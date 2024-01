Bolivianos que vienen a trabajar en agricultura están colapsando el complejo de Colchane

La imposibilidad de un centenar de ciudadanos bolivianos de ingresar a

territorio chileno “como turistas”, para cumplir labores agrícolas

remuneradas, fue el motivo de la aglomeración de personas que registra el

complejo fronterizo de Colchane.

En cuanto a migrantes irregulares se indicó que hasta la jornada anterior

habían cruzado la frontera, permaneciendo en el centro de acogida, cerca de

100 extranjeros cuyas nacionalidades son venezolana y colombiana,

mayormente.

Videos de gente reclamando ingresar a Chile por Colchane se difundieron

profusamente en redes sociales durante el lunes, indicando que se trataba de

una nueva diáspora venezolana. Sin embargo, no eran más que ciudadanos

bolivianos pretendiendo cruzar en gran cantidad, lo cual colapsó las

atenciones migratorias en el complejo integrado y que al no poder cruzar la

frontera generaron una protesta.

Desde la comuna altiplánica indicaron que hay demasiada lentitud en el

trámite para ingreso lo que produce larga espera en la frontera por el lado

chileno. Añaden que varios factores están afectando el fluido tránsito

vehicular, comercial y de pasajeros entre ambos países.

Según mencionan esto es porque Chile no aumenta su personal de

migraciones, aunque desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron

que se habilitarían nuevos módulos para alojar a nuevos funcionarios para

irán a cumplir las labores de migración.

Otro factor que habría motivado la congestión de inicio de semana es la

nueva disposición que no permite ingresar a territorio nacional caminando

y sólo se puede hacer en vehículos particulares o buses internacionales.

Un tercer punto sería el desconocimiento que tienen los ciudadanos

bolivianos sobre las nuevas medidas para el ingreso a Chile, especialmente

para que quienes desean desarrollar labores agrícolas ante el adelantamiento

de la época de cosechas.

“Antes lo hacían por pasos irregulares o como turistas -señalaron desde el

control de fronteras- ahora no a todos, pero si a un gran número de turistas

se les solicita que demuestren los dólares que disponen para estar en

territorio chileno, algo así como 40 dólares, y al no justificar esa cifra son

devueltos pero quedándose en la frontera”.

Se comentó que hay una visa especial para ciudadanos que vienen a laborar

en faenas agrícolas -anunciada durante un encuentro bilateral chileno

boliviano sostenido en Arica- el cual al parecer no es de conocimiento entre

los bolivianos o aún no está oficializada.

SOLO PROMESAS

Al respecto el jefe comunal Javier García señaló que la escena del complejo

fronterizo es consecuencia de situaciones de arrastre y promesas

incumplidas.

“Lo que se vive en el complejo fronterizo de Colchane afecta a migrantes

regulares y lo venimos advirtiendo desde el gobierno del ex Presidente

Piñera. Nuestra comuna es la puerta principal de ingreso desde Bolivia a

Chile, no ha habido ninguna intención de aumentar los carriles de atención ni

la dotación del personal para atender el creciente flujo de migrantes”.

El alcalde colchanino también reclamó que no hay preocupación por el

estado de la carretera internacional Huara-Colchane, no existiendo fecha

definida para que se realicen las obras de conservación.

“La ruta 15 CH que une Chile con Bolivia se encuentra en mal estado y

abandono por parte de la empresa. Todo lo anterior son promesas que el

Presidente Boric hizo ante todo el país y que no se han cumplido”.