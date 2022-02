 Vecinos de Villa Casas del Alto Se defenderán de tomas de viviendas que realizan los “okupas” migrantes￼

Los vecinos de la Junta Vecinal Casas del Alto en el sector El Boro de están preocupados por las acciones de tomas por parte de migrantes que siguen llegando a la comuna.

Asi lo señaló a Diario El Longino Yerko Balbontín, presidente de esa unidad vecinal, ubicada en el sector norte de Alto Hospicio.

Según explicó, las tomas de los “okupas” aprovechan que los arrendatarios dejan las casas y los dueños de los inmuebles, no alcanzan a pintarlas de nuevo o arreglarlas, cuando se encuentran que sus viviendas están tomadas por desconocidos.

“Hay un malestar justificado en la población, porque migrantes se toman las viviendas y después viene el drama para que abandonen el inmueble. Esto ocurre principalmente a las personas que ofrecen en arriendo sus viviendas a familias que después se trasladan a otros lugares. Al dejar la casa que arrendaban y cuando los propietarios se demoran en pintarlas y refaccionarla, aparecen grupos especialmente de migrantes venezolanos que ocupan esas casas. Este es un tema que se ha repetido muchas veces en nuestra comuna, especialmente en el sector de Las Mulas, donde se han tomado terrenos; también en un sector del Autódromo, otra toma. Para enfrentar este fenómeno en caso de toma de casas, todos nuestros vecinos saldremos a defender lo nuestro y para eso estamos coordinados vía whatsApp”.

Aprovechando este contacto con Diario Longino, Balbontín, también se refirió a las molestias ambientales que sufre los habitantes de ese sector porque el vertedero municipal de Iquique, no ha cumplido con el plan de cierre junto con las instalaciones de chimeneas para liberar el gas metano. “Ese vertedero no está operando y no se ha hecho la pega que debiera realizar como el caso de enterrar la basura. El vertedero privado no nos complica mucho porque está más alejado de la población. Allí no reciclan, pero es un basural más, no más”.