 Último sondeo de Techo-Chile alerta que fenómeno de Alto Hospicio

aumentó en términos de familias afectadas. A diferencia de otras

regiones, acá el elevado precio de los arriendos sería la principal causa

de un fenómeno que en Tarapacá afectaría más a chilenos que a

migrantes.



Isabel Frías

Periodista U.C.

Históricamente, la región de Valparaíso es la que tiene numéricamente más personas

viviendo en campamentos en Chile. Sin embargo, a la hora de hitos es Tarapacá la región

que tiene una situación más crítica en relación a este tema dado que posee menos

habitantes por un lado y, por tanto, tiene más gente afectada porcentualmente hablando.

De hecho, en todo Tarapacá viven actualmente más de 12 mil familias en tomas o

campamentos, aunque estas familias se concentran mayoritariamente en la comuna de

Alto Hospicio, tensionando la calidad de vida de ese lugar por la desproporción y

capacidad de respuesta para ofrecer soluciones oportunas.

De manera simultánea, Hospicio tiene otra cualidad significativa que ensombrece el

panorama regional: Hoy destaca como el municipio con más viviendas en campamentos

de todo Chile, posición que alcanza tras contabilizar a la fecha 11.152 unidades.

Una prueba concreta del fenómeno se ejemplifica, para los expertos, en el campamento

Alto Molle que –aun siendo antiguo– abarca 129 hectáreas y donde se levantan 4.686

edificaciones de material precario, las cuales se caracterizan por no tener acceso a los

servicios básicos como alcantarillado ni tampoco servicios sanitarios formales, internet y

suministro eléctrico.

FAMILIAS AFECTADAS

Estos datos son parte de un análisis más amplio que realizó para El Longino la

investigadora Pía Palacios Guajardo, de la organización no gubernamental Techo-Chile,

entidad que por estos días se encuentra compartiendo los resultados de un catastro

nacional de campamentos donde se comparan los años comprendidos entre 2020 y 2022

en materia de vivienda informal.

En relación a ese período específico, la profesional reconoce que, a diferencia de

Valparaíso y la Metropolitana, “el aumento de campamentos en Tarapacá durante el 2022

respecto del 2021 es prácticamente nulo. Lo que sí aumentó en un 44% fue el número de

familias en esa condición”.

En otras palabras, no hubo expansión territorial de los asentamientos, pero sí de “los

habitantes que llegaron a instalarse en alguno de los campamentos ya existentes”.

Asimismo –y aunque posee números menos llamativos, pero igualmente graves para la

realidad habitacional de Tarapacá– la ciudad de Iquique se constituyó como la segunda

área urbana más afectada por la problemática social y habitacional.

De ese modo, se estableció que en la capital regional “se concentran más de 1.700

familias que residen en uno de los 11 campamentos existentes. Esto es importante, afirma

Palacios, porque se trata de una zona que no cuenta con mucho suelo para levantar estos

asentamientos y esa es también razón de por qué la gente se desplaza hacia lugares como

Alto Hospicio en busca de una solución a su problema habitacional”.

Sobre las causas de fondo sobre la cantidad de personas y familias viviendo en

campamentos, Palacios Guajardo sostiene que no se puede desconocer “que existe una

presión objetiva proveniente de población que ha migrado hacia Chile desde otros países

latinoamericanos y por ello las familias extranjeras residentes en los campamentos locales

corresponden a un 43% del total. Sin embargo, recalca, los habitantes chilenos siguen

siendo predominantes y están sobre esos otros grupos”.

ARRIENDOS MUY ALTOS

De acuerdo a los investigadores del Centro de Estudios Techo-Chile, la cantidad de

asentamientos precarios instalados a nivel de nuestra región supera con creces el

fenómeno migratorio propiamente tal: “Algo más está pasando dentro de las ciudades (de

Tarapacá) que está llevando a que los chilenos también se vean expulsados a vivir en

campamentos y llama la atención que –al ser consultados– ellos destacan sobre todo el

alto costo de los arriendos como causa principal”.

Según esta geógrafa especializada en asuntos urbanos, la carestía de los “canon” de

arriendo supera la media alcanzada a nivel nacional: “Estamos hablando que un 74% de

las familias indican que obedece al elevado costo de los arriendos en el resto de Chile,

pero en Tarapacá este porcentaje se sitúa en el 90,5% seguido de los bajos ingresos”.

Dicho de otra manera, el motivo de la instalación en campamentos en Tarapacá apuntaría

a una variable básicamente económica y de bajo poder adquisitivo.

“Cuando nos preguntamos de dónde vienen las familias –agrega– que “la mayoría de ellas

viene del mismo barrio o de otro barrio de la misma comuna y esto lo encontramos en

más de dos tercios de las observaciones hechas en nuestro sondeo por la gente afectada”.

La especialista enfatiza que, contraria a la idea generalizada de que las familias llegarían a

vivir directamente desde otro país a un campamento, solo un 6% de los encuestados lo

menciona “y eso quiere decir que esas familias primero buscaron una solución formal que

no fue posible concretar”, apunta Palacios.

Techo-Chile también pone de relieve la existencia de precios abusivos en materia de

arriendos, tanto a extranjeros como a nacionales porque –además– en el 72% de los casos

se lotean los asentamientos sin mediar ningún pago.