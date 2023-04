32 comunas mineras percibirán fondo de compensaciónpor el royalty

Municipalidades del norte plantearon las dudas

sobre royalty minero al ministro Mario Marcel



El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunió con la Asociación Municipalidades del

Norte de Chile, AMUNOCHI -que agrupa a 22 comunas-, en el marco de la discusión del

proyecto ley de royalty minero, para conocer la realidad territorial “de primera mano”.

El proyecto de ley de royalty minero considera a cerca de 300 comunas para ser

beneficiadas directamente, a través del Fondo Común Municipal, que se va a duplicar, y

además de las 29 comunas mineras que recibirán un aporte sustantivo. Este pago está

asociado a la extracción de un recurso no renovable y está actualmente siendo discutido

en la Comisión de Hacienda.

Marcel explicó que los recursos serán fijos y no tendrán incidencias por los vaivenes del

precio del mineral. “Más aún en los primeros años -si se comienza el 2025- lo que

recibirán las regiones será mayor al 35%. Esto significa alrededor de 450 millones de

dólares que serán distribuidos a través de los fondos. Nosotros como ministerio de

Hacienda, tenemos el compromiso del aporte hacia los regiones”, aseveró.

El royalty minero dará paso, en caso de ser aprobado, a la creación de tres fondos: el

Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo; el Fondo de Compensación a

Comunas Mineras; y el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial. “Los dos últimos

fondos (Compensación y apoyo a la equidad) no son mutuamente excluyentes por lo tanto

hay municipios siendo mineros son altamente dependientes de los recursos mineros”,

aclaró.





Sostuvo que en el caso del Fondo a Comunas Mineras, “nos preocupamos de comunas

que no sólo sean de explotación minera, sino que también donde los puertos, relaves e

industrias asociadas a la minería, lo que amplió la cantidad de comunas. En un principio

teníamos 18 comunas y subimos a 32 comunas, especialmente de las regiones de

Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo -que en el conjunto de los fondos recibirán

22,6% del total de los fondos-. Esto hace implicará que en algunas regiones todo los

municipios perciban recursos”.

Dudas

No obstante para AMUNOCHI el proyecto en ciernes deja dudas en cuánto a la

recaudación del royalty y respecto a los eventuales ingresos a las regiones y a los

municipios que puedan ser descontados de otros aportes centrales como son: el Fondo

Nacional de Desarrollo Regional o el Fondo Común Municipal. Lo anterior por efecto de la

aplicación del principio de equilibrio fiscal. De hecho, en su momento, una situación

similar se produjo en el Gore de Antofagasta con los ingresos litio.

Es así como en el contexto de la reunión, los municipios de AMUNOCHI manifestaron al

ministro de Hacienda sus aprehensiones. Ante esto, el ministro Mario Marcel aseguró

“que nada de esto ocurriría -respecto al descuento de otros aportes fiscales-, porque se

incluyó un artículo en la ley royalty, para tales efectos”. Ante la solicitud de AMUNOCHI, el

ministro se comprometió a enviar el mencionado artículo y los elementos que fueron

considerados para desarrollar la distribución del royalty, considerando que algunas

regiones -como Antofagasta- tienen una asignación bastante menor, en relación a las

toneladas de cobre que aporta anualmente. Así uno de los elementos que se considera la

fórmula con la cual se hace el cálculo es el volumen de población, pero no es el único; de

ahí la importancia de contar con los antecedentes de todos los factores.

Comunas fronterizas

En tanto Mario Marcel aseveró que los dilemas de las comunas fronterizas -que no están

en el proyecto del royalty-, donde se han concentrado los problemas relativos a la

migración y requieren infraestructura, se han planteado a la Subdere, con el propósito de

generar una iniciativa o ubicarla dentro de la Ley de Presupuesto. “Queremos recoger esto

para discutirlo en los próximos meses en alguna iniciativa, como los impuestos correctivos

que también tendrán devoluciones para los municipios”, indicó.

Gerardo Espíndola, alcalde de Arica, afirmó que históricamente y de manera injusta la

industria minera no ha entregado lo que corresponde al país, lo que también revela la

falta de un Estado que exija los impuestos que corresponden. “Por esto vemos con

esperanza la ley del royalty, pues se empieza a avanzar con la justicia para el país y los

territorios mineros. Nosotros, como alcaldes, prestamos todo el apoyo al gobierno para

que se avance en el royalty”, aseveró.

El edil dijo que en este marco de discusión en torno al royalty, se debe avanzar hacia la

equidad de los territorios, “especialmente y a modo de ejemplo la Región de Arica y

Parinacota, es la que recibiría menos recursos con esta ley -no considera recursos por

Fondo de Comunas Mineras considerando que en la comuna de Camarones existe un

yacimiento de cobre-. Nosotros estamos dentro del ecosistema minero que es el que

genera mayores ingresos al país, sin embargo, no entendemos aún porque nuestra región

es la que recibe menos recursos, además tenemos una situación fronteriza. Dado nuestra

ubicación debemos recibir un tratamiento distinto”.