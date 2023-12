Servel y SLEP suscriben acuerdo para fomentar la educación cívica

En dependencias del Servicio Electoral se suscribió ayer el convenio entre el

Servicio Local de Educación Pública de Iquique (SLEP) y Servel Servel

Tarapacá, para concretar acciones conjuntas en los ámbitos de la Educación

Cívica Electoral y el apoyo a las elecciones de los Centros de Alumnos de la

Comuna de Iquique y Alto Hospicio.

El acuerdo fue sellado por el director regional del Servicio Electoral de

Tarapacá, Luis Arangua Werner y el director ejecutivo del SLEP, Najle Majluf.

Sobre este trabajo conjunto, Arangua Werner resaltó que es

importante entregar una formación cívica a la ciudadanía y en

particular a los niños, “especialmente en lo que se refiere a la

importancia de la democracia, del voto, el derecho a elegir y

el derecho a ser elegido, eso es fundamental”.

Enfatizó que muchas veces el desencanto con la política

viene del poco conocimiento. ”A veces no tenemos la

voluntad de aportar con nuestro granito de arena a la

democracia, la democracia la hacemos entre todos y una

forma justamente de entender que es entre todos es que los

niños desde pequeños puedan entender la importancia que

tiene cada uno de ellos en una sociedad democrática y cuál

puede ser su aporte”

Sobre la importancia del convenio dijo que afianza lo que

venían trabajando todos los años en la formación ciudadana,

en la educación cívica, en apoyar a las elecciones en los

establecimientos educacionales de Iquique y Alto Hospicio en

particular.

“Esto nos permite tener a un ente que va a poder focalizar de

forma seguramente más eficiente y por tanto tendremos un

puente de plata, para canalizar de mejor forma nuestros

esfuerzos y nuestros recursos y ambas instituciones se beneficien mutuamente y beneficien a Chile en definitiva con este con este convenio”.

Respecto a la operatoria del acuerdo es optimizar lo hecho en

estos años apoyando en elecciones con más de 4.000

alumnos en la región, “lo importante es la cantidad de

establecimientos que nos piden habitualmente ayuda, ahora

con el apoyo y con el trabajo que se va a hacer el SLEEP

seguramente vamos a mejorar muchísimo el cumplimiento de

esta tarea y este objetivo el 2024”.

SLEP

Respecto a la trascendencia de este convenio, el director ejecutivo

del SLEP, Najle Majluf comentó que esto viene reflejar una educación integral

que pretenden instaurar como nuevo servicio local.

“Al ser los nuevos sostenedores de toda la educación de la

provincia, es muy importante para nosotros poder entregar

una educación de calidad y una educación de calidad no es

más de lo mismo, sino que, por el contrario, es mejorar

componentes educativos que realmente impacten en las

trayectorias de nuestros niños y niñas, y entre eso está la

educación cívica. Somos unos convencidos que este

convenio con Servel no solo va a beneficiar a más de 20.000

niños y niñas de la provincia, sino que también a más de

3.000 docentes, asistentes y educadores de párvulos que se

van a ver fortalecidos en la forma de entregar esta nueva

visión de vida en sociedad y de vida democrática”.

ALTO HOSPICIO

También el director ejecutivo del SLEP abordó la situación

surgida la semana anterior desde el municipio de Alto

Hospicio, al solicitar aplazamiento para que los colegios administrados por la casa edilicia sean incorporados al Servicio Local de Educación Pública.

¿Algún fundamento legal para esta solicitud?

-No, la verdad es que claramente el municipio de Alto

Hospicio está en su derecho absoluto de poder hacer este

requerimiento. El Ministerio de Educación está totalmente

llano a poder recibir este requerimiento, procesarlo y

pronunciarse, obviamente dentro del marco legal que la ley

nos establece. Y si usted me preguntan a mí, creo que

solamente lo que está haciendo el municipio es tratar de

ejercer un derecho y tenemos que esperar que la

institucionalidad funcione, ya sea con una respuesta positiva

o negativa, dependiendo de las condiciones que ellos utilicen

para fundamentar.

Ejercen derechos que tienen y serán los estamentos

respectivos quienes determinen si procede o no procede.

-Así es, siempre debe ser así en todos lados, todos tenemos

derecho, como también tenemos obligaciones y en ese

sentido le deseo lo mejor al municipio de Alto Hospicio. Lo

más importante es que es en pos del beneficio de todos los

niños y niñas que habitan ahí.