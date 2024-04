Victimización del comercio establecido alcanza récord máximo en Iquique

Si a nivel nacional este indicador se sitúa en el 63,4%, en la capital de

Tarapacá es de 63,3%. Livio Lanino, presidente del Comercio Detallista

explicó a El Longino algunas de la razones del problema que afecta a los

pequeños negocios locales y sus opiniones conmueven, por lo reveladoras

que resultan.



La Cámara Nacional de Comercio (CNC) ya tiene acostumbrada a la prensa a informarnos sobre esa

actividad económica, a menudo con cifras qu pueden ser calificadas como “poco positivas” si se

atiende a la tendencia que ha venido exhibiendo ese sector desde el inicio de la pandemia hasta la

fecha.

De ese modo, cada semestre la Cámata que agrupa a los comerciantes de Arica a Punta Arenas ha

puesto el foco en mostrar (y alertar) a la ciudadanía cómo han ido aumentan los niveles de la

delincuencia que sufre o afecta al comercio establecido, acá en nuestra región y también el resto

del país, para efectos de comparar.

Así fue como durante semana, la CNC partió recordándonos que el segundo semestre de 2023

nuevamente la tasa de victimización en el comercio rompió un nuevo récord, y es que un 63,4% de

los locales establecidos de Chile fueron víctimas de algún delito.

Acto seguido, la entidad que lidera José Pakomio, presidente de la CNC, le presentó a El Longino

su último sondeo –efectuado en el período del 17 de enero al 27 de febrero de 2024– el cual

demuestra que se produjo “un alza significativa en la tasa de victimización en la ciudad de Temuco

(70,5%), Santiago (65,3%) y Antofagasta (59,8%)”, especificamente.

Este Top 3 parecía lamentable, pero no vinculado a nuestra realidad de buenas a primeras. Sin

embargo, al leer el resto de los indicadores de este extenso sondeo fueron levantándose las

alarmas: Esta última investigación evidenció que el nivel de victimización en otras ciudades era

“igual de preocupante” y provenía de ciudadaes específicas, donde llaman la atención Valparaíso y

Viña del Mar con 70,5%, Iquique que alcanza una tasa de victimización de 63,3%, para seguir con

la dupla Concepción-Talcahuano que se sitúa en un 60%.

PERCEPCION DE INSEGURIDAD

En este contexto, el presidente de la CNC, José Pakomio, afirmó que esta encuesta “arroja que la

situación (nacional) que vivimos en materia de seguridad es extremadamente crítica. Pese a las

leyes que en materia de seguridad se han aprobado, al incremento del presupuesto para las

policías o al endurecimiento del discurso frente a la criminalidad y el comercio ambulante, las

cosas no mejoran e incluso, en muchos casos, empeoran de manera preocupante”.

El dirigente del comercio establecido chileno, de inmediato, interpretó estas cifras de mayor

victimización de sus afiliados vinculándolas con la gestión de los entes públicos en materia de

fiscalización y persecución de los delitos, de tal suerte que su comentario fue: “No se ha logrado

recomponer este escenario (de mayor seguridad). Esto lo observamos hoy en la percepción de

inseguridad, en las altas tasas de victimización y en la presencia cada vez mayor del comercio

ambulante en nuestras calles”.

Pakomio Torres añadió que “El comercio está sumido en una desconfianza respecto de

autoridades que no son capaces de atender nuestras demandas, de gestionar nuestras denuncias y

de aplicar las penas que en derecho correspondan”.

Sobre los datos de victimización efectiva, el máximo dirigente de la CNC afirmó que “las personas

tienen razones fundadas para sentir miedo. No podemos normalizar vivir con temor. Lo que las

personas sienten y opinan surge de les ha tocado vivir en su entorno”.

En esa línea de empatizar con los comerciantes establecidos, el líder de la CNC elevó su particular

solitud: “Por respeto a la ciudadanía le pido a las autoridades asumir que la crisis de seguridad no

es una ‘percepción’, sino que es una ‘realidad’, de la que debemos hacernos cargo”, redondeó,

siempre manteniendo el tono de preocupación.

DELITOS Y RUBROS AFECTADOS

Del análisis más fino que proporciona el Estudio, aparece que el retail es el sector o área más

victimizado con una tasa de victimización de 89,4%.

En tanto, el comercio minorista también marcó un incremento relevante de 63,1%, mientras que

Compra y Venta de Automóviles, Empresas de Logística y Estaciones de Servicio junto a Hoteles y

Restaurantes presentaron tasas de victimización de 61,7% cada una.

En cuanto al delito y/o falta denominadas “de mayor ocurrencia”, este sondeo arrojó que el

llamado “hurto hormiga” obtiene el primer lugar (con 30,1%), seguido por daños materiales al

local – que incluye incendios, destrozos y rayados, entre otros– (con 25,2%) y luego el hurto (con

25%).

Más adelante, se consigna el famoso “robo de accesorios de vehículo comercial”, que figura con

un 16,9%, delito económico con 10,9% y atrás está el robo de mercancía en ruta, donde un 8,2%

de los comerciantes encuestados fue víctima.

En tanto, subiendo en el nivel de gravedad del delito, el robo con violencia afectó a un 5,3% de los

comerciantes y el robo de vehículos de uso comercial golpeó a un 4%.

El gran retail, que comprende a tiendas por departamento, supermercados y farmacias, es el más

victimizado de todos en lo que respecta a hurto hormiga (65,2%) y hurto (60,8%), pero destaca

también otros daños materiales al local (con un 53%) y el robo con violencia (con 9,9%).

