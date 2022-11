Académico UNAP participa en investigación que estudia cómo se formó la Patagonia y su relación con la Antártida 

El geólogo Diego Rojo Martel es parte del equipo de especialistas que, con evidencias halladas durante ocho años de trabajo, ya posee una teoría. Recientemente retornó de Magallanes tras realizar estudios en la zona.

El geólogo y académico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat (UNAP), Diego Rojo Martel, integra el equipo de investigación que estudia el origen geológico de la Patagonia y cuál es su relación con la Antártida, logrando hallazgos que han sido publicados en las revistas, Journal of South American Earth Sciences, e International Journal Earth Sciences.

Según explicó el docente, actualmente participa como coinvestigador del proyecto Fondecyt “Cenozoic tectonic evolution of strike-slip basins developed between the South American and northwestern Scotia plates: the paleogeographic reconstruction of the paleo-Magellan strait basin”, dirigido por el geólogo y académico de la Universidad del Desarrollo, Dr. Mauricio Calderón. La iniciativa hace posible continuar el trabajo iniciado hace ocho años y que, a la fecha, les ha permitido encontrar evidencias de que la Patagonia siempre habría estado en el lugar actual, y que la Península Antártida se habría desprendido de esta.

“Hoy día no tenemos un consenso respecto a cómo se formó la Patagonia. Entre las teorías existe una muy clásica que la postuló Víctor Ramos en el año 1984, que dice que la Patagonia era un bloque que se adosó al continente. Esa es la idea que se tenía hasta ahora”, dijo al explicar la importancia de esta investigación, vigente gracias al financiamiento de varios fondos.

Respecto a cuáles son las evidencias que permiten formular esta nueva teoría, Rojo indicó que son las rocas. “Nosotros hemos hechos muchos análisis químicos de las rocas, dataciones para saber la edad y también análisis para conocer la isotopía. Los resultados, en conjunto con la evidencia del trabajo en terreno en Patagonia y la Península Antártida, nos llevan a tener esta nueva teoría”, precisó, y agregó que los análisis de este estudio se realizan en laboratorios de Canadá, Australia, Brasil, y Alemania.

Como parte de esta investigación, Rojo recientemente permaneció 18 días realizando estudios en Magallanes. “Ahora estuvimos viendo las fallas que están en el estrecho de Magallanes para entender cómo se formó este y cómo está controlado de alguna manera por nuestra condición geológica que es la subducción, proceso en que una placa se hunde bajo la otra”, señaló.

En este proyecto también participan, el Dr. Francisco Hervé, Dr. Cristóbal Ramírez de Arrellano, Dr. Gonzalo Galaz, Dr. Rodrigo Suárez, entre otros especialistas.