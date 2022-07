Senador Insulza: Plan Nacional de Seguridad Pública es lo que necesitamos

El senador por la región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, estuvo presente durante la visita del Presidente Gabriel Boric, y dentro de sus actividades estuvo la reunión del consejo de seguridad y el lanzamiento, junto a la ministra del Interior Izkia Siches, del Plan Nacional de Seguridad Pública, en dependencias del Liceo Artístico, donde participó en su calidad de presidente de la Comisión homónima del Senado.

Abordado el parlamentario sobre el tema, se refirió, en primer lugar, a la importancia de este encuentro, más aún en la ciudad de Arica. «El último plan se realizó durante 2004, cuando era ministro del Interior, en un contexto similar, pero no en la gravedad del que vivimos hoy. Desde ese entonces hasta hoy, no ha habido otro intento de abordar en conjunto el tema. Durante el gobierno anterior se planteó un plan de reforma de las policías y cosas por el estilo, pero no un plan de esta complejidad».

Consultado el parlamentario respecto a los dichos de la vocera de la Corte Suprema, donde calificó incluso de pandemia delictiva el momento actual de delincuencia del país, dijo que «La vocera habla a nombre de la Corte Suprema, por lo tanto, la Corte debería hacerse cargo de esta ‘pandemia’, que en realidad no existe, porque caracterizó la pandemia con delitos que en realidad tenemos poco en Chile. Ella se lanzó contra el sicariato como un gran tema, a partir de un hecho que había ocurrido en el día en Santiago, y que al final no era sicariato. La justicia no puede declarar pandemia de criminalidad por un asunto tan particular como ese».

«Yo creo que hay muchos problemas de crimen organizado, pero son distintos a los que dice la vocera, el caso de Arica por ejemplo, como en otras ciudades de Chile, se visualiza la extorsión por parte de agentes de crimen organizado someten a pequeños comerciantes y ciudadanos a los cuales le cobran protección, a la antigua, así como en las películas de gánster, declaró el legislador socialista. Subrayando que «esos son los temas que debemos abordar, el crimen organizado, el tráfico de drogas y de armas, son los grandes temas que debemos atacar y yo creo que lo que ha planteado el Presidente Boric ataca estos delitos razonablemente».

Políticamente, expresó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, «he denunciado muchas veces la falta de voluntad de parte importante del mundo político de hacerse cargo del problema que la gente considera el más grave y eso, a mi juicio, es muy complicado».

Armas e Incivilidades

El exministro del Interior recordó que, hace 22 años, durante la creación del anterior plan de seguridad, «el tema de las armas no estaba planteado en dicho plan, había muy pocas armas ilegales en Chile. Hoy el Presidente habló de un millón y medio y eso no deja de ser; y por dónde han llegado esas armas es un tema que hay que investigar, un tercio de estas armas salen del mercado legal y se ilegalizan, pero los otros dos tercios llegan de algún lado, llegan por nuestros puertos, por nuestras carreteras».

Por otra parte, a juicio de Insulza «las municipalidades tienen un trabajo muy importante que hacer y lo planteé en el consejo; donde se enunció en uno de los primeros cuadros presentados es ‘a qué cosa la gente le tiene más temor’ y mencionan los robos, los portonazos, y también mencionan una cosa que se llama las incivilidades, es decir, toda esta vida difícil en los barrios, donde hay gente que raya murallas, destruye luminarias, rompe cercas, tira basura, y es interesante que estos delitos pequeños, la gente los considera de importancia y los municipios deberían preocuparse de eso. Por eso es que el Presidente anunció un plan para recuperar espacios públicos, pero recuperar espacios significa también defenderlos, y eso correspondería, como una tarea importante a los municipios».

Crimen organizado y rapidez en expulsiones

El ingreso de estos grupos está vinculado, por un lado, a la inmigración masiva, los delincuentes van donde están sus connacionales, es un fenómeno natural, pero el universo de la ciudadanía es más menos el mismo, en proporción la cantidad de chilenos que cometen delitos es la misma si tomamos esta proporción de extranjeros en Chile. Frente a esta situación, el parlamentario respondió que estos grupos entraron fundamentalmente con el cierre de fronteras durante la pandemia, «el 90% entraron ilegalmente porque no tenían otra opción, es esta la importancia de invertir en el perfil biométrico, para poder saber quiénes son, empadronarlos a todos no es legalizar, sino tener un dato mínimo de la gente que ha llegado al país, donde no hay ninguna forma de identificarlos hoy».

«Siempre he sido partidario de expulsar delincuentes lo más antes posible, salvo crímenes demasiado graves, creo que al final dirigen sus bandas dentro de las cárceles con recursos que entran clandestinamente y van creando cada vez más problemas. Yo creo que hay que hace más expedita la expulsión de criminales el país, no deberían pasar por todo un proceso judicial, debería ser con mucha más rapidez», finalizó el senador Insulza.