“Pese a los esfuerzos que hacemos con el Concejo Municipal y el Alcalde, persisten los microbasurales, los socavones y la falta de seguridad”

Concejal Jose Luis Astorga

La falta de compromiso de algunos sectores de la comuna hospiciana frente al tema del

aseo de la ciudad, de la zona franca que no controla donde botan la ropa usada y la

existencia de más de 12 mil familias en tomas de terrenos, son algunos de los problemas

que persisten aún en Alto Hospicio.

“Este año hemos aprobado un presupuesto millonario para la extracción de basura, que

tiene un costo de 170 millones de pesos mensuales. Es decir, son más de dos mil millones

de pesos al año por este concepto, pero la población no nos colabora, pues no cumplen

con los horarios establecidos”.

Pero a su juicio lo más grave está en la falta de compromiso de la administración de la

Zona Franca de Iquique, en el sentido de controlar las permanentes salidas de camiones

con ropa usada internada por los importadores del sistema y que no pueden vender, las

que deben ser arrojadas al vertedero existente, pero no ocurre así.

“Hoy hemos detectado como Concejo Municipal la existencia de más de 300

microbasurales, sobresaliendo entre ellos tres, que es donde arrojan permanentemente la

ropa usada que ingresa por la zona franca. Estos son en la zona sur, cerca del vertedero y

camino a Caleta Buena. Y aquí la administración de ZOFRI debiera colaborarnos, exigiendo

a quienes mandan a botar esta ropa basura, la boleta pertinente que emite la

administración del vertedero, donde se comprueba que efectivamente esta basura llego a

ese lugar”.

Destaca que junto con el alcalde Patricio Ferreira Rivera y el Concejo Municipal en pleno,

se aprobó una Ordenanza Municipal estableciendo el recorrido oficial que deben hacer

los vehículos que transportan basura desde Iquique hasta el vertedero, pero ello no

ocurre creándose estos “negros lunares”, que contaminan la comuna.

OTRO COMPROMISO

La existencia del campamento más grande de Chile, con 12 mil familias viviendo en

terrenos que le son ajenos, es también un problema permanente para la comuna.

“Aquí el municipio cumple su rol social entregando agua potable, retirando la basura e

iluminando las calles, pero allá no se puede hacer nada más. Aquí es el Gobierno Central el

que debe tomar cartas en el asunto.”

MUCHA SEGURIDAD

Como en todas las ciudades y pueblo de Chile, el tema de la seguridad de la ciudadanía es

otra de las situaciones negativas que les afecta, a pesar que se han hecho grandes

esfuerzos por dar tranquilidad a la población.

“ Hoy tenemos un sistema de televigilancia que cuenta con un total de 220 cámaras en las

calles, de las cuales ya se ha instalado 190 y con alta tecnología, que permite captar las

patentes de vehículos y así saber si son robados. A ello se agregan los integrantes de

Seguridad Ciudadana que aumentó su dotación y que cuentan con camionetas y motos

todo terreno, además de cámaras corporales. Es así que a nivel nacional somos uno de los

municipios que con sus funcionarios de seguridad han logrado recuperar el pasado año

más de 80 vehículos robados”.

LO PELIGROSO

Entre los temas que les preocupa al Concejo Municipal y a su alcalde, son los peligrosos

socavones que se han apoderado de diversos sectores de la ciudad, a raíz de las

construcciones de nuevas poblaciones y edificios, muchos de los cuales ya han sido

derribados y otros están a la espera de que ello ocurra.

“ Este problema que hemos heredado de anteriores administraciones municipales y que

es una situación que sobrepasa nuestras responsabilidad y atribuciones, porque aquí

deben actuar las autoridades regionales y nacionales. Sin embargo, estamos apoyando a

los vecinos afectado y a sus familias, por ello que hemos formado una mesa de trabajo

permanente sobre la situación, donde hemos citado a parlamentarios de la zona, al

SERVIU y al propio Ministerio de la Vivienda e incluso en el presupuesto del Gobierno

Regional se ha incluido fondos para solucionar este tema, pero aún no logramos el

resultado que anhelamos. Seguimos trabajando para ello”.