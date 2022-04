Abogada Paulina Vodanovic recibe apoyo para postular al Comité Central del Partido Socialista de Chile

Contenta por el apoyo recibido en la Región de Tarapacá, para su candidatura al Comité Central del Partido Socialista, se mostró la abogada Paulina Vodanovic, quien sostuvo importantes reuniones con militantes del PS y adherentes a su candidatura.

Paulina Vodanovic, quien fue subsecretaria de las Fuerzas Armadas durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, conversó con Diario Longino sobre diversos temas.

– ¿Qué la trajo a nuestra región y qué actividades ha desarrollado?

-Estamos visitando la Región de Tarapacá en el contexto de la elección interna del Partido Socialista de Chile, el próximo 8 de mayo. Yo soy candidata al Comité Central por la Lista Unidad Socialista y así vengo a reunirme con compañeras y compañeros de la región. Desde que nació el Partido Socialista, ha habido distintas opiniones disidencias y por eso no es algo novedoso. Sí. hoy día tenemos una posición común de un apoyo al gobierno a integrarlo con ministerios importantes a lo largo del país, con seremías y la disposición de apoyar también desde la Convención Constitucional la nueva Constitución.

– ¿Qué puede señalar por la controversia del quinto retiro de los fondos previsionales y la propuesta alternativa del gobierno del presidente Gabriel Boris?

-La verdad que frente al retiro de los fondos previsionales siempre hemos pensado que es una mala política, que los ahorros están destinados para lo que fueron creados y quedarse para poder solventar una pensión en el futuro. El gobierno de Piñera en un principio, recordemos que no quería dar ningún tipo de apoyo al punto que ofrecía un IFE de 65 mil pesos.

-Pero ahora, en la actual coyuntura económica, la gente lo está pidiendo y exigiendo un retiro de los fondos que son de los ahorrantes.

-La situación actual de la economía por la inflación hace ver que es una política no aconsejable en este momento. Pero vemos que el gobierno tiene que ofrecer alguna alternativa viable a las personas que requieren un apoyo de parte del Estado.

-Pero la mayoría de los encuestados en esta ciudad quiere hacer prevalecer su derecho a la propiedad de los ahorros. No quiere que nadie determine qué hacer o qué pagar con su dinero.

-Yo creo que hay un daño que ya está hecho en el sentido que, con el retiro de los fondos, todas las personas entienden que los ahorrantes son dueños de los ahorros. Todos dicen esa plata es mía. Si la plata es mía obviamente yo la quiero. Entonces, el problema está en que al retirar los fondos nada queda para financiar las futuras pensiones. Es por eso es muy importante que el gobierno haga un esfuerzo y entregue beneficios a las personas que lo necesitan sin requisitos, porque, finalmente quienes necesitan acceder a estos fondos es porque quieren hacer alguna inversión, quieren iniciar un capital de emprendimiento y tal vez por ese camino, pueda abrir fondos, pueda a un Fogape, distintas opciones no con el retiro de fondos, sino que le den opciones a las personas de iniciar un emprendimiento no solamente para pagar deudas que es lo que hoy día está haciendo el gobierno.

– ¿Entonces cuál sería la solución al problema de los fondos que administran las Afp, la negación de nuevos retiros y la falta de una reforma al sistema de pensiones?

-Lo que pasa es que, en medio de todas estas discusiones por un quinto retiro, de si se entregan o no se entregan. Así podría llegar el momento de un sexto y otros retiros. A mi juicio, lo que tiene que iniciarse rápidamente en el Congreso es la discusión por un proyecto de ley que garantice, realmente, la seguridad social. Que surja la posibilidad de tener pensiones dignas. Fíjese que cuando las personas marchaban a lo largo de Chile pedían una Educación y pensiones dignas y esa es la principal preocupación que tiene el actual Congreso y también el presidente de la República porque es un proyecto de iniciativa exclusiva del jefe de Estado todo lo que tenga que ver con las pensiones.

