“Señoras y Señores, venimos a contar…” 10 de febrero de 1935, nace Luis Advis Vitaglich

Marcelo González Borie

Historiador y Etnomusicólogo

Autor de obras sobre la Historia de Tarapacá



Sin duda alguna, la Cantata Popular “Santa María” de Iquique; constituye la

piedra angular sobre la que se construyó todo el movimiento del llamado “Canto

Nuevo” de Chile y que aglutinó a grupos emblemáticos tales como Quilapayún, Inti

Illimani; solistas tales como Víctor Jara o Quelentaro; que crearon una estética

nueva, que mezclaba elementos del folklore con temáticas muy comprometidas

con el ideario político del socialismo de los años 60.

Pues bien, el gran responsable musical de esta eclosión de creatividad fue

el iquiqueño Luis Advis Vitaglich, que nacido el 10 de febrero de 1935, compone

entre los años 1968 y 1969, nuestro “segundo himno” de Iquique: La Cantata.

Desde su más tierna infancia, demostró su vocación musical, pero los

azares de la vida lo condujeron hasta Santiago a estudiar filosofía en la

Universidad de Chile. No obstante seguir su carrera, aprovechó su estancia en la

capital, para frecuentar las cátedras de música del maestro Albert Spikin y del

compositor Gustavo Becerra, con lo que generó una base sólida de conocimientos

musicales que le permitieron combinar las enseñanzas de la filosofía y la estética,

con el mundo musical que bullía en su creativa mente.

Testigo y protagonista de uno de los periodos más convulsos de la historia

de Chile, Advis pide permiso a la Universidad de la que era ya académico, y se

traslada a nuestro puerto para descansar a principios del año 1968, así es que,

inspirado por el libro “Crónicas de Tarapacá” de Fray Kbrito, comienza a esbozar

un texto que será el germen de lo que meses más tarde, sería el libreto de la

Cantata Santa María.

Componiendo en su añoso piano Hoof (que malamente se conserva en una

casa particular), termina a principios de 1969 la partitura de la obra que se

transformará, en mi humilde juicio, en la obra musical más significativa y bella de

toda la musica chilena.

En efecto, se podrá estar de acuerdo o no, en aspectos de la historia

narrada; relato que obedece a motivos más políticos que históricos; se podrá

discutir sobre el número de víctimas reales ocasionadas ese 21 de diciembre de

1907; pero nadie puede sustraerse al hondo dramatismo e inexorable belleza de la

obra musical, que fue estrenada, el 4 de julio de 1970, con ocasión del

lanzamiento de la candidatura presidencial de Salvador Allende; interpretada por

Quilapayún y con la narración de Héctor Duvauchelle.

Con motivo del exilio de Quilapayún y la destrucción de la mayoría de

copias del vinilo de la “Cantata”, el grupo graba una nueva versión en Cuba, con la

narración del propio Duvauchelle, pero con un libreto intervenido por el gran

escritor Julio Cortázar, quien se atrevió a modificar algunos versos para darles

mejor rima, lo que ocasionó el profundo enojo del compositor, quien preparó una

extensa carta para Cortázar la que nunca envió, dado el fallecimiento del escritor.

A pesar que Advis, en más de una ocasión se declaró como un hombre

apolítico (impensable en un profesor de filosofía), compuso también distintas obras

para ser interpretadas por Inti Illimani (“Canto a la Semilla” o la muy pasquinera

“Canción del Programa de la UP”). Con motivo del Golpe Militar del 11 de

septiembre de 1973, el compositor vuelve a Iquique y es dado por muerto (por un

supuesto fusilamiento) publicado en un diario de la ex República Democrática

Alemana; lo que evidentemente, constituyó una falsedad, dado que Luis, Don

Lucho, como se le llamaba coloquialmente en su Iquique natal, dedicó su tiempo a

nuevas composiciones: las bandas originales de las películas “Julio Comienza en

Julio”; “Cachimba” y obras de cámara como el Oratorio “La Pampa del Tamarugal”,

“Música para Tiempos de Adviento” y la ópera “Murales Extremeños”.

Lamentablemente, y esto no es responsabilidad de Advis, su obra fue

malamente utilizada como fuente y referencia histórica, sobre un hecho trágico y

que ha sido juzgado por la historia erradamente con ojos actuales sobre un hecho

ocurrido hace ya casi 120 años.

Mencioné líneas atrás, que uno podrá estar de acuerdo o no con las

circunstancias narradas en la Cantata, o con el número de víctimas; pero nadie y

en eso estoy seguro, nadie podrá objetar la monumental belleza de la pieza

musical escrita por este notable iquiqueño que fue premiado con la Medalla

“Premio Presidencial a la Música Docta” en el año 2003, falleciendo en Santiago,

el 9 de diciembre de 2004.