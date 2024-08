Cerca de mil estudiantes rindieron el segundo Ensayo PAES de Santo Tomás Iquique

· Esta experiencia fue replicada simultáneamente en todas las sedes de Santo Tomás, desde Arica a Punta Arenas. Posicionando a la sede Iquique, en primer lugar a nivel nacional, por la gran convocatoria de participantes obtenida.

Este sábado 03 de agosto, Santo Tomás Iquique llevó a cabo su segundo Ensayo de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), gratuito y de manera presencial desde las 09:30 horas, en la sede. El cual contó con cerca de mil participantes, obteniendo el primer lugar a nivel nacional con mayor número de asistentes, quienes visitaron una interactiva Feria de Servicios, que mostró la diversidad de carreras que ofrece la institución.

En este segundo ensayo del 2024, participaron estudiantes provenientes de las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pica y Pozo Almonte. Iniciando la mañana con la rendición de la prueba de Competencia Matemática M1, la cual contó con una gran convocatoria e interés por parte de los estudiantes.

Para el rector de Santo Tomás Iquique, Roberto Varas, el generar estos espacios es un muy buen ejercicio, “para que los y las estudiantes de Tarapacá puedan ir preparándose para dar una buena prueba en diciembre. Además, me da mucho orgullo, ver cómo los estudiantes se han mostrado bastante interesados en nuestras carreras, que están hoy apostadas en esta interactiva Feria de Servicios”.

EXPERIENCIA PAES

Tal como es el caso de Sheila Clemente quien se desplazó desde la comuna de Alto Hospicio hasta la sede Iquique, para poner a prueba sus habilidades. Sheila menciona que” Este es el segundo ensayo en el que participo, en el primero estuve un poco nerviosa porque no sabía qué hacer, yo soy de Bolivia y esto allá no se hace. Acá lo que me sorprende es que sí se pone en práctica, te preparan para la prueba PAES, de esta forma si te equivocas en algún ejercicio puedes ir mejorando, incluso estos ensayos sirven para mejorar la capacidad lectora y esto beneficia mucho, agregó la estudiante de la Academia Nacional de Alto Hospicio.

Luego, antes que los estudiantes rindieran la segunda prueba de Competencia Lectora, los y las asistentes tuvieron la oportunidad de visitar una Feria de Servicios, preparada en el patio de la institución. Donde pudieron obtener información sobre las diversas carreras del Centro de Formación Técnica, el Instituto Profesional y la Universidad de Santo Tomás Iquique, jornada en la que, además, pudieron conocer los perfiles de cada programa de estudios, vías de admisión y financiamiento, resolver dudas, entre otros.

Para Yanay Mamani, este ensayo fue su primer intento y nos comenta sobre su experiencia “vine porque quería probar cómo era tener una experiencia PAES, me percaté que este ensayo tiene buenos ejercicios y es una buena plataforma para practicar. Me gustó, además la feria, porque pude obtener información sobre las carreras que me interesan, como enfermería, sus puntajes y malla”, comentó la estudiante del Colegio Manuel Castro Ramos, Iquique.



Reafirmando su compromiso con el desarrollo personal y académico de los estudiantes que pasan a la Educación Superior, Santo Tomás Iquique continuará apoyando este proceso y organizará un tercer ensayo presencial el sábado 5 de octubre, que según enfatizó la directora de Admisión de Santo Tomás Iquique, Ely Castro, “es una beneficiosa instancia en que las y los asistentes que hayan egresado y se están preparando para rendir la prueba, puedan poner en práctica sus conocimientos e ir midiendo sus puntajes”.

Cabe destacar que estos ensayos son presenciales, totalmente gratuitos y abiertos a toda la comunidad.