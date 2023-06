“Armada nacional” se posicionó en octavos de final del Arica Cultura Bodyboard

 Cinco chilenos serán protagonistas en la decisiva ronda que se vivirá este

domingo, cuando comiencen a definirse a los mejores y más avezados

corredores que han sabido leer de mejor forma la temida y legendaria ola “El

Gringo”, también conocida por los locales como “Flopos”. La tercera etapa del

International Bodyboarding World Tour se desarrollará hasta el miércoles 7 de

junio en el Monumento Nacional de la ex Isla Alacrán, lugar donde gracias a las

marejadas, se ha brindado un show deportivo de alto nivel.

 En el marco de las actividades culturales del ACB, durante la jornada se

desarrolló una intervención a cargo de Arica Siempre Activa, donde actores de la

región se representaron los 4 períodos históricos de la ex Isla Alacrán.

Ex Isla Alacrán, Arica, Región de Arica y Parinacota, Chile. Comunicaciones ACB

La potencia del “Gringo” o “Flopos”, la mundialmente conocido ola que tiene al Arica Cultura Bodyboard

como una de las etapas más esperadas del tour mundial, hoy demostró una vez más su poderío, gracias

a los mejores competidores del planeta que hoy dieron un gran espectáculo ante un marco de público

que bordeó las mil personas en la es Isla el Alacrán.

La jornada, como siempre, comenzó a las 8 de la mañana en punto, con las olas bombeando su potencia

en forme reiterada, a medida que los deportistas iban ingresando a las mangas de repechaje, las últimas

antes de enfrentarse en la decisiva ronda 7, donde se definieron los octavos de final del Arica Cultura

Bodyboard 2023.

Rodrigo Silva y Pierre Luis Costes, avisaban desde temprano con sendas maniobras que la jornada

sabatina sería memorable, y así fue. En el heat final de repechajes, el chileno Sacha Damjanic estaba

quedando eliminado. Restaba un minuto de competencia, y conectó una espectacular maniobra que hizo

estallar al público. “Fue una situación muy difícil, quedaba menos de un minuto y necesitaba por lo

menos una nota 7. A los últimos 10 segundos, tuve la suerte que llegó una última ola bastante grande,

que se cuadró bien e ingresé al “tubo”, (maniobra cuando quedan dentro de la ola), y con eso fue

suficiente para sumar lo que necesitaba y quedar en primera posición”, señaló tras salir del agua el

antofagastino Damjanic.

Posteriormente, cerca de las 11 de la mañana, arrancó la ronda 7 con,mangas donde se enfrentaron de a

tres deportistas, allí fue donde los chilenos demostraron toda su experiencia y conocimiento de la ola,

sumando 5 puestos en octavos de final con el ariqueño Diego Sepúlveda que por segundo día

consecutivo desplazó al doble campeón mundial Pierre Louis Costés al segundo lugar. Luego fue el turno

de otro ariqueño, Rodrigo Silva, quien también clasificó en primer lugar. Después sucedió algo increíble,

el iquiqueño Matías Díaz, pese a sumar 17.5, quedó en el segundo puesto, tras una espectacular

performance del hawaiano Tanner McDaniel que hizo 18,25 puntos, el iquiqueño Díaz avanzó igual a

octavos. En el heat final, fue una batalla de chilenos, con el antofagastinos Sacha Damjanic y Juan

Fisher de Iquique como vencedores, dejando fuera a uno de los que fue figura en las jornadas anteriores,

el iquiqueño, Cristóbal Scharaffia.

“Las condiciones estaban increíbles, logré agarrar una ola de izquierda que me dio bastante puntuación.

Cuando estaba finalizando la maniobra toqué fondo, rajé el traje, y me quedó colgando. Por surte el

salvavidas, (en moto de agua), tenía un cuchillo, así logramos sacar el pedazo de traje que me quedó

colgando para seguir en competencia”, señaló el ariqueño Diego Sepúlveda.

Francia detrás de Chile

Luego de los 5 “estandartes” chilenos, siguen los franceses con 4 competidores instalados en octavos de

final. Ethan Capdeville, Maxime Castillo, Pierre Louis Costes y Amaury Laverne. Los octavos de final se

realizarán man to man y quedaron conformados de la siguiente manera.

El Arica Cultura Bodyboard se reanudará este domingo desde las 8:00 AM. La tercera etapa mundial de

la IBC se puede ver en vivo a través del canal de YouTube IBC Bodyboarding World Tour, donde además

se pueden revivir los mejores momentos del certamen. Para conocer más del ACB, visita su página de

Instagram @acb_chile o la del tour en @ibcworld_tour.