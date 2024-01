Caletas del litoral sur quieren ser comuna

Luis Cortés Reyes, presidente de todas las caletas del litoral sur de Iquique, dijo a Diario El Longino que las comunidades de pescadores, buzos mariscadores y residentes del litoral sur anhelan convertirse en comuna. El destacado dirigente social habló del bono de un millón de pesos por efectos de El Niño, de las condiciones de los pescadores y buzos mariscadores.

Más de un millar de habitantes tiene la localidad de Chanavayita distantes 58 kilómetros al sur de Iquique, entre pescadores artesanales, buzos mariscadores y familias que hace muchos años se establecieron en lugar para vivir de los productos del mar.

Pero actualmente la población sobrepasa las tres mil personas que se han sumado a la localidad, como personal de las mineras, turistas y particulares, además de migrantes que realizan diferentes emprendimientos.

Actualmente, en ese sector costero se advierte la escasez de productos del mar y la esperanza está en el levantamiento de la veda del marisco, prevista para las próximas horas.

«La presencia de la Corriente del Niño, mermó la actividad de extracción del marisco y la veda del pulso regirá hasta marzo. Nuestra actividad básica es la pesca y el buceo de los mariscadores. Es que esta zona es esencialmente productora del erizo. Para la pesca ingresó el bonito que llegó para quedarse, afortunadamente. Eso, porque la anchoveta se ha orillado. También está la pesca de sargo, cabrilla y pintacha, pero eso no es suficiente para sustentar la actividad artesanal.» dijo.

Consultado por el bono del millón de pesos que anunció el gobierno para los artesanales, dijo que eso será de bastante ayuda especialmente para la compra de útiles escolares. «Tengo entendido que una nómina de los artesanos que serán favorecidos, solo se entrega a personas estén registrados como tal, en las instituciones del gobierno. Claro que podría haber reclamos de gente que no accederá al bono, aunque espero que alcance para todos porque a todos les hace falta el billete».

Explicó que el precio por el huiro está por el sueldo y que para colmo los rematadores demoran más de una semana en pagar la entrega.

«Solo el erizo nos puede salvar para que incurrir en gasto para llevarlo hasta el erizo y además ha subido el peaje en dos oportunidades en el año que terminó».

Le preguntamos qué pasa con las ayudas del gobierno y contestó que no ha habido, salvo el millón de pesos anunciado recientemente y que eso ocurre por condición de trabajadores independientes.

Como ya se han escuchado algunos reclamos de personas que no recibirán el bono de “El Niño” dijo que Sernapesca debe tener los registros de los artesanos que dependen de esa actividad, pero que puede ocurrir que algunas personas tienen matrículas, pero que no viven de las actividades del mar y habrá otros que nunca se han subido a un bote y que aún así, podrían ser favorecidos en un segundo llamado.

MESA DE TRABAJO CON MINERAS.

«En el caso de Chanavayita nosotros tenemos una mesa de trabajo con Collahuasi, con Teck y SQM entre otros. Desde los años 70 tenemos presencia en Patache y Patillo, por ejemplo y así hemos trabajado tratando de levantar Chanavayita, Cáñamo, Caramucho y Chanabaya. Y lo hacemos desde los sindicatos, juntas vecinales en el tema social, con proyecto productivos. Collahuasi nos ha ayudado bastante, pero eso no quiere decir que el día de mañana podamos reclamar si se produce daño ambiental. Hasta ahora no hemos tenido choque frontal con nadie».

Retomando el tema de convertirse en la nueva comuna, dijo que siempre han querido, como Chanavayita, ser capital comunal, considerando que es el segundo balneario de la costa de la Región de Tarapacá.

«Queremos tener un alcalde que se preocupe de todas las poblaciones de las caletas al sur de Iquique; queremos tener nuestros concejales y su alcalde. No podemos lograr los avances si no tenemos nuestras propias autoridades, porque esta actividad nuestra como pescadores y buzos mariscadores solo nosotros la entendemos. Para que usted sepa, no tenemos representación en el Consejo Regional de Tarapacá y eso que somos una gran comunidad de gente que siempre ha vivido del mar, que ha lavado sus ropas con agua salada, que ha sufrido las consecuencias de las marejadas y de la Corriente del Niño, que hemos sufrido las carencias por vivir lejos de las zonas urbanas. Hemos padecido, como todos, una larga pandemia y así por el estilo».

MASIVA LLEGADA DE TURISTAS

Para enfrentar todas las complicaciones económicas, la comunidad de Chanavayita, ha tenido que reinventarse y a falta de productos del mar realizaron un emprendimiento turístico para aprovechar la masiva afluencia de público, turistas y mucha gente que estando de vacaciones se instalan en los alrededores de Chanavayita. En este contexto, Collahuasi les ha colaborado con la contratación de dos salvavidas que exige la autoridad marítima.

Esto les ha traído complicaciones, como las sobrecarga de la posta de Salud y durante el periodo escolar la sobrepoblación del colegio.

«Pero eso no es todo, nosotros, los pobladores, tenemos que hacer el aseo y pagar las consecuencias de los visitantes que, a porfía, realizan fogatas y parrilladas, sabiendo que la autoridad marítima lo tiene prohibido. Estamos tratando de ordenar el asunto, instalando una feria artesanal, arrendando kayak y actividades con nuestros adultos mayores. Hace treinta años no se podía fumar en las playas para evitar accidentes y para no ensuciar las arenas. Queremos hacer conciencia en la gente para cuidar la salud de todos. En el sector sur de Chanavayita durante el verano llegan cientos de familias que se instalan con carpas, cierran los caminos y obstaculizan el paso de ambulancias, bomberos y Carabineros. Para que hablamos de la basura. Se toman largas extensiones de terrenos».

EL BUS CALETERO

Otra preocupación de los dirigentes vecinales es el uso del Bus Caletero que fue instaurado para facilitar el traslado de habitantes de Chanavayita entre las caletas e Iquique. Están pidiendo adelantar el término del contrato con la empresa por su sistema subvencionado para favorecer especialmente a personas de avanzada edad. «Ocurre que a veces, adultos mayores deben viajar de pie, largas distancias y es el conductor quien debería llamar al orden y hacer justicia con el servicio. Esto ocurre principalmente durante el verano, cuando el vehículo se llena de pasajeros. La anterior empresa ordenaba bien el asunto. Hay que educar a la gente”.

Finalmente, le consultamos sobre el comportamiento de los numerosos migrantes. «Con ellos no tenemos problemas. Son personas que trabajan y que se dedican al emprendimiento. Nosotros no permitimos las tomas».

Al término de la entrevista le preguntamos a Luis Cortéz qué es lo que necesitan para este verano. «Que nos envíen baños químicos u contenedores de basura. Están colapsados. Pero también envíen personas para asear, no podemos hacerlo todo nosotros en todas las caletas».