-En otro plano, usted sabe el problema que tenemos en la frontera de Colchane con la migración ilegal. Usted recorrió esa zona cuando integró el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Qué opina sobre lo que está ocurriendo ahora con ese tema?

-Es efectivo que yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Me tocó visitar la frontera y estar en los puestos como el de Cariquima donde las Fuerzas Armadas hacen una labor muy relevante de apoyo a las fuerzas policiales que son las encargadas del orden público. El problema de la migración y tal como lo ha dicho recientemente la cancillería no puede ser solucionado solamente por un país. Se necesita el apoyo de los demás países con una política de integración con los países fronterizos y con los países de origen de los migrantes, porque finalmente, quienes vienen a Chile lo hacen con una expectativa muy alta de que acá van a tener condiciones de vida que este país hoy en día no está en condiciones de garantizar.

– ¿Cuál es su opinión por la situación en la Araucanía, ¿cómo debiera ser resuelto?

-La situación de la Araucanía no es solamente un problema que pueda resolverse militarizando esa zona. Se requiere una intervención del Estado entero en cuando a ofrecer políticas sociales, políticas de apoyo pero que también que la fuerza pública y que la Fiscalía hagan una labor profunda.

-Recientemente fue nombrado el nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) ¿qué le parece?

-Creo que allí hay una labor que puede profundizarse en cuanto a que sin Inteligencia es muy difícil llegar a estos grupos que no quieren el diálogo, ni razones, sino que insisten en mantener una actitud de confrontación, que tiene vinculación con el narcotráfico y grupos delictuales.

– ¿Qué puede señalar sobre la Convención constitucional que aprobó eliminar el Senado para crear una nueva Cámara Legislativa?

–Creo que eliminar instituciones con un cierto análisis de cómo ha funcionado con la Constitución de 1980, no es del todo adecuado porque en esta última elección se ha dado un sistema proporcional, un sistema distinto que permite una conformación distinta. Entonces hoy día en la instancia Constituyente se está analizando un Senado que ha funcionario de manera determinada, que ha sido un obstáculo en algunos momentos para los proyectos más transformadores pero que es un Senado que debiéramos mantener. Debiéramos tener una segunda cámara regional que de verdad represente a las regiones y no una cámara como la que se planteado, que, en verdad, no tendrá intervención alguna en proyectos importantes con una representación relevante para las regiones; de manera tal que de mantenerse la propuesta sería una cámara irrelevante y que tampoco servirá en el sistema de contrapeso y frenos de un verdadero sistema de contención del presidencialismo, que se mantiene.

– ¿Entonces qué…?

-Si se trata de hacer un sistema bicameral asimétrico, como se ha denominado, aquí la propuesta que existe hoy no es asimétrica, es unicameralismo disfrazado, escondido.

-Organizaciones sindicales opinan que el aumento gradual a 400 mil pesos de aquí a fin de año, es muy poco, que lo comerá la inflación. ¿Qué le parece?

-Bueno, aquí vienen los problemas más acuciantes para la población porque sabemos que la inflación ya ha golpeado a la ciudadanía. Tenemos la inflación más grande de los últimos años y por lo tanto el salario no tiene el mismo poder adquisitivo que tenía hace un año. Son políticas que requieren estar de acuerdo también con los empleadores porque golpea todo y a las Pymes. Si bien se estima llegar a un monto de 400 mil pesos en el plazo de un año, pero también se entiende que la ciudadanía necesita un salario que esté acorde con los gastos en que está incurriendo hoy.

– ¿El Partido Socialista está pensando en el mundo del trabajo?

-Quiero recordarle que desde el Partido Socialista que es el partido de los trabajadores estamos permanentemente preocupados de las distintas aristas de la economía. Estamos viendo el tema de la nueva Constitución, estamos apoyando al gobierno con una mirada crítica pero siempre leal. Y como socialista enfrentar estas elecciones internas también con esa disposición de poder estar en el Comité Central de nuestro partido. tener el máximo de representación para desde ahí colaborar al gobierno.