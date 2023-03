Peruanos y chilenos se dan de puñetazos mañana en el Heriberto Rojas

Tres combates internacionales y atractivos preliminares, entre pugilistas locales, en el gimnasio de Thompson 747

Atractiva promete ser la velada de boxeo olímpico amateur, a desarrollarse

mañana desde las 20.30 horas, en el gimnasio del club Heriberto Rojas, de

calle Thompson 747.

Se disputarán tres combates internacionales, entre pugilistas de la ciudad

peruana de Tacna y elementos del club local, dirigidos por el técnico

Humberto Sepúlveda.

El programa contará con un total de 9 combates y los preliminares actuarán

también, pugilistas del club Ramón Montoya, dirigidos por Abdón Rojas;

de la academia Boeing Faundez, dirigidos por Octavio Faundez y de la

Escuela Municipal de Pozo Almonte, que conduce técnicamente, el ex

campeón chileno Mario Vidal.

La entrada para presenciar la velada, tendrá un valor de 3 mil pesos la

tribuna general y 5 mil pesos el ring side.



PROGRAMA DE PELEAS

1.- 56 kilos;

Alexander Flores (Pozo Almonte) vs Emilio Rodríguez (Faundez Boxing)

2.- 51 kilos

Joaquín Rivera (Pozo Almonte) vs Davis Garcia (Heriberto Rojas)

3.- 52 kilos

Johan Medina (Pozo Almonte) vs Yerald García (Heriberto Rojas)

4.- 60 kilos

Alexander Trujillo (Ramón Montoya) vs Matías Paez (Heriberto Rojas)

5.- 69 kilos

kevin Morón (Pozo Almonte) vs Diego Leiva (Heriberto Rojas)

6.- 52 kilos

Rodrinho Pantoja (Faundez Boxing) vs Mateo Gil (Heriberto Rojas)

7.- 75 kilos

André Arias (Tacna Perú) vs Matías Valdés (Heriberto Rojas)

8.- 64 kilos

David Alvarado (Tacna Perú) vs Diego Lefimann (Heriberto Rojas)

9.- 69 kilos

Farito Santos (Tacna Perú) vs Antonio Siminic (Heriberto Rojas)