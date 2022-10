Senador Insulza tras ratificación TPP 11: Rechazar este tratado hubiera sido muy perjudicial para Chile

El senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, se refirió al recientemente ratificado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como el TPP 11. En la oportunidad el senador presidió la mesa por una enfermedad de su presidente, senador Álvaro Elizalde. “Este avance para mi es importante, siempre he dicho que es un buen tratado, une a naciones Americanas, de Oceanía y del Asia Pacífico, pero se largó una campaña feroz hace unos años atrás, de hecho, a muchos países le produjeron ruido las cláusulas que estaba ingresando a este tratado Estados Unidos. Cuando llegó Trump al poder, con un lenguaje más duro, muchos se atemorizaron, y en ese clima en Chile surgió una campaña de No al TPP 12”.

En este sentido, el senador indicó que “Trump decidió que no estaría en este tratado tiempo después, por lo tanto se transformó en el TPP 11, entre países con economías medianas, que no crean problema alguno a Chile, pero por algún motivo se continuó hablando en contra del tratado, quizás por razones políticas o ideológicas, gritando que este tratado era perjudicial para Chile, que no podríamos industrializarnos, que las semillas, que el cobre o la soberanía”.

Con el paso del tiempo, y volviendo al momento actual, a juicio del legislador socialista, “esto terminó repercutiendo en el Gobierno del Presidente Boric, quien podría haber retirado el tratado del Congreso, pero no lo hizo, entendiendo con esto claramente que, siendo el Presidente de todos los chilenos, empezaba a pensar que estas cosas eran útiles y necesarias para el país y todos los cuentos que se decían de esto, no son solo fake news, sino que, en casos como las semillas originarias, estas están excluidas del comercio internacional”.

El senador Insulza señaló que, “en relación al sistema de resolución de controversias, Chile ha perdido solo una vez en este, pero por algún motivo alguien en este país piensa que cuando le está yendo mal en algo, hay que prorrogarlo todo lo posible. Yo hablé con senadores de Apruebo Dignidad que lo votáramos luego y no dar una lata, porque estaban los votos para aprobarlo, sin embargo, lo retrasaron todo lo que pudieron”.

“Finalmente tenemos TPP y estoy muy contento, Chile ha crecido mucho hacia el Asia Pacífico y haber rechazado este tratado hubiera sido muy perjudicial. El paso que sigue es el depósito de este tratado, en este caso es la primera ministra de Nueva Zelanda; lo que debemos hacer, luego de ratificarlo, la última vez que no se hizo el depósito de un tratado es el que ratificó el Congreso sobre derechos humanos, previo al 11 de septiembre y fue Pinochet quien no hizo el depósito de este, no podemos hacer algo similar hoy, no armemos el cuento ahora que el Presidente tiene la última palabra”, finalizó Insulza.