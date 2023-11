Tras filtraciones de agua: Sernac presentó demanda colectiva en contra de autopista Vespucio oriente por su falta de servicio tras continuas filtraciones de agua

● el objetivo de esta acción legal es que la concesionaria no sólo sea multada por las diversas infracciones a la Ley del Consumidor en que ha incurrido, sino que, además, compense a los usuarios que fueron afectados por una serie de incumplimientos en la prestación del servicio,

El SERNAC presentó una demanda colectiva en contra de la Autopista Vespucio

Oriente (AVO 1), cuyo propósito es que todos los usuarios que se vieron afectados

por una serie de incumplimientos en el servicio ofrecido tras las filtraciones de agua

que se produjeron en un tramo de la autopista, sean adecuadamente compensados,

además de que se le apliquen las más altas multas por diversas infracciones a la Ley

del Consumidor.

“A pesar de nuestros esfuerzos como Servicio y de nuestra disponibilidad y apertura

al diálogo, AVO 1 se negó a ello, luego de habernos manifestado, de manera previa e

informal, su intención de participar en esta instancia extrajudicial, habiéndonos

solicitado, además, una prórroga para responder”, indicó el director nacional del

SERNAC, Andrés Herrera.

Y agregó: “lamentamos que AVO 1 no haya estado dispuesta a entregar una solución

directa y rápida a los consumidores ante los problemas que le generó y que eluda su

responsabilidad cuando ha infringido la ley, tratando de ganar tiempo con actitudes

dilatorias, sin entregar compensaciones justas a los consumidores. Por ello, ahora

AVO 1 deberá responder ante los tribunales de justicia”.

El director nacional del SERNAC, Andrés Herrera, explicó que el Servicio busca que la

Autopista Vespucio Oriente (AVO 1), compense, ahora por la vía judicial y de cara a

los tribunales de justicia, lo que se negó a realizar mediante la acción extrajudicial

que le propuso el Servicio en su momento, y que justamente tenía por objeto,

mediante un procedimiento regulado, transparente y expedito, lograr una propuesta

compensatoria completa y oportuna para los consumidores y consumidoras

afectadas, mediante un eventual acuerdo entre las partes.

Asimismo, la autoridad reveló que el gerente legal de la concesionaria, junto con su

gerente general, solicitaron una reunión con el SERNAC, la cual les fue concedida. En

dicha instancia, se explicó el contexto y propósito de los PVC en general y de éste en

particular. En dicha instancia, la empresa manifestó su conformidad con el

mecanismo y su, hasta entonces, disponibilidad para participar, sin perjuicio de

formalizar posteriormente dicha respuesta de manera formal, tal como lo establece la

ley. Sin embargo, habiendo transcurrido el plazo prorrogado, finalmente AVO 1 se

negó a participar en el procedimiento voluntario colectivo, a pesar de lo expuesto en

la reunión.

“Creemos que la concesionaria ha sido muy poco seria y nos hizo perder tiempo, pero

lo más relevante, es que le hizo perder tiempo a los consumidores, quienes sufrieron

las consecuencias de su falta de servicio. No es aceptable que un proveedor como

AVO 1 utilice actitudes dilatorias y no enfrente su evidente responsabilidad de manera

proactiva, promoviendo la entrega de soluciones rápidas y expeditas a los usuarios

que ha afectado”, indicó la autoridad.

Esta demanda colectiva del SERNAC es complementaria a las acciones que ha venido

realizando el Ministerio de Obras Públicas y busca la compensación de los daños

sufridos por los consumidores y consumidoras en relación con los incumplimientos

señalados anteriormente, además de la aplicación de las más altas multas que sean

procedentes por infracción a la Ley del Consumidor.

Herrera explicó que en este caso estamos frente a incumplimientos que vulneran a los

consumidores en los derechos protegidos por la normativa de consumo (LPC),

principalmente al no poder acceder al servicio en los términos ofrecidos, publicitados

y comprometidos, viéndose impedidos de utilizar dicha autopista de “alta velocidad”,

lo que generó múltiples perjuicios a las y los consumidores, relacionados, por

ejemplo, con mayores tiempos de desplazamiento, pero especialmente problemas de

seguridad en la circulación, enfatizó la autoridad.

Desde que comenzaron las filtraciones de agua, en agosto pasado, el SERNAC ha

recibido alrededor de 100 reclamos de parte de los consumidores, principalmente por

no poder acceder al servicio en los términos ofrecidos y contratados y por problemas

de inseguridad al transitar esa vía de “alta velocidad”.

Apenas surgió el problema, el Servicio comenzó a realizar diversas gestiones

tendientes a recabar antecedentes y analizar el caso, para poder tomar las acciones

necesarias para ir en defensa de los derechos de los consumidores.

De hecho, a fines de septiembre el organismo ofició a la concesionaria AVO 1,

solicitando una serie de antecedentes relativos a las filtraciones denunciadas por los

consumidores, entre ellos, los motivos que las provocaron, cómo informaron de esta

situación a los usuarios, las medidas de mitigación adoptadas y los mecanismos que

iban a implementar para compensar a los afectados, entre otros aspectos. Cabe hacer

presente que este requerimiento de información tampoco fue respondido por parte de

AVO 1.

Posteriormente, el SERNAC se reunió con el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado,

quien proporcionó una serie de antecedentes relacionados con el perjuicio que

estaban sufriendo los consumidores y vecinos de esa comuna al verse impedidos de

acceder al servicio comprometido.

Finalmente, y tras analizar los antecedentes, el Servicio inició el pasado 26 de

octubre un PVC con la concesionaria AVO 1, pero la empresa finalmente rechazó

participar en esta instancia extrajudicial.

Es importante recalcar que los usuarios de autopistas tienen una serie de derechos

desde el ámbito del consumo, entre ellos, a recibir información veraz y oportuna, a

recibir el servicio comprometido en los términos pactados y en condiciones seguras, a

pagar de acuerdo a la tarifa establecida y a que las empresas respondan en caso de

incumplimientos.

En este contexto, y frente a incumplimientos de estas obligaciones y que resulten en

un perjuicio para los consumidores, el SERNAC tiene la facultad de exigir a las

empresas la reparación de los afectados a través de los mecanismos establecidos en

la Ley del Consumidor, pudiendo iniciar PVC o demandas colectivas cuando no existe

voluntad de alcanzar un acuerdo rápido en favor de las y los consumidores, tal como

ocurrió en este caso.