pactual, Compass Group NY, JPMIM, Lord Abbett, Metlife, Moneda, Ninety One, PIMCO, Principal Financial Group, Prudential Financial, Scotiabank, Wellington y Bluecompass.

Tras estos encuentros, el ministro comentó que percibió una diferencia respecto de los temas que se trataron hace un año, en el evento anterior: «está bastante asumido por los distintos actores que estuvieron acá como bancos, analistas e inversionistas, que los temas de corto plazo están básicamente resueltos en Chile. La economía ha pasado por el necesario ajuste y por lo tanto se puede empezar a poner el foco en el mediano y largo plazo: perspectivas de crecimiento, potencial de crecimiento, inversión, desarrollo de nuevas industrias. Ese es el tipo de preocupación y de temas que hemos escuchado más frecuentemente».

Para cerrar el día, la autoridad participó de un plenario con empresarios cuyo foco se centró en el desarrollo de la industria de hidrógeno verde y las oportunidades que presenta en nuestro país en la economía verde. «La inversión extranjera es bienvenida para contribuir al desarrollo de un nuevo camino de crecimiento sostenible e inclusivo en Chile», señaló Marcel en su presentación, en la que además aseguró que «la tributación de los ingresos de la inversión extranjera se mantendrá estable después del royalty minero, dado el tope general de la carga fiscal y también porque apuesta por no tocar a los inversores extranjeros».

Pacto Fiscal

El debate por el Pacto Fiscal también fue abordado en las conversaciones que tuvo la autoridad, dado que, en paralelo a las actividades desarrolladas en Estados Unidos, el ministro Marcel envió una carta de respuesta a la Confederación de la Producción y el Comercio, a propósito de su declaración pública que expresaba su oposición al alza de impuestos.

«Es algo que nosotros hemos mencionado muchas veces en la discusión: no da lo mismo que tengamos claras las reglas tributarias a futuro, a que no lo estén. Lo hemos visto con la industria minera y el royalty, donde toda esa incertidumbre se terminó. Eso lo necesitamos para el conjunto de la economía, no solo para la minería. La incertidumbre en materia tributaria no va a desaparecer porque no se apruebe una reforma tributaria, al contrario, si no hay una definición tributaria el tema va a seguir dando vueltas y creando incertidumbre», recalcó el secretario de Estado.

Agenda próximas jornadas

Este miércoles 28 la jornada se traslada a Toronto, donde se realizará por primera vez un Chile Day. En la mañana, la apertura contará con la presencia de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y la comisionada jefa de Comercio y viceministra adjunta de Desarrollo Comercial Internacional, Inversión e Innovación de Canadá, Sara Wilshaw. Adicionalmente se realizarán paneles sobre financiamiento de compañías emergentes y sobre el plan de infraestructura pública-privada de Chile, donde expondrán representantes del Ministerio de Obras Públicas.

Pasado el mediodía del miércoles, el ministro Mario Marcel se reunirá con ejecutivos de fondos de inversión y tras el almuerzo, expondrá nuevamente su visión sobre las perspectivas de la economía local. También sostendrá una bilateral con la Viceprimera Ministra y Ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland. El día finalizará con una serie de reuniones con inversionistas chilenos y canadienses, y con el presidente y jefe de la Banca Corporativa y de Inversión de Scotiabank, James Neate.

La última jornada de Chile Day en la ciudad canadiense será el jueves 29 de junio y comenzará con una visita de la delegación local a la Toronto Stock Exchange, donde se efectuará la ceremonia de apertura del mercado. Luego, el ministro de Hacienda tiene contemplado reuniones con representantes de la minera Teck y participar en un panel de conversación sobre la reforma al sistema de pensiones. Tras cerrar su participación en las actividades de Chile Day, la autoridad finalizará con una serie de reuniones «uno a uno» con inversionistas organizada por Scotiabank.