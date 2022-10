Durante el primer semestre de este año, un 58,6% de los locales

comerciales del país fueron víctima de algún delito, señaló la

encuesta de victimización elaborada por la Cámara Nacional de

Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC).

Isabel Frías

Periodista U.C.

Esta cifra marca un alza significativa frente al 47,9% registrado en el segundo semestre del 2021. Y

desde el segundo semestre del 2017 que no se registraba un nivel tan alto, dio a conocer el citado

estudio que anteriormente había mostrador tendencias preocupantes.

El presidente de la CNC, Ricardo Mewes, frente a estos resultados, señaló: «nos duele el constante

temor con que viven los trabajadores y locatarios quienes, además de haber tenido que

incrementar su gasto en seguridad, esconden un drama silencioso que es la afectación en la salud

mental de las personas, ciudadanos atemorizados, trabajadores del comercio esperando ser las

próximas víctimas de algún delito, pequeños comerciantes sufriendo extorsiones por parte de

bandas organizadas y un largo etcétera”.

Más adelante, el dirigente sostuvo que «la seguridad pública es un derecho para vivir en paz y sin

miedo. El crimen no solo se combate con leyes», agregó. Además, sostuvo que «es urgente

legitimar y respaldar el actuar de las fuerzas del orden, condenar de manera clara y contundente

la violencia y trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad. Esta es la otra pandemia que

sufre nuestro sector y esperamos que, cuando demos las cifras del próximo semestre, podamos

entregar un mensaje más esperanzador”, enfatizó Mewes.

En detalle, los resultados muestran que todas las ciudades analizadas aumentaron

significativamente sus niveles de victimización (Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso,

Gran Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt), superando el 55%.

Las ciudades con mayor nivel de victimización son Antofagasta (63,6%), Valparaíso-Viña del Mar

(61,2%) y Puerto Montt (60,9%).



El retail (tiendas por departamentos, supermercados y farmacias) se mantiene en línea con lo

reportado el segundo semestre del 2021, con una tasa de victimización de 90,2 %. Sin embargo, el

resto de los rubros experimentaron alzas significativas respecto al trimestre anterior. De esta

manera compra y venta de automóviles, empresas de logística y estaciones de servicio marcan un

64,1% de locales victimizados, hoteles y restaurantes un 56,7%, y otros comercios de menor

tamaño alcanzaron un 56,1%.

Los delitos o faltas que poseen mayor ocurrencia son los daños materiales al local (27,6%) esto

incluye incendios, destrozos, rayados, entre otros. Sigue el hurto (24,4%), el hurto hormiga

(21,3%), el robo de accesorios de vehículo comercial (16,5%), delitos económicos (11,9%) y el robo

de mercancía en ruta (9,5%), todos evidenciando un aumento significativo respecto al semestre

anterior. Por su parte, el robo con violencia afectó a un 4,8% de los encuestados y el robo de

vehículos de uso comercial a un 3,7%. Respecto a las denuncias, un 57,9% no denunció ningún

delito. Destacando hoteles y restaurantes donde un 65,4% no denunció nada.

De aquellos que denunciaron al menos una vez, frente a la pregunta sobre si obtuvieron o no los

resultados que esperaban, un 71,6% aseguró que no y solo un 14,3% respondió afirmativamente.

Las principales barreras que frenan las denuncias se relacionan con que no confía en la eficacia de

la denuncia (61,5%) y por ser un trámite engorroso (46,3%) aumentando ambas alternativas frente

a las mediciones anteriores.

Finalmente se encuentran quienes no denuncian por ser un robo de bajo monto (42,4%), por no

tener pruebas (30,5%) y por falta de tiempo para efectuar los trámites que implican las denuncias

(30,1%).