Tanita Tikaram; Vanguardia en la “Música Alternativa”

Por: Manuel Castillo Martínez

*protected email*

Ya hace buenos años atrás; en mis funciones de Director Ejecutivo y Director de Programación, de la desaparecida radio salesiana “Don Bosco” F.M; conocí la música de Tanita Tikaram, esta esplendida compositora, cantante y música alemana, pero criada en Inglaterra; desde cuando tenía 12 años de edad.

Tanita; nació un 12 de Agosto de 1969 en Munster Alemania. Desde niña, gusto de ser artista y ya cantaba en bares londinenses; hasta que la vio un productor del afamado sello discográfico “Wea Records”; y gracias a él grabó su primer álbum llamado “Ancient Heart” (Viejo Corazón) en 1988, Este es el disco al que me refería al decir cuando escuché a Tanita Tikaram por primera vez, que entre paréntesis; programe sus más grandes singles , como lo fueron “Valanetine Heart” y “Cathedral Song”; dos enorme éxitos.

Así la carrera de Tanita Tikaram comenzaba con éxito y siendo un gran aporte a la música llamada “Alternativa”.

Su discografía es bastante interesante: “Ancient Heart” (1988)

“The Sweet Keeper” (1990); “Everybody’s Angel” (1991);

“Eleven Kinds of Loneliness (1992); “Lovers In The City” (1995);

“The Best Of Tanita Tikaram”(1996) ( Resúmen de éxitos) “The Cappuccino Songs” (1998); “Sentimental” (2005); “Can’t Go Back” (2012) y “Closer to the People” (2016).

Con la aparición de la pandemia; Tanita Tikaram, continúo realizando videos desde su casa; para los amantes de la buena música y para sus seguidores en especial, cosa que no ha dejado de hacer y en buena hora para los que gustamos de la buena música,

Este 2022; ha realizado una colaboración con la artista visual Sonia Boyce en la obra Feeling Her Way junto a Poppy Ajudha, Jacqui Dankworth, Sofia Jernberg y la compositora Errollyn Wallen invitadas a improvisar, interactuar y jugar con sus voces. Boyce fue galardona con el León de Oro en la 59 Bienal de Venecia por esta obra.

Hoy en día, aun no tiene giras y prosigue su trabajo, colaborando con otras figuras y sigue aportando desde su casa; pero los que somos admiradores de su música, esperamos con ansías un nuevo disco y una nueva gira.

Tanita Tikaram; gran talento de la Música Alternativa”.