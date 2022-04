Cesare Rossi y la crisis 2022 del fútbol chileno: “Me extraña que algunos clubes no quieran investigar lo denunciado”

Partidario que se investigue lo denunciado y sancione a los responsables de la situación anómala que envuelve en este momento al fútbol profesional chileno, se mostró el presidente de Deportes Iquique Cesare Rossi. Señaló su extrañeza por la actitud, en la asamblea de presidentes de la ANFP, de varias instituciones que se negaron a realizar una investigación exhaustiva para clarificar el escándalo del arbitraje chileno.

En conversación con el programa Tierra de Campeones, de la radio municipal 93.3, el mandatario celeste dijo que se debe revisar lo denunciado, llegar a fondo y conocer todo lo que pasó.

“Son situaciones gravísimas y deben investigarse a fondo. Como ANPF debemos indagar, hay una persona a cargo de esa labor y como dirigentes nos comprometemos a aportar y ser parte de una comisión investigadora si se nombra”.

Enfatiza el timonel de la tienda local que hay que transparentar lo que está ocurriendo en estos últimos 2 ó 3 años porque “algo malo le ocurre al futbol chileno”.

Requerido por los conductores Adonay Henríquez y Rodrigo Arancibia si existían sospechas de las anormalidades que han salido a la luz y difundidas por los propios árbitros, Rossi dijo que el comentario de los adeptos al balompié es que esto pasa en el fútbol chileno y todo el mundo. “El hincha siempre dice que se favorece al equipo grande o de la capital, son cosas que se han visto siempre. Pero en los últimos años han ocurrido situaciones algo extrañas en el futbol chileno”.

LAS DUDAS DEL VAR

El dirigente al entregar su evaluación del uso del VAR dijo que no ha sido de gran ayuda para los árbitros por cuánto hay varios cobros que con o sin VAR siguen sembrando dudas, además puso como ejemplo la situación que afectó al club iquiqueño en la temporada 2020 donde los cobros del VAR -en algunos partidos- incidieron en el descenso de los dragones.

“No se sí el VAR será ayuda para los árbitros. Si revisamos lo que nos ha sucedido y nos remontamos al 2020 el descenso nuestro tuvo 7 a 8 partidos condicionados por los árbitros incluyendo el VAR. Recuerdo el partido contra Católica donde no cobran un penal claro a Cesar Huanca, ante Colo Colo una línea oblicua y se termina cobrando off side, en Antofagasta un penal grosero a Huanca, en La serena otro penal a Ramos. No sé si el VAR ayuda tanto. Insisto cuando se quiere perjudicar a alguien, a una institución por sobre otra, con VAR o sin VAR se le perjudicará igual”.

SANCIONES

Recalca la importancia que se indague a fondo la situación para darle transparencia, tanto a la actividad futbolística, como a las instituciones que se sienten afectadas y a las que son sindicadas de tener malas prácticas.

Sin querer nombrarlos dijo que en la asamblea de presidentes, del miércoles por la noche, varias instituciones no respaldaron que se formara una comisión investigadora lo cual le causó sorpresa.

“Lo principal es investigar, por eso llama la atención que algunos dirigentes no quieran que se indague. Por respeto al club afectado y al club sindicado como responsable de hacer cosas raras, lo mejor es que se investigue todo”.

“Hay clubes que no quieren que se investigue esto. Por transparencia se debería investigar. Me extraña que haya gente que no desea investigar. Todo lo que ha pasado en los últimos años, hay partidos apuntados con el dedo, definiciones como la de Colo Colo ante Universidad de Concepción, donde se salva Colo Colo; Universidad de Chile con Unión La Calera o Huachipato frente a Copiapó, son partidos que hay que investigar por transparencia para la gente, el hincha y revisar bien que fue lo que pasó. Por algo un árbitro está diciendo lo que se ha conocido”.

Consultado si el club pedirá sanciones en caso de detectarse que fue perjudicado en algunos partidos, dijo que es difícil reclamar con partidos consumados, “puedes mandar los oficios que quieras, pero si te cobraron 5 penales que no eran y el partido ya está terminado, solo queda ir a llorar a la FIFA”.