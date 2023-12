Ante la presión de fin de año: Cómo cuidar la salud mental y comenzar un proceso sanador

Si no se controlan, los problemas de salud mental pueden dificultar la vida

cotidiana, el trabajo y los vínculos sociales. Especialistas indican poner

atención a los estados de ánimo y buscar ayuda al primer síntoma de

alerta.

Nuestra salud mental lo es todo. Determina nuestro estado de ánimo,

nuestras perspectivas, nuestras relaciones y nuestra capacidad para

afrontar la vida cotidiana. Seamos realistas: vivimos en un mundo complejo

y acelerado, y las fiestas de fin de año pueden generar una presión

adicional. La buena noticia es que todos podemos hacer mucho para

mantener nuestro bienestar mental.

Cualquiera puede tener problemas de salud mental en algún

momento

Ninguno de nosotros es inmune a la melancolía ocasional, pero los cambios

de humor a largo plazo pueden indicar algo más grave, por lo que es

importante ser consciente de cómo nos sentimos. Cualquiera puede sufrir

problemas de salud mental; en efecto, una de cada ocho personas se ve

afectada en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud 1 . Eso

supone casi mil millones de personas, así que si usted es una de ellas, no

está sola.

La ansiedad y la depresión son las enfermedades mentales más comunes y

parecen ir en aumento. En efecto, un 17,5% de la población en Chile tiene

síntomas o sospecha de este tipo de problemas, según el Termómetro de la

Salud Mental de mayo de 2023 elaborado por la Universidad Católica y la

Asociación Chilena de Seguridad, ACHS 2 . Este índice supera en 2 puntos a

la medición anterior, publicada en noviembre de 2022.

Causas de los problemas de salud mental

Como cualquier órgano, el cerebro puede mostrar signos de malestar en

cualquier etapa de la vida, y en ello pueden influir múltiples factores. Los

de tipo biológicos, como los genes o la química cerebral, son importantes.

Si tiene antecedentes familiares de problemas de salud mental, es más

probable que usted esté en riesgo de tenerlos también 3 . Los factores

externos también entran en juego: el estrés prolongado puede afectar la

salud mental, mientras que las experiencias traumáticas pueden incidir en

gran medida en la química del cerebro 4 .

No todo está «en la cabeza»

A menudo, los cambios son tan graduales que no siempre notamos los

síntomas. O bien, los ignoramos y esperamos que pasen.

“Uno de los problemas de salud mental más frecuente en nuestro medio

son los trastornos del ánimo», afirma el Dr. Rodolfo Philippi, psiquiatra

miembro de PSIFAM y del Instituto de Psicofarmacología Aplicada.

«Los síntomas a los que hay que prestar atención incluyen cambios de

humor, dificultades para gozar y disfrutar lo cotidiano o sentimientos de

tristeza o vacío. Estos síntomas pueden acompañarse con cambios en el

apetito, alteraciones en el sueño, como dormir más de lo habitual o mucho

menos, falta de energía, dificultades de memoria, concentración o

sensación de no poder desconectar. A su vez todos estos síntomas impiden

realizar tareas cotidianas como ir al trabajo o al colegio generando agobio o

bien un esfuerzo superior al previo para poder lograrlo».

Asimismo, puede haber síntomas físicos. «Los problemas de salud mental

también pueden provocar palpitaciones, opresión en el pecho, dolores

inexplicables y aumento o pérdida de peso», añade el Dr. Philippi.

Buscar ayuda es un signo de fortaleza

Si no se controlan, los problemas de salud mental pueden dificultar la vida

cotidiana, el trabajo y los vínculos sociales. El efecto dominó sobre la salud

física expone a las personas con problemas de salud mental a un mayor

riesgo de padecer otras enfermedades crónicas, como afecciones

cardiovasculares y metabólicas 5 . Por eso, es esencial poner atención a los

estados de ánimo y buscar ayuda al primer síntoma de alerta. No obstante,

a menudo las personas se avergüenzan de pedir ayuda 6 .

«El estigma que rodea a los síntomas de salud mental puede hacer que la

gente deje de acudir a su profesional de salud», afirma la Dra. Milagro Sosa,

Directora Médica de Abbott. «Existe la creencia de necesitar ayuda es signo

de debilidad, pero no es así. Como cualquier enfermedad, la salud mental

requiere la atención, el diagnóstico y la terapia adecuada para ayudarte a

recuperar el equilibrio en tu vida.» 7

Hábitos que mejoran el estado de ánimo

Sencillos cambios en el estilo de vida pueden ayudar a mejorar la salud

mental. «Una dieta nutritiva favorece una química cerebral sana, mientras

que los alimentos azucarados y el alcohol pueden empeorar los cambios de

humor, por lo que es mejor evitarlos. Es importante tener un sueño

nocturno reparador en un horario adecuado” dice el Dr. Rodolfo Philippi.

El ejercicio también es una buena idea. «Las investigaciones demuestran

que hacer ejercicio con regularidad puede ser beneficioso para las personas

con depresión» 8 , afirma la Dra. Milagro Sosa. «La actividad física no sólo

aleja la mente de las preocupaciones, sino que también aumenta los niveles

de sustancias químicas cerebrales que levantan el ánimo y hacen sentir

bien», agrega.

Eso sí, no necesita correr la maratón: pasear regularmente por el parque

puede ayudarte; si puedes hacerlo con un amigo, aún mejor 9 . Incluso si no

te apetece hablar de tus asuntos, el mero hecho de pasar tiempo con tus

seres queridos puede ser revitalizante.

«Con el consejo de tu médico y el apoyo de la gente que te rodea, puedes

recuperar tu bienestar mental y llevar una vida plena y gratificante», dice la

especialista de Abbott.

Cuidar de tu salud mental es importante. Así que ten paciencia, sé amable

contigo mismo y no tengas miedo de buscar ayuda si la necesitas.

Referencias:

World Health Organization (WHO). Mental disorders. Published June 8, 2022. Accessed 19 july, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders Termómetro de la Salud Mental en Chile ACHS – UC. Séptima ronda.

https://www.achs.cl/docs/librariesprovider2/2023/noticias/achs-176657/Presentacion-TSM-

ACHS-UC-R7.pdf NIH. Common Genetic Factors Found in 5 Mental Disorders National Institutes of Health.

Published March 18, 2013. Accessed 20 july, 2023. https://www.nih.gov/news-events/nih-

research-matters/common-genetic-factors-found-5-mental-disorders

