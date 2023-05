66 mil imputados fueron declarados inocentes o no condenados en 2022

Las cifras fueron informadas durante la Cuenta Pública por el defensor

nacional, Carlos Mora, quien advirtió sobre los alcances de las presiones

preventivas que finalmente no terminan en condenas privativas de libertad.

Bajo el contexto de la Cuenta Pública respecto de la gestión realizada durante el año pasado, el

defensor nacional Carlos Mora Jano destacó los principales hitos que esa repartición registró

dentro de dicho período y donde reveló que 66.112 personas imputadas fueron declaradas

inocentes o no condenadas durante el 2022.

La cifra representa un 24,7% del total de causas ingresadas en esos doce meses y que ascendieron

a 267.473. Sin embargo, la precisión se rigor es que la causa más frecuente en que se dibujó ese

escenario fue la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación, que

corresponde a un 63,8%, esto es, en 42.182 causas.

Ahora, respecto de las personas imputadas en 11.947 causas, las personas imputadas fueron

absueltas en juicios orales, lo que equivale al 18,1% del total. En tanto, en 11.338 casos, se decretó

el sobreseimiento definitivo correspondiente a 17,1%. La máxima autoridad de la Defensoría

Pública también explicó que 1.782 estuvieron privadas de libertad durante el proceso en su contra

del universo de personas que mantuvieron su estado de inocencia en 2022.



PROYECTO INOCENTES

Sobre ese punto y haciéndose eco de las críticas constantes respecto de las prolongadas medidas

cautelares con privación de libertad, Carlos Mora Jano afirmó que la repartición que dirige “ha

advertido reiteradamente que un uso excesivo de la prisión preventiva puede convertirse en una

condena anticipada para miles de personas que –eventualmente– terminarán sentenciadas a

penas no privativas de libertad o que no recibirán ninguna sanción ser absueltas de todo cargo»,

agregando que 5.594 personas imputadas estuvieron privadas de libertad durante la investigación

penal, finalmente fueron sentenciadas a penas sin cárcel.

En su discurso, el defensor nacional también destacó una de las iniciativas más ambiciosas: Se

trata de «Proyecto Inocentes» que busca visibilizar y representar –públicamente– los errores

sufridos por personas que enfrentan un proceso penal, y que -producto de ello- resultan privadas

de libertad. «A través de esta iniciativa, afirmó, buscamos reparar –en lo posible– el daño que

sufren quienes han estado en la cárcel sin ser culpables, haciendo públicos sus casos y

brindándoles apoyo legal gracias a la alianza público-privada que tenemos con fundaciones como

Pro Bono y Proyecto B», detalló durante un momento de la Cuenta Pública.

Como ejemplo de lo anterior, el Defensor citó el caso de Nardy Ribera, una joven boliviana que fue

detenida en la frontera Norte luego que un test rápido de drogas indicara que llevaba cocaína en

tres frascos de productos cosméticos. Sin embargo, tras pasar seis meses en la cárcel, un informe

del Instituto de Salud Pública (ISP) logró establecer que lo que portaba no era cocaína, sino un

producto para el cabello llamado queratina.

PRISIÓN PREVENTIVA

En otra línea, el Defensor Nacional en ejercicio dio a conocer que durante el año 2022 se decretó

la máxima medida cautelar como es la prisión preventiva en el 7,7% de las causas ingresadas, con

un total de 20 mil 723 casos, lo que demuestra un incremento si las cifras se comparan con los

años anteriores. De hecho, el abogado recordó que en los años 2020 y 2021, las causas en que se

aplicó la privación de libertad alcanzaron el 5,1 y 4,9 por ciento respectivamente.

En la misma línea, agregó que, en este periodo, más de 5 mil personas (5.594) imputadas que,

durante la investigación estuvieron en prisión preventiva, terminaron siendo sentenciadas a penas

sin cárcel: «En consecuencia, dijo Mora Jano, el uso excesivo de esta medida cautelar ha

decantado en el hacinamiento carcelario y en la imposibilidad de las instituciones para poder

abordar –debidamente– el fenómeno de la criminalidad, evidenciando con ello la tragedia humana

que se vive al interior de las cárceles chilenas», puntualizó en su intervención.

Por último, el defensor nacional aclaró que en el caso de las personas extranjeras, el total de

atenciones aumentó respecto al periodo anterior, pasando de 17 mil atenciones durante el año

2021 (5,6 por ciento del total de ingresos); a 21 mil causas en 2022 (7,9 por ciento del total de

ingresos), indicando que los principales delitos por los que fueron imputados fueron las ‘lesiones’

(20,2 por ciento), los ‘delitos de la Ley de Tránsito’ (18 por ciento) y los ‘delitos de la Ley de

Drogas’ (12,6 por ciento).