Campaña de vacunación contra la influenza:

INOCULARSE REDUCE EL RIESGO DE CONTRAER LA ENFERMEDAD Y DISMINUYE HOSPITALIZACIONES

Aún falta cerca de un 15% para alcanzar la meta de vacunación contra la influenza a nivel nacional. Los vacunatorios siguen abiertos y con disponibilidad de dosis, pero preocupa la baja conciencia respecto a un posible contagio previo a los meses más fríos del año. En lo que refiere al norte del país, existe una leve ventaja.

Santiago, 24 de mayo de 2022.- No es requisito ser parte de la población objetivo para acceder a la vacuna contra la influenza. Aun así, son prioridad. Para este 2022, la meta de inoculación en Chile es de un 85% y hasta el momento, esta cifra no supera el 70% de la población inmunizada. Y tú, ¿ya te vacunaste o aún lo sigues dudando?

Según el Ministerio de Salud, al año se notifican cerca de 3.500 casos de infecciones respiratorias por este virus presentando una tasa de mortalidad que se ha mantenido en 20 por 100 mil habitantes. Esta tasa, en comparación al COVID-19, es mucho más baja pese a que año a año mueren entre 295 mil y 600 mil personas por influenza, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, cifra que no supera el 0,1% de los contagios.

Clínica Tarapacá cuenta con una vacuna tetravalente que protege contra cuatro cepas del virus. Según el programa nacional, está indicada para niños y niñas desde los seis meses hasta 5to básico, embarazadas, enfermos crónicos entre 11 y 64 años, adultos mayores de 65 y más que quieran recibirla de forma gratuita, de manera particular no hay requisitos. Esta vacuna puede ser administrada en conjunto o en cualquier intervalo con las vacunas contra el coronavirus, no es necesario esperar 14 días. No requiere orden médica.

A pesar de que la campaña de inoculación ya empezó, se ha registrado una baja considerable en personas sanas, aun así, en lo que refiere al norte del país, se registra una leve ventaja. Si comparamos este año con el 2021, desde marzo hasta el mes de mayo, el recinto médico vacunó 533 personas, mientras que este 2022, durante el mismo periodo, han administrado 663 dosis.

«El flujo si ha disminuido, pero por el temor que tiene la gente por la coadministración tanto de vacunación COVID con influenza, pero no obstante igual hay población no objetivo que está pagando por la vacuna particular. Enfermos crónicos, niños y adultos mayores, son los más consientes en la vacunación.«, señala Camila Adaros, enfermera de Clínica Tarapacá y referente del programa nacional de inmunizaciones.

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda altamente infecciosa, causada por un virus el cual muta todos los años, por lo que es importante vacunarse anualmente previo a la llegada del invierno. Este virus es uno de los principales causantes de aumento en la demanda de atención de salud durante el invierno y de aumento en la mortalidad.

La vacunación «claro que puede salvar vidas, recordemos que, en las temporadas más frías, aumentan las enfermedades respiratorias, por lo que es necesario ser precavidos. Recordemos que las vacunas tienen muchos beneficios, en este caso reduce el riesgo de contraer la enfermedad de influenza, disminuye las hospitalizaciones, e incluso el riesgo de muerte en pacientes pediátricos», asegura Adaros.

«Recordar que, para los grupos de riesgo, la vacuna es gratuita, contamos con vacunas particulares para el resto de la población. Es importante porque afecta a todas las edades, y puede causar complicaciones graves e incluso la muerte en un gran número de personas, frecuentemente niños y adultos mayores», agrega la enfermera de Clínica Tarapacá y referente del programa nacional de inmunizaciones.

Quienes estén interesados en inocularse en Iquique pueden dirigirse al recinto médico ubicado en calle Barros Arana N°1550, en el segundo piso, desde las 8:30 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00 horas. La hora también se puede agendar vía Call Center (2397000), página web o de forma presencial.