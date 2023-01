¡Por favor ayúdenos! Es el desesperado llamado que hace una familia

chilena de la localidad de Taipihuano, caserío fronterizo de la comuna de

Colchane, luego de avistar el ingreso de decenas de migrantes irregulares

quienes se encuentran a metros de sus hogares.

“La señal tampoco es estable, en cualquier momento ya no tenemos

señal, en la noche no hay señal y cómo llamamos nosotros, cómo

logramos comunicarnos con ustedes, por favor ayúdenos ya no podemos

hacer nada más tarde por favor”, es parte del relato que vecinos hicieron

llegar a la Unidad de Seguridad Ciudadana del municipio de Colchane.

Todavía está fresco en sus memorias como hace casi un año exacto sus

propiedades fueron saqueadas por migrantes irregulares quienes

ingresaron a sus moradas llevándose sus bienes y defecando por toda la

vivienda, por lo que solicitan ayuda con urgencia.

“Nosotros en realidad estamos mal… porque esa gente no tiene respeto,

no tiene nada, no piensan en los niños en nada. No tienen respeto y

muestran sus armas como si fueran un juguete y para nosotros es

terrorífico.

Usted vio cómo quedó nuestra casa la otra vez, todas saqueadas las

ventanas y las puertas rotas, por favor ayúdennos es todo lo que le

pedimos es que vengan los militares”.

Los vecinos enviaron imágenes a seguridad ciudadana del municipio de

Colchane, donde se pueden avistar a decenas de migrantes movilizarse o

esconderse entre los matorrales.

Tras el llamado del Municipio de Colchane carabineros fue al sector con el

único vehículo que tienen para vigilar toda la comuna. Producto de ello los

migrantes se refugiaron tras un barranco a la espera que los efectivos se

retiren y continuar su marcha hacia el país.

“Se están quedando allá en el barranco porque por ahí venían muchos, se

entraron ahí y un grupo que llegó acá cerca de la casa hasta que llegó

carabineros …imagínese ya va a llegar la noche y van a empezar a llegar

acá a la casa”.

El municipio de Colchane coordinó con la Delegación Presidencial

Provincial del Tamarugal dando cuenta de esta situación. Desde la

Delegación aseguraron que se coordinarán con el ejército para enviar una

patrulla al sector sobre todo en la noche.