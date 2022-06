“Borrador de Constitución establece como deber del Estado el proteger a la minería”

Ministra de Minería Marcela Hernando

Una intensa agenda en menos de 8 horas cumplió durante su visita a la región la ministra de Minería, Marcela Hernando Pérez. La autoridad recorrió yacimientos, participo en el inicio del curso de monitores de seguridad en faenas mineras, visitó establecimientos educacionales que forman profesionales ligados a la actividad y se dio un tiempo para conversar sobre la industria minera y la nueva Constitución.

“Hoy recordaba que el año 1971 al aprobarse la nacionalización del cobre con amplia mayoría parlamentaria transversal, quedó contemplado en la Ley de Nacionalización del Cobre que los minerales son patrimonio nacional y riquezas que pertenecen al Estado. Y de la misma manera fue sacado ese texto casi con las misma palabras y llevado a la Constitución del 80 y lo que tiene el borrador de la propuesta de nueva Constitución también rescata el mismo concepto y hago el llamado la industria minera en general y en particular a la gran pequeña y mediana minería a estar tranquilos y esperar el texto final. A no tener miedo que aquellas cosas que no estén contempladas en la Constitución sean vistas a través de leyes simples. La Constitución establece que la pequeña y mediana minería estará salvaguarda, esto ocurre por primera vez, nunca había estado mencionado en una Carta Magna -de las tantas que hemos tenido- la actividad minera como un deber del Estado protegerla”.

Enfatiza la ministra que sería imposible legislar contra pequeños y medianos mineros o que se les quisiera quitar sus pertenencias como hay algunos que están asustando por ahí, “seria anti constitucional. Llamó a la tranquilidad y decir que lo que hacemos es nivelarnos y modernizarnos cuanto a la Constitución”.

Argumentando sus conceptos la secretaria de Estado señala que en forma constante está conversando con embajadores, empresas e inversores internacionales y “ellos entienden que después del estallido social y la reivindicación social que se ha producido en el país, deba existir mayor retribución –que es lo que espera la ciudadanía- mayor retribución en justicia diría yo, respecto de nuestras riquezas. En ese sentido manifiestan la disposición de hacerlo, porque entienden que son procesos que han ocurrido en otros países y no están ajenos de legislaciones similares a las que se enfrentan todos los días en el resto del mundo. Diaria que empieza el camino para tener una retribución más justa por nuestros recursos”.

Para la ministra Marcela Hernando el texto que contempla el borrador de la nueva Constitución en materia de minería, “empieza un camino para obtener una retribución más justa por el uso de los recursos naturales”

ROYALTY

Recibirán las regiones los ingresos para su desarrollo, a partir del tributo que generan sus recursos naturales exportables como los minerales metálicos y no metálicos

-Creo en el regionalismo, es un avance el que tenemos con gobiernos locales y gobernadores electos. Eso permite tener autonomía respecto del territorio y su planificación del territorio. El desafío para la minería hoy es ser sustentable y amigable con el medio ambiente y las comunidades. En ese contexto es el Gobernador Regional el llamado a hacer el ordenamiento del territorio para que esto ocurra y sea sostenible.

Somos un país centralizado, donde los recursos se manejan desde el nivel central. Sin embargo No habrá desarrollo de las regiones, ni equidad, ni será posible el progreso del país en la medida que no exista reconocimiento también a las vocaciones de cada una de las regiones del país.

Agrega Hernando que respecto al Royalty, está siendo visto, evaluado, de diferentes maneras y una de ellas, es que ocurra a través de la reforma tributaria a presentarse el 30 de junio según fecha comprometida por el Ministerio de Hacienda. “En esa reforma se habla de un royalty minero, lo que me interesa cerciorarme y es el trabajo que tenemos con el ministerio de Hacienda e invito a las autoridades locales a sumarse. Existe una asociación de municipios mineros que está en coordinación con nosotros e irá a entrevistarse con porque van a llevar sus demandas y ser considerados de manera significativa”.

PEQUEÑA MINERIA Y SEGURIDAD

La secretaria de Estado en su encuentro con pequeños y medianos mineros de la zona, abordó aspectos relativos a la legislación y una vez más el tema central de la conversación fue la necesidad de abrir un poder comprador de minerales para Tarapacá.

“Hablamos de un poder comprador, procesarlo y vender acá sus materiales. Cuando el mineral es bueno de 2,5 ó 2,4 lo llevan a Tocopilla, Arica o incluso Antofagasta, pero cuando es más bajo de 1,5 se les queda acá y ya tienen 206 mil toneladas acopiadas. Eso tiene un valor y no puede quedarse ahí en stock, sin hacerlo recurso más cuando el precio del cobre está tan bueno”.

¿Alguna solución que se vislumbre en el mediano plazo?

-Ellos proponen soluciones, el compromiso es interiorizarse del asunto. En algún momento se tomó la decisión de poner poder de compra y planta en Arica y tal parece que allá está sin uso. Los pequeños productores proponen y asumen el trasladarla, haré averiguaciones si es factible trasladarla a Iquique. Si las cosas son como ellos me plantearon y no existen otras variantes, sería la solución más lógica.

En el tema seguridad minera conversamos y entendemos que no podemos exigirle lo mismo que a la gran minería. Reconozco que el Ministerio tiene con ellos una deuda para flexibilizar algunas cosas o adaptarse a la realidad de la pequeña y mediana minera. Hay modificaciones del estatuto minero y hay visiones dispares de los actores por aspectos que no fueron adoptados.

EDUCACION

Tras participar en el inicio de la cuarta versión del curso de formación de monitores en seguridad minera, en el colegio Roberth Johnson y recorrer instalaciones del Liceo Juan Pablo II, recalcó en la importancia de una mayor vinculación del sector productivo con los establecimientos que forman al trabajador y trabajadora de la industria minera.

“El ideal es que se trabaje en forma dual, los colegios técnicos profesionales municipales y no municipales tienen escasos recursos por eso no disponen de la tecnología para que los jóvenes aprendan como aprenderían si tuvieran contacto más estrecho con las faenas mineras. Es diferente aprender mecánica en un modelo de vehículo de hace 20 años que hacerlo en uno actual, o que tengan chance de aprender robótica o no aprendan. Hoy cuando la minería, gran minería, avanza al comando telemático para tener faenas automatizadas y disminuir accidentes, hay que preparar a los jóvenes de otra manera, entonces hace falta ese nexo con la industria que tiene tecnología y si se da tendremos jóvenes más capacitados”.