“Taberna de las Escobas”; Antigua Tradición Europea

Por: Manuel Castillo Martínez

Cervantes, ni más ni menos; avalan que; “Taberna de las Escobas”;

es el bar restaurant más antiguo de España; pues él mismo estuvo

varias veces allí.

Y es que “Tabernas de las Escobas”; fue fundado en 1386!; si hasta

Cristóbal Colón fue uno de sus clientes.

Ubicado en la calle Älvarez Quintero 62; en la ciudad de Sevilla; en

la Madre Patria. Su nombre se debe, pues el dueño original de este

bar, era un antiguo vendedor de escobas y luego decidió agregar a su

negocio, la distribución de vinos, que luego se convertiría en una

taberna; según las estadísticas, la primera en Europa y en el Mundo.

A su calidad de bar; hay que agregar hoy en día; la gastronomía

típica española; que en lo personal me encanta; como buen

descendiente directo de español; y además es tanta la importancia de

este bar que. la calle donde quedaba era llamada también, calle “Las

Escobas”; lo que es hoy calle Álvarez Quinteros.

Personajes históricos como: Lope de Rueda, Dumas, Lope de Vega,

Lord Byron o los hermanos Álvarez Quintero pasaron por la taberna

Hasta el mismo Colón, de cuyo acontecimiento tampoco hay

documentos, fue uno de sus clientes. Pero su dueño nos insiste

también que, siendo la taberna más famosa, no cabe duda de que una

celebridad como él no podía dejar de visitarla. Tal era la importancia

de este sitio gastronómico, que el poeta Fernando de los Ríos (1886)

le dedicó un poema que comenzaba así: “Eres decana en Sevilla,

Taberna de las Escobas, pues ya cerca de seis siglos, con sus nieves

te corona”

Interesante pues, tenemos en el bar; toda la cultura; el arte y la

historia, y todo aquello acompañado de un buen trago o cerveza y de

la tradicional Gastronomía española en esta. La taberna o bar, más

antiguo de Europa y del Mundo.

En la actualidad, el restaurante cuenta con una terraza y dos

comedores interiores. Y en la carta no faltan los típicos platos de la

gastronomía andaluza y mediterránea: salmorejo con jamón,

“pescaito frito”, guisos, carnes variadas, entre otros. La clave está,

como no, en la cocina. “Tenemos una cocinera de El Coronil

(Sevilla) que es la base de lo que se come en Las Escobas, que no es

otra cosa que una cocina andaluza y de calidad, algo que demanda el

turista, que conforma el 80% de nuestra clientela”. De hecho, el

certificado de calidad de AENOR, así como el Premio Nacional al

Mérito Hostelero respaldan la calidad de su cocina.

“Taberna Las Escobas”; en la preciosa ciudad de Sevila; en Nuestra

Madre Patria.