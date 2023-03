“Nuestra soberanía no se negocia”: Bancada UDI acusa “burdo chantaje” de Bolivia y exige a Presidente Boric rechazar propuesta

Los diputados Juan Antonio Coloma y Renzo Trisotti conminaron al actual

Mandatario a manifestar la postura del país y remitirse al fallo de la Corte

Internacional de La Haya, que estableció que Chile no tiene ninguna obligación

de negociar una salida soberana al mar.

Como un “burdo chantaje” calificaron los diputados de la Bancada UDI, Juan

Antonio Coloma y Renzo Trisotti, la decisión del Presidente de Bolivia, Luis Arce,

de condicionar un acuerdo en materia migratoria a una eventual salida al mar,

por lo que emplazaron al actual Mandatario, Gabriel Boric, a que en medio de su

participación en la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y

de Gobierno, a realizarse en República Dominicana, manifieste su “absoluto

rechazo” a la propuesta.

Al respecto, los parlamentarios gremialistas calificaron como “muy

preocupantes” las primeras señales que ha entregado el Ejecutivo, en específico

el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien esta

mañana declaró que “no quiero entrar en ninguna polémica” y que “no me parece

conveniente del punto de vista de lo que son los intereses de ambos países”.



Por lo mismo, los diputados Coloma y Trisotti advirtieron que “el Presidente

Boric es el único que puede manifestar, de manera clara y contundente, que

nuestra soberanía no se negocia y no está en juego”, agregando que si bien “el

actual Mandatario estuvo siempre dispuesto a otorgarle una salida al mar a Bolivia

mientras era diputado, hoy lo que corresponde es que actúe como un jefe de

Estado”.

“Es muy preocupante que la primera opinión del Gobierno respecto al burdo

chantaje del Presidente de Bolivia sea que no quieren polemizar con el país

vecino. No nos olvidemos que el tema marítimo está resuelto desde hace

bastante tiempo por una corte internacional, hay cosa juzgada y, por lo tanto, lo

primero que debió haber aclarado la actual administración es que nuestra

soberanía nunca será parte de algún tipo de negociación”, cuestionaron los

parlamentarios de la Bancada UDI.

En esa línea, Coloma y Trisotti incluso conminaron al Presidente Boric a

manifestar la posición del país ante el denominado “Grupo de Puebla”,

señalando que “estamos viviendo una de las peores crisis migratoria de nuestra

historia y el actual Gobierno no puede ni debe, en ningún caso, permitir que los

países limítrofes condicionen un acuerdo en esta materia a cambio de otras

cosas, menos aún si estamos hablando de un asunto que ya falló la Corte

Internacional de La Haya”.

“En este asunto, el Gobierno ni siquiera tiene que ponerse colorado para

rechazar la propuesta del gobierno boliviano. Basta con que el Presidente Boric

se remita al fallo de La Haya, que estableció que Chile no tiene ninguna

obligación de negociar una salida al mar con Bolivia, para dejar en claro cuál es

nuestra posición como Estado. Esperamos que así ocurra en las próximas horas,

porque sería absolutamente inoportuno y grave que el actual Mandatario decida

abrirse a algún tipo de negociación en esta materia”, manifestaron los diputados

Coloma y Trisotti.