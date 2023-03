Presidente Gabriel Boric reiteró su visión y compromiso con el futuro de Zona Franca

Tal como sucedió la semana pasada cuando hizo varios anuncios, en su segunda vista

presidencial a la región Gabriel Boric profundizó en varios temas destacando su visión

modernizadora y regionalista que desea imprimirle a Zona Franca de Iquique. El

Primer Mandatario visitará hoy Pica y Pisagua.

En una extensa entrevista concedida ayer a Radio Paulina, (www.radiopaulina.cl) el

Presidente de la República señaló que su segunda visita a la zona responde a que

“como gobierno y en particular como Presidente la República es mi deber hacerme

cargo de las dificultades y eso significa estar en terreno, estar en terreno con la gente

conociendo en detalle cuál es la infraestructura que falla, cuáles son las cosas que

hay que mejorar y creo que los compromisos se cumplen. Por eso estamos de vuelta

con una agenda que incluye Colchane”.



MIGRACIÓN

Uno de los temas que copa la agenda local y nacional es la preocupación por la crisis

migratoria, ante la pregunta formulada por Marcelo Santibáñez, Boric Font respondió:

“Cómo pudieron ver los medios tanto regionales como nacionales estamos trabajando

para ordenar la situación migratoria, identificar de manera más rigurosa a los

migrantes pero sin lugar a dudas mucho desafíos tenemos que mejorar la

infraestructura del paso fronterizo y darnos cuenta que cuando uno aprieta la mano en

Colchane los coyotess cómo le dicen pueden tratar de buscar nuevas rutas un poquito

más al sur y eso me lo advirtió el alcalde de Pica y lo tomo y por lo tanto vamos a

conversar también con las fuerzas armadas para poder desplegar también en esa

comuna.

Tenemos que tener otras estrategias también y por lo tanto hay un trabajo diplomático

que estamos haciendo qué es complejo porque chile desde 1978 que no tiene

relaciones diplomáticas con Bolivia. En este momento la reconducción de los

migrantes que entran por Bolivia están aceptando solamente a ciudadano boliviano y

nuestro objetivo es que todo aquel con entrada de manera irregular pueda ser

reconducido por dónde vino y eso requiere una conversación diplomática de alto nivel

y yo estoy comenzando esas gestiones con el presidente Arce para que a nivel de

América Latina podemos enfrentar esto”.

“A quienes vienen a trabajar hay que buscar las maneras de regularizaciones

temporales”, agregó, recordando que en los campos del sur muchas veces los

temporeros son principalmente migrantes.

“La migración es un fenómeno mundial, difícil de controlar, pero que sepan que

como Gobierno lo hemos tomado como una prioridad y estamos haciendo todos

los esfuerzos por tener una migración controlada y que la delincuencia no es

bienvenida”, remarcó.

En cuanto a cifras oficiales, en 2022, reportó que 21.553 personas pasaron por el

Paso de Colchane, 15.896 de ellos adultos y 5.657 niños.

DELINCUENCIA

En el tema seguridad dijo que el que debe tener miedo es el delincuente y no la

ciudadanía, “Estamos llevando delante diferentes estrategias que esperamos las

aprueben en el Congreso durante este mes. Tendremios la primera ley contra el

crimen organizado en Chile”. Boric reafirmó su postura en materia policial al

señalar que Carabineros cuenta con todo el respaldo del Gobierno para poder

enfrentar estos actos de delincuencia con el rigor de la ley.

Sumado a eso apuntó a que es “delicado” confundir migración con delincuencia

y que muchos de quienes migran lo hacen “por una situación de desesperación

(…) pero a quienes vienen a delinquir los vamos a perseguir de manera

implacable”.



“Pero quiero que sepan que acá en Chile como gobierno estamos haciendo todos los

esfuerzos por tener una migración ordenada., controlada y sepa la delincuencia que

no es bienvenida en nuestro país”.

Mencionó que las cárceles de la región un 38,9% de los internos son extranjeros.

De ellos, un porcentaje alto corresponde a colombianos y venezolanos.

ZOFRI

En tanto, al ser consultado respecto a la continuación de la concesión,

en 7 años más, y la modernización de la Zona Franca de Iquique, el

mandatario explicó que la concesión es por 40 años y que de cara a la

renovación es necesario revisarla “pero que se requiere una

modernización de la ZOFRI también, tanto en materia de comercio

digital como en que mejore las condiciones locales”.

En ese sentido, Boric señaló que presentarán una licitación para renovar

el contrato de concesión, en donde se establezcan más criterios

regionales para la ZOFRI, y aseguró que se buscará una solución que

sea en beneficio de toda la región.

“Nosotros estamos con toda la disposición para mejorarlo, pero lo que conversaba con

gente involucrada del sector es que se requiere una modernización de la Zofri, que e

no sea solamente una puerta de paso hacia Bolivia sino que también mejore las

condiciones locales. Uno de los grandes problemas que tenemos es que de las

muchas cosas que pasan por la región de Tarapacá, pareciera que no queda nada

aquí.

Vamos a presentar una licitación para renovar el contrato de concesión y en dónde

vamos a recoger y a mí me interesa también ver la posibilidad -eso lo hemos

conversado con el gobernador regional establecer mucho más criterios regionales

para la ZOFRI. Está en carpeta, lo estamos conversando con el gobernador José

Carvajal y va a tener una solución que sea pensando en bienestar de toda la región”.

LEGISLACION

En la entrevista también abordó las modificaciones o actualizaciones que debe tener la

legislación penal chilena, algo que conversó la semana anterior con el Fiscal nacional

en Alto Hospicio,

“Por ejemplo, en casos de sicariato, en casos de nuevos tipos de delincuencia, en que

s vamos a mejorar y vamos a endurecer las penalidades en Chile. No es que la ley sea

blanda en esas cosas, hay otro poder del estado, que también tiene un rol a jugar que

no depende del Ejecutivo, qué es el poder judicial en donde yo lo que pido respetando

por cierto, la autonomía del poder judicial, es que frente a la criminalidad organizada

haya mucha firmeza para que sepan de que no la van a tener fácil. Otra cosa que

tenemos que hacer y que estamos trabajando con el ministro de Justicia Luis Cordero

es que mucha de la criminalidad se dirige desde las cárceles, un intento de fuga de

una cárcel hace poco en Valparaíso fue frustrada. Tanto la policía como Gendarmería

en este caso tienen nuestro respaldo. Estamos trabajando firmes, esto lo recibimos y

ha sido muy complicado.

SEREMIS

Finalmente se refirió la falta de titularidad de algunas seremis, señalando que con el

nuevo gabinete ministerial definido se ha dado la instrucción de completar en regiones

las seremias vacantes. Tarea que precisó no es fácil por cuanto además de

conocimientos en la cartera, se requiere que él o la autoridad designada en la región,

tenga el compromiso para hacer un trabajo de terreno y con total entrega por la

gestión.

“Más allá de las típicas y clásicas presiones de los partidos, nosotros gobernamos

para la gente, no por los partidos políticos Así que esto va a ser solucionado a la

brevedad. Pero lo más importante que las personas sean competentes y acá tiene que

haber un equilibrio entre competencia profesional para poder ejercer el cargo más un

compromiso con el proyecto político porque tiene que ser una persona que el corazón

le lata fuerte para poder solucionar tus problemas, no solamente una persona que esté

sentada debe ser técnica y con entusiasmo, con mucho compromiso, y en particular

en una región como Tarapacá hay que trabajar con más fuerza porque es una región

que ha estado muy abandonada por el Estado”.