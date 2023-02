Resonancia cardíaca con estrés: LLEGA A LA REGIÓN EXAMEN PIONERO EN DIAGNOSTICAR ENFERMEDADES CONGÉNITAS AL CORAZÓN

Este inédito estudio ya está siendo realizado, desde noviembre de 2022, por el Centro Cardiológico de Clínica Tarapacá, siendo el primer y único centro médico en el norte grande en impulsarlo. La médico general con formación en cardiología, Dra. Gisela Storino, explica en qué consiste este innovador examen, el cual permite identificar desde la inflamación de un músculo cardíaco hasta una enfermedad congénita o un posible riesgo de infarto.

Es una realidad, en Chile, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte, en especial en hombres. Por ello, retomar los controles médicos post pandemia e informarse sobre los factores de riesgo, hoy es clave para salvar vidas. Además de diagnosticar posibles patologías a tiempo.

Y es que, de acuerdo a las últimas cifras oficiales, la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 evidencia que la prevalencia de riesgo cardiovascular en la Región de Tarapacá alcanzó un 21,3%, quedando dentro de los niveles altos, lo que corresponde a 3,1 puntos porcentuales más que la última medición realizada por el Ministerio de Salud en 2009-2010 que se situó en 19,2%.

Si bien, hoy existen diversos exámenes para conocer el estado de nuestro corazón, muchos de ellos fuera de la región. Ante esto, Clínica Tarapacá ofrece una nueva innovación cardíaca, la cual permitirá brindar mayor resolutividad no solo en Iquique, sino que también en todo el norte grande. Hablamos de la resonancia magnética con estrés.

Este corresponde a un estudio moderno, desarrollado en los últimos años, que aporta información clave a diferencia de otros, ya que, al sacar una fotografía del corazón, el especialista no tiene dudas de las posibles patologías. Muchas veces el test de esfuerzo, por ejemplo, no es suficiente. ¿Por qué? Puesto que el paciente no alcanza su máxima energía y los resultados no son concluyentes. En este sentido, la resonancia magnética con estrés permite diagnosticar desde una inflamación del músculo, una enfermedad congénita hasta el posible riesgo de infarto que podría presentar un paciente.

“Este método lo que hace es poner medicación que simula un esfuerzo, después se coloca contraste, lo que permite ver si el paciente tiene una arteria obstruida a partir de dos métodos. El primero es a partir de la llegada de la sangre al corazón y el segundo, permite ver el movimiento del músculo. El mismo estudio permite saber, por ejemplo, si el paciente tiene una secuela de infarto. Un infarto viejo tiene inflamación, lo que ningún otro método nos permitiría saber”, explica la Dra. Gisela Storino, médico en general con formación en cardiología de Clínica Tarapacá.

Y agrega: “es el único método que existe hoy en día que permite saber estas cosas, desde si existen infartos chiquitos que no se pueden diagnosticar o que no sabían que los tenían, hasta observar qué porcentaje de infarto tiene el paciente, en qué lugar está tapada la arteria o no, así como también cuál es la arteria responsable de esto, etc. Entonces, logramos obtener mucha información en un solo estudio y dar una rápida respuesta y resolutividad frente a un caso específico”.

Estudio innovador no invasivo

Según la Dra. Gisela Storino, la resonancia magnética con estrés es un estudio no invasivo que tiene un bajo índice de peligrosidad, no hay riesgo vital. En este sentido, la profesional de Clínica Tarapacá asegura que hay riesgos como cualquier tipo de examen, pero que, en la actualidad, su riesgo es casi nulo por lo que se puede realizar a cualquier paciente, desde recién nacidos hasta la vejez, siempre y cuando no tenga un marcapasos antiguo.

A mediados de noviembre de 2022, Clínica Tarapacá integró este nuevo examen a su Centro Cardiológico, a fin de ofrecerlo a sus pacientes. Fecha en que este estudio fue muy eficiente para el diagnosticar de secuelas y problemas en pacientes COVID-19, los cuales no podrían detectarse con otros métodos, tales como una miocarditis –inflamación del músculo cardíaco- o pericarditis. “Hemos tenido derivaciones y diagnosticado varias de las consecuencias del COVID-19, tanto en hombres como en mujeres de forma equitativa”, señala la especialista.

Y concluye que tener este tipo de examen “marca un antes y un después para tomar decisiones de forma correcta. Lo que permitirá cambiar mucho la calidad y la sobrevida al paciente, nos da más herramientas para resolver”.