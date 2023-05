Juan Francisco Ortún Q.

Académico Escuela de Comunicaciones U.Central

Una vez más, el deporte rey hace noticia y no precisamente por grandes actuaciones individuales,

por loables acciones colectivas, sino que por meros actos delictuales a los que lamentablemente

ya nos estamos acostumbrando y a los que nadie les pone atajo, pese a que en muchas ocasiones

han dicho basta y que se tomarán severas medidas para “cortar de raíz estos hechos vandálicos”.

Una vez más, un partido de fútbol se debe suspender debido a que los mal llamados barristas se

apoderan del espectáculo, claro que de un acontecimiento manchado ya en reiteradas

oportunidades por delincuentes que hacen de las suyas a vista y paciencia del público, de guardias,

de cámaras que graban y de personeros del fútbol que impávidamente ven cómo se ensucia una

actividad que ellos mismos dirigen y que no son capaces tomar las decisiones adecuadas para

impedir que sempiternamente se sigan viviendo y sufriendo hechos que pudieran finalizar en

lamentables consecuencias.

Una vez más, niños, mujeres y aficionados al tablón ven truncadas sus ilusiones de disfrutar con un

clásico futbolístico, que por muy venido a menos que esté, de todas maneras, despierta el interés

de gente y fanáticos que, además, no solo salen de su casa para ir a un estadio que el club de sus

amores no tiene, sino que deben viajar más de 400 kilómetros para vivir una desilusión enorme y

un largo regreso muy desmotivador.

Una vez más, un organismo estatal, Estadio Seguro, dependiente del Ministerio del Interior y

Seguridad Pública, salta al tapete noticioso porque las acciones tomadas desde el año 2011,

cuando fue creado, no han dado los frutos que se han implementado y las vergonzosas imágenes

que hemos visto, han dado la vuelta al mundo, ensombreciendo una disciplina que se dice

profesional. El que una persona deje su cargo no soluciona el problema, independientemente de

que aquello se produzca.

Una vez más, se escuchan voces que suplican que los agentes del orden retornen a los reductos

deportivos, que los estadios se llenen de carabineros para que el fútbol se pueda desarrollar en

condiciones adecuadas como si fueran los grandes salvadores de la pasión de multitudes, pero se

olvidan que, en épocas pretéritas, teniendo en los recintos de fútbol a quienes hoy claman su

regreso, estos hechos también se produjeron y pruebas hay demasiadas, incluso con lamentables

consecuencias mucho más graves que las que dan motivo a esta columna. La memoria es frágil.

Una vez más es indignante escuchar a autoridades del fútbol chileno, después de lamentarse de lo

ocurrido, preocuparse de si el equipo local debe perder los puntos, si el encuentro se debe jugar

sin los aficionados o si se debe cambiar de estadio, como si algunas de esas medidas fuera la gran

solución para terminar con los actos que se vienen produciendo con mayor asiduidad, pero que

muchos no tienen la connotación de un clásico, como le llaman quienes olvidan que ese vocablo

significa modelo digno de imitación.

Bochornosos incidentes como los descritos, se acabarán solamente cuando distintos estamentos

involucrados en una actividad privada, trabajen conjuntamente y tomen las medidas que

realmente sean las necesarias. Hay que invertir en tecnología para impedir que delincuentes una y

otra vez sean los protagonistas del espectáculo, lumpen que son asiduos al tablón y que ya están

identificados desde hace tiempo. Hay que modificar las penas para que estos mal llamados

hinchas tengan el castigo que se merecen y no solo una palmadita como hasta ahora.

Los clubes deben tener gente idónea, que sirva al fútbol y no se sirva de él. El organismo máximo

del balompié en nuestro país debe tener dirigentes que sigan la misma senda que los

anteriormente mencionados. Solo así, junto con otras medidas educativas y punitivas, podremos

disfrutar de un deporte que intenta desarrollarse adecuadamente. Si quienes tienen la

responsabilidad de velar por el adecuado desarrollo, en acontecimientos venideros no tendremos

que referirnos a ellos diciendo: “Una vez más…”