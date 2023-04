Amistades del Más Allá.

Por: Carmen Sandoval (cancionangelical)

De niña me enseñaron a tener miedo y rechazo al tema paranormal, quizás por eso le hice el quite por muchos años. Pero estos fenómenos se fueron abriendo camino en mi vida poco a poco, primero en sueños, algunos desencarnados mandaban mensajes para sus seres queridos, mensajes sutiles y otros tenían tareas pendientes.

Pero mi mayor acercamiento al fenómeno paranormal fue con mi amigo Marlon.

A Marlon lo conocí el año 2013. Cuando un grupo de personas fuimos parte de «Conversaciones Del Alma » un curso dictado por el profesor Jorge Thauby, al cual después derivamos al estudio de la Cábala, fueron 4 años que compartimos, nos hicimos cercanos, como una familia. En el año 2017 terminó nuestros estudios y la mayoría seguimos en contacto y reuniéndonos. Con Marlon seguimos asistiendo a otros talleres. Mi amigo era una persona que estaba sola, sin familia, tenía solamente a sus amigos, además tenía una enfermedad, diabetes y por lo mismo había perdido la visión. Al declararse la pandemia y vivir él, en un hogar de reposo, ya no pudo salir y la comunicación con el era solamente por teléfono.

El 14 de Febrero de 2021. A las 21 horas, sentí que mi cuerpo estaba helado, era pleno verano, pero aún así me puse una chaqueta, además me sentía con una angustia muy fuerte, tanto que me tuve que recostar, como a las 10 de la noche, una ex compañera de Conversaciones Del Alma, Jeanette llama por teléfono para comunicarme que Marlon había fallecido a las 21 horas. Con mi amiga lo fuimos a ver a la clínica. También teníamos que tomar decisiones sobre su funeral y posterior entierro. Había dudas, por la falta de familiares directos. Pero yo le decía a mí amiga:- lo que decidimos es lo correcto. Tenía esa seguridad dentro de mí, como si alguien me susurrara a mi inconsciente lo qué se tenía que hacer y a quién llamar. En su funeral al despedirme de mi amigo, le tiré a su cajón una rosa roja, pero esta rosa hizo un giro completo en el aire, algunos se dieron cuenta de ello, y es que de seguir el rumbo trazado de la rosa le hubiera llegado a la posición de los pies, al hacer ese misterioso giro la rosa quedó perfectamente ubicada a la altura de sus manos.

Todo resultó perfecto para el último adiós de nuestro amigo. Al término de la ceremonia, nos quedamos hasta el final algunos de los ex-miembros de «Conversaciones Del Alma». Estábamos juntos como antes, yo miraba el hermoso paisaje de ese campo santo, el mar a lo lejos, ese cielo despejado, el canto de los pajaritos. Y de repente percibo que ese frío en mi cuerpo me abandonaba y siento calor como todos los demás.

Al otro día fui con mi esposo al cementerio para arreglar los detalles de la lápida y otras cosas. Estábamos en la tumba de Marlon, cuando en el cielo vemos una nube con forma de rostro de un hombre, era la cara de Marlon.

A la semana voy al cementerio nuevamente, ahora con Miriam, otra compañera del grupo, vemos lo lindo que quedó la sepultura y caminamos un poco para ir a buscar arena. Y de donde había unos árboles, bajó un colibrí que voló a mí alrededor trazando un círculo, rosándome el brazo derecho y volviendo a lo alto del árbol. Me dio curiosidad y le saqué fotos, al llegar a casa y revisarla, observé que en las ramas había un mensaje camuflado, decía SALUDO.

Al cumplirse un mes de su fallecimiento, le quise hacer un video con todas sus fotos , para ello utilicé dos celulares, me encontraba totalmente sola, cuando estoy agregando la música que escogí, se sintió un golpe seco, muy cerca mío , pensé que se había caído algo, miré pero no era eso, no había explicación para ese golpe.

Era evidente que con tantos fenómenos fuera de lo común, mi amigo se hacía presente.

Tres meses después de la muerte de Marlon, una amiga de España, Sabina me invitó a participar en una tirada de tarot por Instagram. Entré a la aplicación y cuando llegó mi turno participé de la tirada con una pregunta casual, éramos varios los conectados para esa actividad.

Mari, la tarotista y médium. Dijo a la sala virtual, que un desencarnado estaba con ella, porque quería transmitir un mensaje para mí. Ese era Marlon y dijo a través de Mari muchas cosas, que creo, no tan solo son importantes para mí, sino también para todos los que han perdido un ser querido. El dijo que donde está no hay límites, que hay arcoíris, además en el otro lado sigue aprendiendo, que a mí y a los del grupo del Cábala, no nos echa de menos ya que sigue con nosotros y que no me ponga triste por las penurias que tuvo que pasar en vida, ya que eso tenía que ser así. Además dijo que cada vez, que vea el vuelo de un pajarito él iba a estar presente, así como lo estuvo en el vuelo del colibrí.

Casi un año después fallece otro amigo, Manfred, ufólogo, investigador de portales energéticos y compañero de vigilia ufológicas al desierto. Su partida fue inesperada y a muy temprana edad. En medio del dolor que sentí por su deceso, no encontré nada mejor que encargárselo, a Marlon mi otro amigo que ya llevaba un año de su viaje al más allá.

Pasaron algunos meses y nuevamente fui invitada a las tiradas de cartas de Mari, pero en esta oportunidad yo tomé la iniciativa y le pregunté por mi amigo Manfred, recientemente fallecido. Mari la médium, interroga al respecto y se presentan mis dos amigos. Marlon relata que el acató mi petición y lo está cuidando, no puede estar siempre con él porque están en lugares separados, pero que de igual manera lo visita y lo apoya. Marlon también dijo que Manfred está con un guía ya que estaba muy nervioso cuando llegó, pero que ahora está mucho mejor. Yo saludé a Manfred a través de Mari. Y ella me cuenta que Manfred se acerca y señala sus pies, después supe que esa acción era un mensaje para su esposa Victoria. Después de dar los mensajes, ambos se despidieron.

Dentro de todo me queda la alegría que están bien, que Manfred va bien encaminado. A modo de broma le digo con mi voz interior a Marlon que estudie bastante y suba de nivel, para que cuando yo valla para ese lugar, él ya sea un maestro ascendido y así tener un santo en la corte.

Me queda claro que después de esta vida hay otra vida, donde se sigue aprendiendo sin límites.