Los robos de mercancía en ruta que afectaron al grupo anterior junto con las estaciones de

servicio, compraventa de automóviles y logística, allí resalta la comisión del delito agrupado en la

categoría de “robo de accesorios de vehículo comercial”.

De acuerdo a los datos de este informe, aquellos encuetados y comerciantes que son víctima de

algún delito, lo sufren en su mayoría “más de una vez”, con una media de 19,8 veces, dato que

está en la misma línea con la medición anterior.

Aislando cualquier consideración vinculada al “hurto hormiga”, la media de ocurrencia es de 4,8

veces; lo cual implica que, durante el período aludido, los locales fueron en promedio unas 4,8

veces víctima de algún otro delito.

Asimismo, descartado el hurto hormiga, los delitos que destacan con ocurrencia de más de una

vez durante el período fueron: hurto, donde un 68,9% de las víctimas lo fue más de una vez,

seguido por otros daños materiales al local (66,3%), delito económico (50,1%) y robo de accesorios

de vehículo comercial (48,9%).

SE NECESITAN “DENUNCIAS”

Finalmente en este detalle y bajo la categoría de “saqueo”, el 42,9% fue víctima de este delito más

de una vez y en robo de mercancía en ruta el indicador alcanza el 40,5%.

Por último, de todos los comerciantes encuestados que fueron víctimas de “robo con violencia”

–uno de los delitos de mayor impacto personal y connotacion pública a la vez– la investigación

dice que un 26,3% de los afectados lo sufrió más de una vez.

Del universo de aquellos “comerciantes establecidos” que fueron victimizados por algún hecho

delictual, un 62,4% no denunció ningún delito, destacando en rubro Otros Minoristas y, en cuanto

a las ciudades, destacan en la no denuncia Antofagasta, Valparaíso/Viña y Puerto Montt. Mientras,

de aquellos que denunciaron al menos una vez, un 81,4% no obtuvo los resultados que esperaban

o creían, y solo un 11,8% manifestó haber obtenido los resultados esperados.

Entre las principales barreras que frenan las denuncias se encuentra que los denunciantes no

confían en la eficacia de la denuncia (73,1%), por ser un robo de bajo monto (52,9%) y por ser un

trámite engorroso (50,2%). Luego le sigue que no denuncian por no tener pruebas (32,2%) y por

falta de tiempo (32,5%).

La encuesta también reveló que un 42,3% de los establecimientos reporta presencia de comercio

ilegal en la cercanía de sus negocios, lo que se traduce en un aumento en comparación a la

medición anterior. Este factor se acentúa en Valparaíso-Viña del Mar con un 52,4%, Temuco con

un 44,3%, Santiago con un 43,4% e Iquique con un 43%.

Vinculado a la seguridad implementada, la encuesta de la Cámara Nacional de Comercio reveló

que cada local cuenta –en promedio– con seis medidas en que basa su protección. Así, entre las

medidas más utilizadas se encuentran las cámaras de seguridad, reducción de manejo de efectivo

en tienda, rejas exteriores, rediseño del local, coordinación con los vecinos y alarmas. De

hecho, un 54% de los encuestados asesgura que tiene gastos fijos mensuales asociados solo a

seguridad.

“MÁS AFECTADOS, LOS DETALLISTAS”

Muy bien informado de esta materia y la encuesta, Livio Lanino, presidente de la Cámara de

Comercio Detallista y Turismo de Iquique, estima que –a pesar de reconocer una realidad

compartida que afecta a todo sector– a su juicio la victimización del 63,3% de Iquique es mayor en

la práctica.

“Lo importante es considerar que, más allá de la percepción de inseguridad y la victimizacion,

pienso que las autoridades deben considerar que nuesra gente, los comerciantes, tiene un temor

tremendo. Ese temor proviene, en primer lugar de que vemos cómo se nos van acortando las

horas de trabajo, agravado más con la nueva legislación en que se nos acorta la actividad a 40

horas semales y a ello se suma problemas que se instalaron desde el inicio de la pandemia en que

la gente no quiere salir a la calle a comprar ni a nada cuando ya comienza a oscurecer, porque está

instalado el miedo frente a los robos, a los asaltos”, se lamenta el dirigente local.

Agrega en dicha evaluación de la CNC “no está lejos de la realidad, pero pienso sinceramente que

en Iquique esos indicadores son un poquito más, ya que estos sondeos cubren generalmente en

los puntos de venta más garndes y del sector Centro, pero más allá de ese radio principal y por

tanto los comerciantes detallatista es más expansivo y está presente también en las poblaciones y

esos locales, por muy pequeñito que parezcan esos negocios, están sufiendo los embates de la

inseguridad y los delitos”, recalca de manera enfático.

Lanino Rondón tiene una opinión muy clara a este respecto: “Los problemas del comerciante

sencillo, modesto, de la tercera edad, no están siendo reflejados por estos sondeos y resulta que

son ellos los que están en la Primera Línea de este conflicto y quienes sufren más ya que estos

comerciantes de Iquique, y también Alto Hospicio con toda certeza, tienen capitales más

pequeños, no tienen la posibilidad de comprar cámaras de vigilancia, botones de alarma, tampoco

guardias de seguridad, dado que esas inversiones les altera sus costos que son muy, muy

acotados”.

Al cierre, Livio Lanino lanza un desafío a los lectores y a las autoridades: “Lo invito a recorrer las

calles fuera del centro e Iquique y van a percibir que están todas las casas y los pequeños negocios

totalmente enrrejados porque se ganan su sustento con muchos problemas y siempre viven

muertos de susto, pensando que los van a robar, que los van a asaltar ”.