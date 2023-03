Por la aparición el viernes de un cadáver baleado cerca de sus casas

Consternación, preocupación y temor en vecinos del Valle de las Constelaciones



El sitio donde fue encontrado –la tarde del viernes- el cadáver del hombre baleado

corresponde a un perímetro cercano a la comunidad de recicladores denominado «Valle

de las Constelaciones», en Alto Hospicio, situación que tiene consternados a las familias

que desde hace años viven en el lugar, dependiendo laboralmente del reciclaje.

En entrevista concedida por Estivalía Vergara, presidenta de las quince familias pioneras

del Valle de las Constelaciones, dijo que la aparición del cuerpo baleado de un hombre,

generó una tremenda preocupación y temor entre las familias que subsisten gracias al

reciclaje.

«La persona asesinada no es de este sector. Nos da la impresión que ese cadáver fue

llevado y arrojado en un alejado punto de nuestra comunidad, porque debe usted saber

que en este gran paño de terreno que se conoce como Estanque 10 Mil hay muchas

agrupaciones sociales que viven en condiciones precarias porque no tienen donde vivir.

Esa situación del cuerpo arrojado en el sector me tiene muy preocupada. Le recuerdo que

vivimos, todos, sin luz, sin alcantarillado ni agua potable».



En una descripción del caso en comento, Estivalía Vergara dijo que han ido recopilando

información para entregar a los pobladores. En este contexto dijo que el cuerpo sería de

un hombre joven que tenía su reloj, sus prendas, inclusive su mochila, lo que hace

presumir que el asesinato no sería el robo. También dijo que la Policía de Investigaciones

tenía demarcado las vainillas del arma que habría sido utilizada en el crimen, del

desconocido.

«Al parecer la motivación no fue el robo porque tenía sus pertenencias y hasta sus

zapatillas. Confiamos en que la PDI aclarará el caso. Me gusta que nuestra comunidad se

entere de estas cosas que preocupan a todos. Algunas personas opinan que el hombre fue

asesinado en el mismo lugar, porque los casquillos de las balas estaban por todos lados».

La dirigente social de la agrupación autosustentable, dijo que todas las comunidades de

recicladores, viven en completa indefensión, totalmente faltas de protección y de

seguridad.

“La policía vino a consultarme si es que sabíamos algo, pero les dije que no escuché

disparos, debe ser porque el lugar está muy apartado de nuestro sector. Deben saber que

las parcelas son muy grandes casi de cinco mil metros cuadrados. De tal formar que es

difícil escuchar disparos ejecutados desde muy lejos, en la curva donde termina el Valle de

las Constelaciones».