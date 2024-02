Autoridades sancionan y retiran de circulación motos que no cumplen la normativa de «ley patente cero días»

Plan Calles Protegidas



El 13 de febrero venció el plazo de 12 meses para que las y los conductores de

motos obtuvieran la documentación requerida para circular de manera regular

por las calles del país.



Funcionarios del Programa Nacional de Fiscalización de la Secretaría Regional

Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (SeremiTT), en conjunto con

funcionarios del Escuadrón Centauro de la Prefectura de Carabineros de

Iquique e inspectores de la Municipalidad de Iquique, realizaron un operativo

intersectorial con foco en la fiscalización de motocicletas y el cumplimiento de

la Ley 21.539.

La nueva normativa, que modificó la Ley N°18.290, de Tránsito, exige a las y

los usuarios que las motocicletas deben ser inscritas en el Registro de

Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, para

obtener su respectiva placa patente única y el certificado de revisión técnica.

Por tanto, desde el miércoles 14 de febrero de 2024, toda motocicleta de dos,

tres o cuatro ruedas, definida en la letra a) del artículo 2°, del Decreto Supremo

N° 104, del 2000, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que no

cuente la documentación referida, arriesga sanciones y el retiro de circulación.



El SeremiTT (s), Cristian Jara, dijo que «para el Ministerio de Transportes y

Telecomunicaciones es prioridad fiscalizar el cumplimiento de la ley de tránsito,

lo que tiene por objetivo aumentar la seguridad vial de todas las personas a

través de la prevención de siniestros, pero también aportar en la detección de

otro tipo de delitos». Añadiendo que «la ley dio un plazo especial de un año para

realizar el trámite, y desde el 14 de febrero las instituciones fiscalizadoras

tienen la facultad de retirar motocicletas con revisión técnica vencida o sin su

homologación correspondiente».

El teniente coronel de la Prefectura de Carabineros de Iquique, Marcos

Estrada, destacó que «el día de hoy se desarrolló un operativo conjunto con

personal centauro de Carabineros, fiscalizadores de Transportes e inspectores

municipales para fiscalizar motocicletas y verificar que las y los conductores

cuenten con toda su documentación al día y que cumplan con las medidas de

seguridad para velar por una mayor seguridad vial».

Durante el operativo se realizaron 60 controles, 38 de ellos a motocicletas. En

total, se cursaron 12 infracciones, seis a dueños de motos que no portaban

patente y/o no contaban con la revisión técnica al día o su permiso de

circulación; otros tres a automovilistas sorprendidos realizando servicios de

transporte informal, dos por no portar licencia de conducir y uno por no contar

con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

Cabe destacar que el Plan Calles Protegidas del MTT, en conjunto con

Carabineros e inspectores municipales, permite sancionar y retirar los

vehículos que no cuentan con su documentación al día, en caso que

corresponda, lo que tiene por objetivo aumentar la seguridad vial a través de la

prevención de siniestros, pero también la detección de algún tipo de delito.