Ahora es solo asegurar: Deportes Iquique marcha segundo en la tabla

Dragones se suben el domingo a la micro del Chago Morning, para

asegurar su permanencia en los primeros lugares.

Segundos en la tabla de posiciones con 38 puntos, quedó Deportes Iquique,

luego de la angustiosa victoria conseguida, en los minutos adicionales, en

el partido frente a Recoleta, jugado la noche del pasado domingo, en el

estadio Tierra de Campeones.

Los dragones celestes deben ahora trasladarse a la zona central, para

enfrentar el domingo a Santiago Mornig, en el estadio Lautaro de Buin y

buscar la opción de asegurar su permanencia, en los primeros lugares de la

tabla que, jugada la fecha 23, quedó de la siguiente manera:

Puntero Deportes Antofagasta 39 puntos; Deportes Iquique y Deportes La

Serena 38; Unión San Felipe 37, Santiago Wanderers y Deportes Temuco

36; San Luis y Cobreloa 35; San Marcos de Arica 32; Barnechea 30;

Deportes Santa Cruz 27; Rangers y Universidad de Concepción 25;

Santiago Morning y Recoleta 23 y colista Deportes Puerto Montt con 21

puntos.

El partido del domingo, entre dragones y microbuseros, está programado

para las 15.00 horas y el resto de la programación de la fecha 24 del torneo

nacional de Primera B, registra los siguientes partidos:

Sabado 26 de agosto

12.30 horas, estadio Municipal de San Felipe; San Felipe vs Rangers

15.00 horas, estadio Zorros del Desierto; Cobreloa vs Deportes Santa Cruz

Domingo 27 agosto

12.30 horas, estadio La Portada; Deportes La Serena vs Dep, Puerto Montt

12.30 horas, estadio Calvo y Bascuñan; Dep. Antofagasta vs Barnechea

15.00 horas, estadio Municipal de Recoleta; Dep. Recoleta vs San Luis

15.00 horas, estadio Lautaro de Buín; Santiago Morning vs Dep. Iquique

17.30 horas, estadio Elías Figueroa; Santiago Wanderers vs U. Concepción

20.00 horas, estadio Carlos Dittborn; San Marcos de Arica vs Dep. Temuco