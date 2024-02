Carta al Director

Sr.

Adolfo Vargas Jofré

Director Diario El Longino de Iquique

Estimado Señor Director

Durante muchos años he visto con preocupación la falta de atención

efectiva a la salud de los chilenos, especialmente del pueblo de

Tarapacá, quienes se han visto perjudicados por distintas

problemáticas asociadas a ello.

Ejemplo claro de esto son las eternas listas de esperas (GES y no

GES), cuando me refiero a “eternas” hago alusión a que muchos

ciudadanos han fallecido esperando por una consulta médica con

especialistas o bien algún tipo de intervención, situación que

está por demás decir que es totalmente injusta.

Sin contar con otro tipo de espera, la espera de lo “imposible”,

ya que también se destaca un problema no menor: el cáncer, como la

leucemia, que, con una mezcla ambigua de preocupación y ligero

alivio, las personas que la padecen y necesitan de un trasplante

de médula ósea solo pueden acceder a este procedimiento mientras

tengan hasta 15 años, así está contemplado en el GES, dejando en

un abismo de abandono a aquellos que pasan ese límite etario. No

lejano a la realidad se encuentra el caso de una joven madre de

Tarapacá, quien con 21 años falleció esperando que se le otorgara

-mediante un recurso de protección- una oportunidad de ser

trasplantada y poder seguir con vida. Finalmente eso no sucedió.

Lo anterior es solo una de las tantas aristas y temas pendientes

de resolver en materia salud.

Otro de los problemas grandes a los que nos enfrentamos es al

desconocimiento, la falta de información respecto de temas

relevantes en esta área hace imperioso el poder profundizar y

socializar constantemente las leyes y normativas vigentes que

regulan el derecho y los deberes de las personas en atención a su

salud. Tanto en las Isapres como en el Fonasa se debe de

fortalecer más el trato digno a sus afiliados en el que se

involucre eficazmente el poder brindarles orientación acompañada

de la información legal correspondiente.

Sin duda alguna el camino recorrido por lograr mejoras en la salud

ha sido largo y costoso, pero aún existe la fe de que las mejoras

futuras puedan ser presentadas en un tiempo prudente y adecuado a

las necesidades latentes de las personas, recordando que para

muchos existe un reloj que corre en contra, donde cada día más que

transcurre y no se cumple con sus derechos de salud es un día

menos.

Elba Albadiz Escobar

Licenciada en Ciencias Jurídicas